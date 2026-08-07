La Comunidad de Madrid pone a la venta el ático que compró como oficina temporal para Ayuso por 6,7 millones de euros

Planifica Madrid, la empresa pública que gestiona el patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid, ha formalizado este viernes la puesta en venta del ático que adquirió en abril de este mismo año para que lo utilizara como oficina temporal la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, mientras duraran las reformas de su despacho en la Real Casa de Correos. Según la licitación publicada, el inmueble sale a la venta por 6,69 millones de euros, sin impuestos.

El anuncio lo ha firmado el director general de Planifica Madrid, Pedro Corbalán. Asimismo, la compañía pública ha puesto a la venta otros lotes de inmuebles situados en Gran Vía por un importe de 11,8 millones de euros.

Este movimiento llega después de la polémica que ha generado la compra de este ático: la Comunidad de Madrid argumentó inicialmente que sería destinado como "oficina" para Ayuso, pero la oposición criticó que el inmueble no puede usarse como espacio de trabajo según la normativa del distrito de Chamberí. Finalmente, el Gobierno regional anunció que este ático y otros inmuebles de propiedad pública serían puestos a la venta para pagar la reconstrucción de los incendios que han calcinado parte de la Sierra Oeste de Madrid.

La propia Ayuso ha negado esta misma semana que la compra del ático de Chamberí iba a ser destinada como vivienda para ella y ha apuntado que se está utilizando este tema para "hacer daño". "Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años", ha asegurado. También ha deslizado que se está mezclando el "dónde vive con dónde se va a trabajar" durante los meses de otoño por las obras en la Puerta del Sol.

Sobre las reformas de la Real Casa de Correos, el Ejecutivo regional también ha dado detalles este viernes a través del Portal de Contratación: las obras se ha adjudicado sin concurso y por un valor de casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo. Según el documento, el contrato incluye el diseño y redacción del proyecto, asistencia para licencias y dirección de obras.

El inmueble cuenta con 481 metros y tiene uso "residencial" Según la ficha de venta, el inmueble cuenta con 481 metros cuadrados y tiene un uso "residencial". También se relatan las características del edificio en cuestión: "Edificio de estilo residencial de posguerra diseñado por Luis Gutierrez Soto de estilo residencial de posguerra, destacando en la fachada el uso masivo del ladrillo rojo combinado con aplacados de granito. La esquina se resuelve con un chaflan de esquina de estética racionalista cuyo cuerpo se eleva hasta la última planta configurando una suerte de torreón en la esquina al quedar el resto de la última retranqueada formando terrazas". Imagen de la terraza del ático. Comunida de Madrid / Planifica Madrid Planifica Madrid también ha puesto a la venta otro lote compuesto por otros cuatro inmuebles, unidos en una misma referencia catastral. El precio es de más de 11,8 millones de euros. Además, según detallan desde la Comunidad de Madrid, también saldrá a la venta otro piso más de la empresa pública, ubicado en la calle Pedro Moreno, 3 y con una superficie construida de 459,92 metros cuadrados, con el mismo fin que el controvertido lote.