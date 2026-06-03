Los jóvenes y el fervor religioso: ¿Cambio de tendencia o fenómeno puntual?

El proceso de secularización de España empezó en 1975 con la caída del régimen franquista. Con la llegada de la democracia y la conquista de libertades cualquiera se podía definir como agnóstico, ateo o no creyente sin miedo a las represalias.

Un proceso que ha ido en aumento hasta alcanzar a día de hoy a los millennials y la generación Z como sus mayores exponentes. Víctor Albert, sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona confirma esta idea: "La actual generación joven es la más secularizada de la historia, al menos desde que tenemos datos".

Pero barómetros y encuestas nos dan una imagen contraria. Por ejemplo, según la Fundación SM -creada por la congregación religiosa Compañía de María- el porcentaje de jóvenes que consideran la religión muy o bastante importante ha aumentado 16 puntos en 5 años, hasta alcanzar el 38% de este colectivo. En el Barómetro sobre Religión y Creencias, que elabora la Fundación Pluralismo y Convivencia, el 45% de los jóvenes se identifican como católicos (sean o no practicantes). Son casi 14 puntos más que en 2020.

Daniel, 18 años: "Yo procuro ir a misa todos los días" Es el caso de Daniel. Tiene 18 años, se considera católico practicante y pertenece a las Juventudes Marianas Vicencianas (JMV). "Yo procuro ir a misa todos los días. Si no me da tiempo a ir en la universidad a las 8 de la mañana, voy por la tarde a mi parroquia. La oración sí que es algo que tengo muy interiorizado. Todos los días, en el trayecto del metro, me pongo 'rezando voy' o me busco algún momento del día y digo: voy a dar gracias por esto, voy a pedir porque esto vaya bien o porque a esta persona le vaya bien y demás'". Lucas, 23 años, también de las JMV, como Daniel, intenta siempre ir a la misa dominical. "Es un poco el momento de la semana de más desconexión". Pero si miramos a fondo estos datos, esta no es la tónica general. Apenas el 30% de los jóvenes creen en un solo dios. Solo el 6% acude a un acto religioso una vez por semana y el 47% no lo hace nunca. En cuanto al rezo, el 6% lo hace una vez al día, el 53% no lo hace nunca. Además, gran parte cree en el karma o la predicción del futuro. Esto, para Víctor Albert representa una nueva forma de ser católico y de relacionarse con la religión. "Pueden coexistir autoidentificaciones como católicos con prácticas que no eran como hace años". 18.20 min Open Play - El fenómeno de la fe en los jóvenes con Ignacio Serrano (Hakuna)

Un esfuerzo de la Iglesia por mantener su presencia social Y es que no solo han cambiado los feligreses, también la Iglesia y los y las que la forman. Mónica Cornejo, profesora de antropología de las religiones en la Complutense de Madrid. "Realmente está haciendo esfuerzos concretos y campañas para convencer a los jóvenes y tener presencia social. Aunque no vaya acompañada de un mayor número de creyentes, que no pierda la importancia social". Un ejemplo de este esfuerzo por atraer a los jóvenes queda plasmado en la visita de León XIV a España con actos multitudinarios en centros deportivos y de conciertos como son el Santiago Bernabéu en Madrid o el Estadi Olímpic en Barcelona. En este objetivo de atraer nuevo público joven, la Iglesia ha saltado, como todo, a las redes. Solo hay que echar un vistazo a Instagram o TikTok para encontrar cuentas que promulgan la religión católica. Un ejemplo es Sor Marta, una monja benedictina con 195.000 seguidores, o Pablo Garna, un influencer que con 770.000 seguidores el año pasado decidió cerrar su cuenta tras contar que entraba en el seminario. "Si Dios quiere, en unos años seré sacerdote", contaba Garna en ese vídeo. La Iglesia, en definitiva, ha entrado de pleno en el siglo XXI. Para Víctor Albert es una transformación de la institución. "Es un reposicionamiento de la religión en la esfera pública, con la eclosión de productos culturales que van por esa línea". Reportajes RNE Reportajes RNE - Jóvenes vocaciones Escuchar audio

Rosalía, el último ejemplo de la presencia de la religión en la música Un ejemplo claro es Lux de Rosalía. El nuevo álbum de la catalana está plagado de referencias religiosas. Sin ir más lejos, en la portada lleva un hábito, una imagen que explicó en una entrevista en Radio 3. "Para mí es un símbolo de ese compromiso que una adquiere. En mi caso, por ejemplo, he decidido comprometerme con la música. Al final tengo mucha admiración hacia cómo muchas veces una monja decide comprometerse con una causa concreta. En este caso siento que de alguna manera mi compromiso con la música está simbolizado con ese estilismo". Daniel, el joven católico, valora positivamente que la religión llegue a la música. "El mensaje que te tenga que llegar, Dios va a hacer para que te llegue sea como sea. Ya sea a través del cine, la música, un panfleto o una persona que te diga en el metro: 'Oye, qué bien que vas rezando el rosario'". Pero Rosalía no es la única que ha hecho de la religión el centro de su obra: Hakuna, Íñigo Quintero o la vuelta de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh. Obras audiovisuales que devuelven a la religión y a la iglesia al foco mediático, pero no siempre desde un punto de vista buenista, como matiza Víctor Albert. "También es interesante que estos productos se dan debates como los límites de la religión". Zona Extra Zona Extra - Entrevista a Rosalía Rosalía comparte las claves de 'Lux', un álbum con el que se adentra en un territorio más introspectivo y conceptual, donde la espiritualidad, la l... Ver ahora Algo que se ve muy claramente en La Mesías, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, o en Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa. Serie y film que trata la religión desde una perspectiva crítica, impensable hace no tanto tiempo. "La situación que se describe en Los Domingos hace 50 o 60 años no se percibía de la misma forma", recalca Albert.