Sánchez cuestiona la "impunidad" de Ayuso por comprarse "un aticazo" y la Comunidad de Madrid ve "patética" su critica

En su primera entrevista tras las vacaciones de un verano marcado por la entrada de unas 80.000 personas procedentes de Marruecos en Ceuta , el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado este lunes la "impunidad" con la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha actuado en el parón estival al conocerse que en abril de este año se compró, a juicio del presidente, un "aticazo con la pasta de los madrileños" para vivir, a la vez que ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare "qué sabía" en abril sobre este inmueble.

Sánchez ha afirmado en la Cadena Ser que a Ayuso "le han pillado" queriéndose comprar un ático con el dinero de los ciudadanos y ha subrayado que el PP tiene un "problema muy serio" con esta polémica, "a no ser, como siempre, que la ley del embudo sea lo que se aplique". "Muy ancho para otros y muy estrecho para uno", ha dicho.

La empresa pública Planifica Madrid compró en abril, por 6,3 millones de euros, el inmueble, un ático de 481 metros cuadrados y uso residencial que, según la Comunidad, se iba a usar como despacho temporal de Díaz Ayuso mientras se acometían unas obras de reforma en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La operación no se hizo pública hasta que, el pasado 29 de julio, el diario El País la reveló. Al día siguiente, en medio de una fuerte polémica, la Comunidad anunció que vendería el piso y destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio sufrido este verano.

En su opinión, el PP tiene que ejercer "transparencia y, en segundo lugar, rendición de cuentas", además de una "exigencia de responsabilidades" como las que la oposición le reclama a él por los casos de corrupción que han afectado al PSOE. Ante la compra del ático, el presidente del Gobierno ha pedido responsabilidades al líder del PP después de que, en una entrevista con Europa Press, Feijóo afirmase que la Comunidad de Madrid ya le había comentado en abril que buscaba sede por obras en la Puerta del Sol.

"¿Qué sabía en abril?", ha cuestionado Sánchez, que ha señalado que la propia Ayuso dijo que "no sabía nada" sobre la compra del ático. Además, ha reprochado a la presidenta madrileña la adquisición de un "aticazo con el dinero de los madrileños", de "400 metros" y con terraza", mientras su gobierno autonómico no aplica la ley de vivienda.

El presidente del Gobierno ha insistido en la "impunidad" sobre Ayuso que, por un lado, pone en Idealista su piso en venta y, en paralelo, le dice a una empresa que le compre un piso, "no cualquiera", porque "soy la presidenta de la Comunidad de Madrid".

La CAM considera "patético" que Sánchez les critique Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha afirmado que es "patético" que Sánchez les critique por una operación sobre la que el Ejecutivo regional considera haber dado "suficientes explicaciones". "Ha estado todo el mes de agosto de vacaciones y ahora llega y pretende meterse con la presidenta de la Comunidad de Madrid (Isabel Díaz Ayuso), algo que es totalmente impresionante y dice mucho de lo patán que es", ha declarado Rodrigo a los medios tras una visita a la localidad de Olmeda de las Fuentes. Rodrigo ha afeado a Sánchez su intento de "explotar" y "retorcer" el caso y le ha espetado que debería preocuparse de "sus casos de corrupción" y de la crisis migratoria en Ceuta, donde "no se ha tomado ni una medida coherente" en un mes.

Génova cierra filas con Madrid Por su parte, desde la dirección nacional del PP, su portavoz, Borja Sémper, ha asegurado que son "las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar". Unas explicaciones que llegaron a ser despachadas con un "chao pescao" por la propia Ayuso al ser preguntada y de las que se ha hecho eco ahora el diario británico 'The Guardian'. Sémper ha repetido en varias ocasiones que se remite a las explicaciones de la Comunidad de Madrid al ser preguntado por esta cuestión: "Entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo". Además, el dirigente 'popular' ha refrendado las explicaciones de Feijóo sobre que conocía en el mes de abril que la Comunidad de Madrid tenía previsto hacer obras en su sede en una reunión informal. "Esa es la información que tenía el señor Feijóo y, como él no oculta nada, a diferencia de otros dirigentes políticos, entre ellos el presidente del Gobierno, así lo contó. El presidente Feijóo tiene una relación fluida y habla continuamente con todos los presidentes de comunidades autónomas", ha sentenciado.