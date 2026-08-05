Ayuso evita confirmar el precio del ático que compró la Comunidad como despacho y la oposición exige su dimisión

El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid no refleja todavía el precio del ático que compró el Gobierno regional para que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, pudiera tener un despacho provisional mientras duran las obras que se prevén en la Real Casa de Correos. Tampoco hay ninguna información oficial al respecto, aunque algunos medios de comunicación apuntan a que la Comunidad desembolsó hasta 6,3 millones de euros para su adquisición.

Este miércoles, la propia Díaz Ayuso ha seguido la misma línea y ha evitado confirmar el precio, desplazando a la consejería de Presidencia cualquier responsabilidad. "Les tengo que remitir a la consejeria de Presidencia", ha dicho en rueda de prensa tras reunirse con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste en la región.

Asimismo, Ayuso ha negado que la compra del ático de Chamberí iba a ser destinada como vivienda para ella y ha apuntado que se está utilizando este tema para "hacer daño". "Si yo hubiera querido tener una vivienda para mí, tardo un poquito: siete años", ha asegurado. También ha deslizado que se está mezclando el "dónde vive con dónde se va a trabajar" durante los meses de otoño por las obras en la Puerta del Sol.

"Yo entiendo que casen los relatos, porque queda muy bien y así estamos dándole vueltas y estirando y estirando y estirando lo que haga falta esto, pero es lo que hay", ha zanjado ante los medios de comunicación.

Ante esta polémica, el PP ha pedido a todos sus cuadros que den apoyo explícito a la presidenta madrileña y que cierren filas con ella. "Esto es más viejo que el hilo negro en política, que el grupo parlamentario de turno apoye al Gobierno que sustenta con sus votos", ha respondido.