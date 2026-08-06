El consejero de Presidencia de Ayuso dice que el ático se ha sacado de contexto para tapar las "vergüenzas" del Gobierno
- Miguel Ángel García no detalla por cuánto se quiere vender el polémico inmueble
- "Lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta", ha destacado
El consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha aseverado este jueves que todo lo relacionado con el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional se ha sacado de "contexto" y solo busca tratar de "tapar" las "vergüenzas" de "la izquierda y la ultraizquierda". El inmueble, que costó 6,3 millones de euros según algunos medios de comunicación, se pondrá a la venta "en los próximos días" junto con otras propiedades para destinar los fondos a la reconstrucción tras los incendios.
"Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y la Comunidad de Madrid. Pero la prioridad en estos momentos es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid y por eso, de manera inmediata, se decidió la venta de ese inmueble y de otros cuatro que teníamos y seguimos teniendo en la Gran Vía" por un importe "aproximado" de 20 millones de euros, ha señalado García en declaraciones a la prensa. Aunque no ha detallado el valor concreto al que se venderá el polémico ático.
Este miércoles, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, evitó confirmar el precio del ático -comprado por el Gobierno regional supuestamente para que ella pudiera tener un despacho provisional mientras duran las obras previstas en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol-, y remitió a la consejería de Presidencia cualquier responsabilidad. "Les tengo que remitir a la Consejeria de Presidencia", dijo en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios. La líder del PP regional negó que la compra del piso fuera a ser destinada como vivienda para ella y apuntó que se está utilizando este tema para "hacer daño".
García, que ha reiterado que el inmueble se adquirió para "ponerlo al servicio de las necesidades" que pudiera tener la Comunidad Autónoma, ha subrayado que "Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta", cuando sí la tienen muchos presidentes autonómicos y "la mitad de los ministros". "Y todos aquellos que han salido buscando fantasmas no dicen todas estas cuestiones", ha sentenciado.
El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid no refleja el precio del ático. Tampoco hay ninguna información oficial al respecto sobre la empresa que gestiona el patrimonio de la Comunidad, Planifica Madrid, aunque diversos medios apuntaron a que se desembolsó hasta 6,3 millones de euros para su adquisición. No obstante, el consejero se ha referido al respecto: "Todos los gastos que sean imputables a la Administración se publican en los portales de transparencia, tanto de la Comunidad de Madrid como de sus organismos y sus empresas públicas. Todo. Y creo que esa respuesta se dio hace ya algunos meses y se ha vuelto a dar ahora".
Planifica Madrid, ha dicho el consejero, además de gestionar el programa de inversión regional y buena parte del suelo de la región, tiene como función "la gestión de los inmuebles". Respecto a que el ático de Chamberí solo fuera de uso residencial, sin licencia para oficinas, García ha señalado que este mismo año se ha vendido un inmueble residencial "por importe de 26 millones de euros más IVA".
"Y los inmuebles que vamos a vender en la calle Gran Vía también tienen carácter residencial. Insisto, sacar de contexto esta situación, tratar de estirar un chicle simplemente por tratar de tapar otras vergüenzas que son mayúsculas, pero que parece que en este país la izquierda y la ultraizquierda no quieren hablar de ellas", ha enfatizado. Estas son, a su juicio, "la corrupción de Estado, el nepotismo, ese espíritu autocrático que tiene el presidente del Gobierno, toda la crisis migratoria que está viviendo nuestro país que está comprometiendo incluso a nuestros socios europeos o el abandono de la ciudad de Ceuta".
Más Madrid pide comparecencias por el ático
Este jueves, Más Madrid ha pedido en la Asamblea de Madrid la comparecencia de García y del consejero delegado de Planifica Madrid, Pedro Corbalán, para que informen sobre la compra del ático en Chamberí. "Ante el silencio, las contradicciones y los balones que está echando fuera la presidenta hemos registrado una ofensiva parlamentaria de iniciativas para conocer toda la información que está demandando la ciudadanía madrileña", ha anunciado ante la prensa la portavoz en el Parlamento regional, Manuela Bergerot.
El objetivo es "fiscalizar toda la actividad" de Planifica Madrid y conocer los detalles de la compra del piso, un movimiento, a juicio de este grupo político, hecho para "cumplir los deseos y las aspiraciones" de Ayuso. Bergerot ha recordado que Más Madrid llevará a la Justicia eta operación por un presunto "delito de malversación" al "comprar con el dinero público una vivienda de lujo" para el uso privado -asegura- de Ia presidenta.
En una entrevista en RNE, la ministra de Sanidad, Mónica García, líder regional de Más Madrid y miembro de Sumar, ha sido tajante: "Me parece que la señora Ayuso no solo está vendiendo el ático, está vendiendo también a su consejero, ¿no? Toda esta historia es absolutamente estrambótica y lo que demuestra es una suerte de impunidad en la que vive la señora Ayuso, que no ha venido a hacer política, ha venido a hacer negocios".
"No sabemos cuáles son las obras de Sol, no sabemos por qué se compró este ático. Ahora le echa la culpa al consejero, lo cual me parece bastante poco ético", ha argumentado.
García, que será candidata a la Presidencia madrileña en las elecciones autonómicas de 2027, ha dicho que es "ilegal" que el Ejecutivo regional quiera emplear el dinero que obtenga por la venta de los inmuebles a la rehabilitación de las zonas afectadas por los incendios.
"No solamente es ilegal, es que es indecente, porque los terrenos, las personas que han perdido sus casas, todo eso no se no se recupera mediante limosnas ni mediante vender pisos y patrimonio que la legislación autonómica dice clara y taxativamente que no se puede hacer", ha sentenciado. Según la ministra, la reventa del piso comprado en Chamberí para destinarlo a ese fin, responde a la necesidad de Ayuso de "salir del atolladero una vez que ha sido pillada con las manos en la masa" al conocerse la adquisición del "ático de megalujo" por parte de la Comunidad de Madrid de manera "absolutamente innecesaria, faraónica casi".
García ha remarcado que Madrid es "la comunidad más rica de España" y Ayuso "está pidiendo una suerte de limosna o caridad para poder reforestar y recuperar aquellos territorios que se han quemado", cuando los impuestos de los madrileños tendrían que ir destinado "a los madrileños".