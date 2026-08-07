El PSOE lleva a la Fiscalía la compra del ático de Ayuso por posible malversación y prevaricación administrativa

El PSOE denunciará ante la Fiscalía la compra y venta del ático de Chamberí por la Comunidad de Madrid para su uso por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante unas obras en la sede del gobierno regional, según las explicaciones del ejecutivo madrileño. Los socialistas van a llevar este viernes una denuncia en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid contra el consejo de administración de la empresa pública Planifica Madrid para que se investiguen posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros que puedan darse en el caso.

El ministro para la Transición Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha anunciado esta medida y la ha justificado en la falta de explicaciones sobre esta compra, "mentiras cambiantes" que no aclaran la compra "de un superático de lujo, de más 6 millones, pagando comisiones a una inmobiliaria, para que fuera residencia de la señora Ayuso". Un asunto, ha dicho, "tan escandaloso como surrealista" en una ciudad y una comunidad autónoma donde "el principal problema se llama vivienda".

Dimisión de Ayuso y que vuelva "hasta el último euro" El objetivo del PSOE es triple, ha precisado Óscar López, también candidato socialista a la presidencia de la Comunidad: la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, que se investiguen las responsabilidades penales y "que vuelva hasta el último euro al bolsillo de los madrileños de donde nunca debió salir para financiar la vida padre de la señora Ayuso". La operación de compra pública de este piso es según López injustificable y ve imposible que se pueda "armar un expediente" desde una empresa pública que justifique esta compra. "Una chapuza colosal", ha sentenciado. Los socialistas reclaman con esta denuncia el acta del consejo de administración que autorizó la operación, la copia del contrato de arras firmado por la compra y resto de documentos de la compra. "Y que la justicia actúe. Es absolutamente imposible justificar un expediente como éste", ha insistido, para reiterar que los madrileños financian "la vida padre" de la presidenta regional, en la que ha incluido viajes al Caribe y a Miami que su partido, ha dicho, no descarta denunciar. Si la Comunidad de Madrid veía necesaria una residencia oficial para los presidentes debió seguir los "cauces oportunos", ha añadido Óscar López. Las últimas explicaciones dadas este jueves por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, confirman a su juicio que sabía "lo que estaba haciendo" cuando se decidió la compra, "le estaba comprando un ático de lujo a la presidenta de la Comunidad de Madrid".