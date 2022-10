Más de 30 personas han muerto en un tiroteo masivo con un rifle automático en una guardería en Tailandia en la que estaban niños de entre 2 y 5 años, en la provincia de Nongbua Lamphu situada al noreste del país, según un portavoz policial. El asaltante ha huido en una furgoneta, tras el ataque.

Un agente ha confirmado que las víctimas mortales ascienden a 34 e incluyen 22 niños fallecidos, hasta ahora. Más tarde se ha indicado que además 12 personas han resultado heridas y ocho están en estado crítico, según recoge Thai News Reports en un tuit.

