Ayuso confirma la venta del ático en Chamberí y otros cuatro: "Con los 20 millones reconstruiremos la Sierra Oeste"
- El ático, en una de las zonas más caras de Madrid, tiene 485 metros cuadrados y está situado frente a su domicilio
- Más Madrid y el PSOE han exigido esta semana a la presidenta regional explicaciones al respecto
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este domingo que el gobierno regional procederá a la venta del ático de Chamberí que adquirió para que ella lo utilizara como oficina temporal, al igual que hará con otros cuatro. Ha asegurado que los más de 20 millones que calcula que obtendrá con las ventas irán para la reconstrucción tras los incendios.
"Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía, y con estos más de 20-22 millones de euros, aproximadamente, vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste", ha respondido la presidenta en declaraciones a los periodistas desde Pelayos de la Presa al ser preguntada por la adquisición de este inmueble.
Su gobierno carga contra las "mentiras y calumnias" de la izquierda
Este mismo viernes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió que la Comunidad de Madrid ha actuado "con transparencia" en la adquisición del ático y dijo que sentía el "pleno apoyo" del PP nacional frente a "mentiras y calumnias" de la izquierda y del Gobierno de la nación para "tapar sus propias corruptelas".
Insistió en que la prioridad ahora es "la reconstrucción inédita" de la zona, por la que se decidió vender este inmueble junto con otros cuatro. "Esa es la prioridad y es en la que estamos absolutamente volcados", aseguró, además de incidir en que la compra de este ático se circunscribe a la reforma de la Real Casa de Correos para servir "de apoyo" durante las obras.
Más Madrid y el PSOE en la Comunidad de Madrid llevan exigiendo a Ayuso explicaciones después de que El País apuntara el pasado miércoles a una posible compra sospechosa por parte de la Comunidad de un ático de 485 metros cuadrados en una de las zonas más caras de Madrid, enfrente de la casa familiar de Ayuso y con 200 metros de terraza.
El Gobierno regional explicó después que se había adquirido para que Ayuso lo use como "oficina" mientras dure la reforma de su despacho y de buena parte del edificio de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol.