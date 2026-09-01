Moncloa niega que vete la visita del rey a Ceuta y acusa a la derecha de difundir "un bulo"

"Ha llegado el momento de que esa visita se produzca", asegura el Gobierno en relación a un próximo viaje del rey Felipe VI a Ceuta. Este viaje, anticipado el lunes por el presidente del Gobierno durante una entrevista, ha estado muy presente en todas las comparecencias políticas del martes, a pesar de no tener todavía fecha ni agenda.

Pedro Sánchez anunció que el rey visitará Ceuta "cuando se den las condiciones para ello" porque "hay razones y argumentos para ello". El presidente, sin embargo, afirmó que que en 20 años el monarca no ha visitado Ceuta, cuando el pasado mes de junio se cumplieron doce años del reinado de Felipe VI. El Gobierno asegura que el líder del Ejecutivo se refería a las dos décadas transcurridas desde que el Jefe del Estado (entonces Juan Carlos I) visitó la ciudad por última vez. Por la tarde Sánchez se reunía con el monarca en el palacio de la Almudaina en una cita que desde el Gobierno enmarcaban en la normalidad, ya que estaba previamente agendada.

Desde las primeras horas de este martes, fuentes de Moncloa han negado que el Gobierno hiciera una crítica al rey y negaba un veto a su visita a la ciudad autónoma: "Nos indignamos con que la derecha expanda que es Moncloa quien ha vetado la posible visita del monarca a Ceuta y Melilla". "No es verdad", dicen esas fuentes, "como no es verdad, o no se puede decir que es Rajoy vetara a esa misma visita. Y por eso dijimos que hace 20 años que esto no sucede".

"No es una novedad de ahora, por lo que ha sucedido en Ceuta y porque estemos nosotros", aseveran, para insistir que desde el Gobierno "nos revolvemos ante ese bulo que difunde la derecha".

Por su parte, el PP acusa al Gobierno de "manosear" la figura del monarca y pide que vaya a Ceuta cuanto antes, y Podemos y Vox coinciden en asegurar que el "lapsus" del presidente fue en realidad una cortina de humo para "desviar el foco".

Tras la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de un paquete social y económico de apoyo a Ceuta, con un plan de choque para movilizar 309 millones de euros para la ciudad autónoma, la portavoz del Gobierno Elma Saiz ha respondido a las acusaciones de la oposición, que asegura que el han vetado al monarca: "No solamente no lo vetamos, sino que consideramos que ha llegado el momento de que esa visita se produzca".

Y aunque no ha ofrecido los detalles de la visita, que todavía "no está organizada", ha descartado que haya tensiones con Casa Real, con quien ha defendido "las relaciones son buenas". Lo que hizo el presidente, asegura la portavoz, "no fue un reproche, sino que constata una realidad" mantenida durante dos décadas con Gobiernos de distinto signo político.

“DIRECTO | Elma Saiz, ministra portavoz: "Hay argumentos y razones para que la visita a Ceuta y Melilla del rey se produzca, tal y como dijo ayer el presidente del Gobierno"



Asegura que las palabras de Pedro Sánchez no fueron "ningún reproche" sino que "constató una realidad"… pic.twitter.com/l2iX7kDc8u“ — Radio 5 (@radio5_rne) September 1, 2026

El PP pide "no manosear al jefe del Estado" Desde el Congreso de los Diputados, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha criticado las palabras del presidente sobre la visita del monarca a Ceuta y ha asegurado que Pedro Sánchez está "un poco escocido con el rey" por las imágenes de Paiporta en que, tras la trágica dana de Valencia, "el rey se quedó y él se largó". También por la relevancia internacional del jefe del Estado. En referencia a Pedro Sánchez, Muñoz ha insistido en que "arrastra ciertos complejos con su majestad el rey que son evidentes". Por contra, la portavoz popular ha calificado las palabras de Sánchez de "desafortunadas" y ha asegurado que intentó "salir al paso de sus responsabilidades" por haberse ido de vacaciones tras el salto masivo de la valla a finales de julio. Asevera que "comparándose, diciendo que él ha estado en Ceuta y el rey no", Sánchez está "obviando" que el monarca "no le puede contestar y que sus actos tienen que estar refrendados por el Gobierno": "Si el rey no ha estado en Ceuta es porque el Gobierno no se lo ha permitido". Además, ha continuado, el presidente "tiene que explicar porqué está más preocupado en no ofender al rey de Marruecos que al de España". El PP cree que Marruecos es el "elefante blanco" en la crisis de Ceuta y critica el "tono" de Sánchez al referirse al rey Sobre si el PP considera oportuno que Felipe VI visite Ceuta, Muñoz ha pedido "no manosear al jefe del Estado": "El PP no dice ni quien ni cuándo ni a qué hora". Pero ha recordado que "debería poder acompañar sin ningún problema ni miedo a ninguna reacción a los ceutíes, que llevan un mes pasándolo muy mal", y que además, cree, "agradecerían que quien nos representa a todos los españoles estuviese con ellos".