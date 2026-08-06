El consejero de Presidencia de Ayuso dice que el ático se ha sacado de contexto para tapar las "vergüenzas" del Gobierno

El consejero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha aseverado este jueves que todo lo relacionado con el ático de Chamberí adquirido por el Gobierno regional se ha sacado de "contexto" y solo busca tratar de "tapar" las "vergüenzas" de "la izquierda y la ultraizquierda". El inmueble, que costó 6,3 millones de euros según algunos medios de comunicación, se pondrá a la venta "en los próximos días" junto con otras propiedades para destinar los fondos a la reconstrucción tras los incendios.

"Se vio la posibilidad de adquirir este inmueble para ponerlo al servicio de las necesidades que pudieran tener las distintas consejerías y la Comunidad de Madrid. Pero la prioridad en estos momentos es la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid y por eso, de manera inmediata, se decidió la venta de ese inmueble y de otros cuatro que teníamos y seguimos teniendo en la Gran Vía" por un importe "aproximado" de 20 millones de euros, ha señalado García en declaraciones a la prensa. Aunque no ha detallado el valor concreto al que se venderá el polémico ático.

Este miércoles, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, evitó confirmar el precio del ático -comprado por el Gobierno regional supuestamente para que ella pudiera tener un despacho provisional mientras duran las obras previstas en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol-, y remitió a la consejería de Presidencia cualquier responsabilidad. "Les tengo que remitir a la Consejeria de Presidencia", dijo en una rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por los incendios. La líder del PP regional negó que la compra del piso fuera a ser destinada como vivienda para ella y apuntó que se está utilizando este tema para "hacer daño".

García, que ha reiterado que el inmueble se adquirió para "ponerlo al servicio de las necesidades" que pudiera tener la Comunidad Autónoma, ha subrayado que "Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta", cuando sí la tienen muchos presidentes autonómicos y "la mitad de los ministros". "Y todos aquellos que han salido buscando fantasmas no dicen todas estas cuestiones", ha sentenciado.

El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid no refleja el precio del ático. Tampoco hay ninguna información oficial al respecto sobre la empresa que gestiona el patrimonio de la Comunidad, Planifica Madrid, aunque diversos medios apuntaron a que se desembolsó hasta 6,3 millones de euros para su adquisición. No obstante, el consejero se ha referido al respecto: "Todos los gastos que sean imputables a la Administración se publican en los portales de transparencia, tanto de la Comunidad de Madrid como de sus organismos y sus empresas públicas. Todo. Y creo que esa respuesta se dio hace ya algunos meses y se ha vuelto a dar ahora".

Planifica Madrid, ha dicho el consejero, además de gestionar el programa de inversión regional y buena parte del suelo de la región, tiene como función "la gestión de los inmuebles". Respecto a que el ático de Chamberí solo fuera de uso residencial, sin licencia para oficinas, García ha señalado que este mismo año se ha vendido un inmueble residencial "por importe de 26 millones de euros más IVA".

"Y los inmuebles que vamos a vender en la calle Gran Vía también tienen carácter residencial. Insisto, sacar de contexto esta situación, tratar de estirar un chicle simplemente por tratar de tapar otras vergüenzas que son mayúsculas, pero que parece que en este país la izquierda y la ultraizquierda no quieren hablar de ellas", ha enfatizado. Estas son, a su juicio, "la corrupción de Estado, el nepotismo, ese espíritu autocrático que tiene el presidente del Gobierno, toda la crisis migratoria que está viviendo nuestro país que está comprometiendo incluso a nuestros socios europeos o el abandono de la ciudad de Ceuta".