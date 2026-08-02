Ayuso confirma la venta del ático en Chamberí y otros cuatro: "Con los 20 millones reconstruiremos la Sierra Oeste"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este domingo que el gobierno regional procederá a la venta del ático de Chamberí que adquirió para que ella lo utilizara como oficina temporal, al igual que hará con otros cuatro. Ha asegurado que los más de 20 millones que calcula que obtendrá con las ventas irán para la reconstrucción tras los incendios.

"Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía, y con estos más de 20-22 millones de euros, aproximadamente, vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste", ha respondido la presidenta en declaraciones a los periodistas desde Pelayos de la Presa al ser preguntada por la adquisición de este inmueble.