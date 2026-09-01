Más Madrid y PSOE se personan como acusación popular en la causa del ático comprado por la Comunidad de Madrid
- Ambos partidos consideran que este caso tiene un "interés general" para los madrileños
- El inmueble comprado por el Gobierno de Ayuso por 6,3 millones de euros se encuentra en el barrio de Chamberí
Más Madrid y PSOE han solicitado personarse como acusación popular en la investigación abierta por un juzgado de Madrid en relación a la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático situado en el distrito de Chamberí de la capital a raíz de una denuncia presentada por Iustitia Europa y la Fiscalía de Madrid.
Según un escrito de Más Madrid presentado ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 8, al que ha tenido acceso RTVE, la formación reclama formar parte del procedimiento para ejercer la acusación popular y participar en la investigación de los hechos.
En el documento, sostiene que, de ser ciertos los hechos denunciados, la operación podría haber supuesto un comportamiento "delictivo e inadmisible" por parte de la Administración y cuestiona el procedimiento seguido para la adquisición del inmueble.
El partido pone el foco en una operación ejecutada por Planifica Madrid, Proyectos y Obras, M.P., S.A., y considera que deben investigarse tanto los actos previos como los posteriores que hicieron posible la compra.
Cuestiona el procedimiento seguido
Más Madrid afirma que existen "indicios" de que la operación se habría llevado a cabo sin ajustarse al procedimiento legalmente establecido, además de calificar de "opaca" la forma en la que se habría desarrollado.
Asimismo, el escrito cuestiona que exista una acreditación del interés público que justificaría la adquisición del inmueble, al tiempo que señala que la compra se habría realizado "por orden de un órgano político".
A partir de estos hechos, la formación apunta a que podrían existir indicios de varios delitos, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos en su modalidad de administración desleal, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público. En concreto, el escrito cita los artículos 404, 432 y 436 del Código Penal, además de referirse a la posible administración desleal del patrimonio público.
La personación de Más Madrid se produce así en el marco de las diligencias previas 2317/2026, con las que el juzgado investiga la operación. El partido fundamenta su actuación como acusación popular en el artículo 125 de la Constitución, el artículo 19.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 101 y 270 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Más Madrid reclama de esta forma acceso al procedimiento y capacidad para intervenir en una causa en la que, según sostiene en su escrito, deben esclarecerse las circunstancias que rodearon la adquisición del inmueble y determinar si la actuación administrativa se ajustó a la legalidad.
PSOE: "Que se investiguen hasta el final las posibles irregularidades del dinero público"
Por su parte, el PSOE cuestiona en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, especialmente cómo se hizo la operación y para qué se compró el inmueble. Según el partido, Planifica Madrid adquirió el ático el 14 de abril de 2026 por unos 6,3 millones de euros, una operación que, según el documento, "no aparece en el presupuesto de la empresa ni en su portal de transparencia".
El partido considera que se pudieron evitar controles propios de una adquisición directa por la Administración, como determinados informes, publicidad, concurrencia, fiscalización y comunicación a la Asamblea.
También pone en duda la justificación oficial de que el ático fuera a utilizarse como oficina temporal de Presidencia durante las obras de la Real Casa de Correos, ya que sostiene que la normativa urbanística solo permite en ese inmueble el uso residencial, al encontrarse en una planta novena.
Además, el PSOE plantea como hipótesis que el inmueble pudiera haber tenido un destino residencial vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque reconoce que esta parte necesita investigación y la presenta como un indicio no concluyente.
Relaciona esta posibilidad con la venta de la vivienda privada de la presidenta y otro inmueble de su pareja, así como con la coincidencia temporal entre esas operaciones y la compra del ático público.
Entre las diligencias que pide, reclama obtener la escritura y el precio de compra; toda la documentación de Planifica Madrid sobre la operación, incluidas actas del Consejo, informes, tasaciones, comunicaciones y acuerdos de confidencialidad; información sobre cómo se financió la compra; y declaraciones de la vendedora y de la inmobiliaria; informes de la Dirección General de Patrimonio y del Ayuntamiento sobre el uso urbanístico.
De igual modo, reclama el expediente de las obras de la Real Casa de Correos; declaraciones de los miembros del Consejo de Planifica y, finalmente, una tasación independiente del inmueble a fecha de 14 de abril de 2026.
En un tuit, el secretario general de los socialistas madrileños, Oscar López, ha informado de que su partido se persona como "acusación en la causa por la compra del ático de lujo de 6,3 millones de euros de Ayuso".
"Que se investiguen hasta el final las posibles irregularidades y el uso de dinero público para financiar su último capricho personal. Los madrileños merecen respuestas", ha señalado.