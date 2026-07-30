El Gobierno de Ayuso venderá el ático de Chamberí y donará el dinero a los afectados por los incendios en Madrid

La intensa polémica desatada en torno a la compra, por parte de la Comunidad de Madrid, de un ático de 485 metros y 200 más de terraza en pleno barrio de Chamberí, para que Isabel Díaz Ayuso lo utilizase como oficina temporal mientras se desarrollan obras en la sede del Ejecutivo Madrileño, ha tenido un final inesperado. El Gobierno de Madrid ha anunciado que lo va a vender y dedicará el dinero obtenido a ayudar a los damnificados por el incendio que en los últimos días ha arrasado la Sierra Oeste de Madrid.

El portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha anunciado que ha dado instrucciones a la empresa pública Planifica Madrid para que ponga en venta cuatro inmuebles: este, ubicado en el Paseo General Martínez Campos y otros tres en la Gran Vía de Madrid, valorados "en conjunto en unos 20 millones de euros".

El importe que recabe la comunidad con esta venta se utilizarán, ha dicho "para ayudar en la recuperación" de la Sierra Oeste, que asegura, es "la máxima prioridad" del Ejecutivo madrileño.

“🔴Polémica en Madrid por la compra por parte de la comunidad de un ático en el barrio de Chamberí



El Gobierno madrileño asegura que se venderá junto a otros 3 inmuebles, y que el dinero que se obtenga irá destinado a la reconstrucción de la Sierra Oeste, afectada por los… pic.twitter.com/ZFPO9tJtVy“ — Radio 5 (@radio5_rne) July 30, 2026

Además, García ha anunciado que desde el Ejecutivo autonómico seguirán buscando espacios dentro del patrimonio que ya está a disposición de la Comunidad de Madrid para reubicar las oficinas de la puerta del Sol mientras se llevan a cabo las obras en la Real Casa de Correos, que "son necesarias para conservar en buen estado ese edificio".

Más Madrid había pedido explicaciones por burofax "El único motivo por el que se vende el ático de Ayuso comprado con dinero público es que la hemos pillado" ha respondido minutos después la portavoz de Más Madrid, formación que lidera la oposición en la asamblea autonómica. Según Manuela Bergerot, "la vergüenza es tan grande que tiene que utilizar el dolor de los incendios de Madrid, que ella misma pudo hacer por prevenir, para tapar su derrota". “El único motivo por el que se vende el ático de Ayuso comprado con dinero público es que la hemos pillado. La vergüenza es tan grande que tiene que utilizar el dolor de los incendios de Madrid, que ella misma pudo hacer por prevenir, para tapar su derrota.“ — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) July 30, 2026 La oposición ha pedido explicaciones desde que la noticia se dio a conocer y este jueves Más Madríd dio un paso más y las exigía por burofax. En esa comunicación ha reclamado a la empresa pública Planifica Madrid que publique los datos de la compra de ese "piso de lujo" en Chamberí al entender que esto no sucede, la empresa pública Planifica Madrid podría vulnerar leyes de transparencia, entre ellas de la Comunidad de Madrid. Con la adquisición de este inmueble "con 200 metros de terraza" y uso residencial, insisten, se habría vulnerado el principio de publicidad activa del gasto público de la Administración. Además, al hacerlo para dotar a Ayuso de "una dependencia u oficina institucional", se estaría "quebrando los principios de idoneidad, eficiencia presupuestaria y austeridad en el gasto público al tratarse de un inmueble de naturaleza residencial de gran lujo". La formación regionalista ha recalcado que el expediente de compra debería haber sido público "al menos desde el pasado mes de abril" --la compra se efectuó el 14 de ese mes-- y que en el mismo tendría que aparecer, entre otros, la partida presupuestaria que se liberó para poder hacer esta compra o la reserva de crédito si aún no se hubiera ejecutado la adquisición. "Resulta imperativa una labor de transparencia inmediata", han demandado. En su escrito han exigido información adicional, como la memoria de idoneidad y necesidad pública que expliqué por qué se eligió un "inmueble residencial de lujo" en vez de optar por propiedades con las que ya cuenta el Ejecutivo regional y saber qué otros inmuebles que se han valorado y conocer todos los documentos legales: la memoria justificativa y de uso, la tasación que justificó el precio, una copia del contrato de compraventa, la memoria justificativa de su uso como oficina "pese a que su uso es exclusivamente residencial". La Comunidad de Madrid compra un ático para que Ayuso lo use como "oficina" mientras dure la reforma de su despacho El diputado por Más Madrid y responsable de jurídico, Hugo Martínez, ha criticado que la presidenta regional "decidió ocultar datos claves sobre la compra del ático de lujo que ha decidido que paguen todos los madrileños". Y ha reprochado que el Ejecutivo autonómico no haya desvelado "el precio" del inmueble y se ha preguntado "¿por qué decidieron comprar en vez de alquiler, que sería lo razonable si fuera verdad que es para un uso de unos pocos meses?". Asimismo, ha cuestionado la naturaleza del inmueble adquirido y ha planteado varias incógnitas sobre la operación. También ha acusado al Gobierno regional de aprovechar el periodo estival para retrasar la entrega de la información solicitada. "Ayuso pretende que hasta octubre no podamos tener la información porque los plazos de la Asamblea de Madrid en vacaciones le permiten dilatar la transmisión de la información", decía, y Más Madrid "no está dispuesto a esperar tanto tiempo": "Los madrileños tienen derecho a saber sobre el último capricho que le hemos tenido que pagar a Isabel Díaz Ayuso", ha sentenciado.

Oscar López: "Se está dando la vida padre con el dinero de todos" También el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha exigido explicaciones a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de tener "una obsesión enfermiza con los áticos de lujo". El PSOE también exigirá el expediente de la compra, porque según López, son muchas las preguntas sin responder: "¿Donde están los informes jurídicos? ¿Cuánto ha costado? ¿Si se compró en abril, porqué nos enteramos ahora? ¿Si va a ser temporal, por qué se compra?", decía el socialista, que ha acusado a la presidencia de "falta de transparencia" y de comprarse un ático "con el dinero de todos". "Si quiere tener una residencia oficial, que lo diga", ha exigido a la presidenta. “Le pillaron con la residencia de verano en Rascafría y ahora quiere colarnos la de invierno.



Ayuso se está pegando la vida padre a costa de los madrileños.



¿Dónde está el expediente?

¿Cuánto ha costado el ático?

¿Por qué no alquilan si es temporal?



Hay muchas preguntas. pic.twitter.com/mmSJVOLWC3“ — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) July 30, 2026 "Que todos los madrileños y madrileñas sepan que ha decidido tener una residencia oficial", y ha continuado: "En su caso dos, una para el invierno, un ático de Chamberí de lujo y otra para el verano en Rascafría". Lo que no puede ser, insistía, es que "se crea que está amparada por la impunidad y que todo vale" y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "se esté oponiendo a controlar el precio de los alquileres que ha entrado en vigor en otras partes de España y está sirviendo para frenar el precio que pagan los inquilinos, y en paralelo sea capaz de gastarse seis, siete u ocho millones de euros, no sabemos cuanto, en un ático para la señora Ayuso", a la que ha acusado de que "se está dando la vida padre con el dinero de todos". "Que informe", exigía a la presidenta, criticando que este miércoles fue "incapaz de responder a las preguntas y bromeaba con las preguntas". El tema es, ha insistido, es "de extrema gravedad, nadie sabía lo que estaba haciendo hasta que un periódico lo descubre".