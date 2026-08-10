Un juzgado investiga la compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid
- El tribunal abre diligencias tras la denuncia que interpuso la organización Iustitia Europa
- La Fiscalía remite al juzgado otras cuatro denuncias, la presentada por el PSOE y tres de particulares
El juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto diligencias de investigación por la compra de un ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid. El inmueble, adquirido por 6,3 millones de euros, según publicó El País, tenía por objeto servir de oficina temporal de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, mientras se ejecutaban unas obras en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.
El juzgado ha abierto diligencias tras la denuncia que interpuso la organización Iustitia Europa el pasado jueves. Además, la Fiscalía le ha remitido otras cuatro denuncias, la presentada por el PSOE y tres de particulares. El Ministerio Público, al estar abierto ya un procedimiento, se ha inhibido y ha trasladado todo lo recibido al juzgado, según han trasladado fuentes jurídicas a RTVE Noticias.
Iustitia Europa considera que la operación de compra del piso, ejecutada por la empresa pública Planifica Madrid y cuyo expediente no se ha hecho público, puede ser constitutiva de un delito de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de administración desleal.
La entidad exige en su denuncia que el juez requiera el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos con las que el Ejecutivo regional ha justificado la compra del inmueble o la comisión inmobiliaria, entre otras cuestiones, informa EFE.
También el PSOE, que remitió su denuncia directamente a la Fiscalía, aseguraba que la empresa pública podría haber incurrido con la operación inmobiliaria en sendos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El partido señaló en su escrito que con la compra del ático se ha producido "una gravísima irresponsabilidad negligente" ya que la normativa urbanística del Ayuntamiento de Madrid impide su uso como una oficina.
A la venta por 6,7 millones
La polémica levantada por la compra del piso ha obligado al Gobierno que lidera Díaz Ayuso a recular y desprenderse del inmueble. El ático, situado en pleno barrio de Chamberí, uno de los más caros de la capital, fue puesto a la venta el pasado viernes por un importe de 6,7 millones de euros.
Los planes del Gobierno regional pasan por destinar el dinero que se consiga con el polémico ático y con la venta de otros inmuebles -un total de 11,8 millones de euros- a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, la zona de la comunidad que junto a Ávila registró el pasado mes de julio el incendio más grande que ha sufrido España.
Desde que saltó la noticia, Más Madrid y el PSOE, los dos principales partidos de la oposición, han exigido explicaciones y responsabilidades a Isabel Díaz Ayuso. Para las dos formaciones que el expediente no se haya hecho público, que Planifica Madrid no informase de la adquisición del ático y las versiones cambiantes del Gobierno regional sobre la operación les han llevado a concluir que la finalidad última fuese la compra de una "vivienda oficial" para la presidenta.
Tal extremo ha sido desmentido por el Gobierno regional y por Ayuso, que ha acusado a la izquierda de orquestar una campaña con el único fin de "hacer daño". Este lunes, tras conocerse la noticia, el secretario general del PSOE madrileño y candidato a las elecciones autonómicas del próximo año, Óscar López, ha avanzado que el partido se personará en la causa.
"Ya sabíamos que Ayuso no tenía vergüenza, pero ahora no tiene escapatoria. La justicia investiga por fin el caso del súper ático de lujo y les anuncio que el PSOE va a llegar hasta el final. Por supuesto nos personaremos para que se depuren todas las responsabilidades y que devuelva hasta el último céntimo de euro a los madrileños. No son los madrileños los que tienen que costear la vida padre de la señora Ayuso", ha censurado López.