"Ceuta es y será siempre España", el grito de una ciudad que sale a las calles para exigir una solución a la crisis

Como cada 2 de septiembre, este miércoles se ha celebrado el Día de Ceuta. Pero este año el ambiente festivo se ha teñido de reivindicación en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la ciudad autónoma. Una multitudinaria manifestación con el lema "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!" ha salido a las calles para exigir soluciones a la crisis abierta desde que hace poco más de un mes más de 70.000 migrantes, según el Gobierno, entraron de forma irregular desde Marruecos, de los que al menos 5.000 siguen en territorio ceutí mientras se determina si obtienen asilo o son retornados a su país.

La movilización, convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y el "Foro Ceuta Siglo XXI", ha arrancado a las 19 horas desde las Murallas Reales y el acto central ha tenido lugar en la Plaza de África en torno a las 20 horas, ante el Palacio de la Asamblea, con la lectura de un manifiesto y la posterior interpretación de los himnos de España y de Ceuta. Posteriormente, una marea humana se ha trasladado por la Gran Vía y la calle Camoens para llegar a la Plaza de los Reyes y concentrarse frente la Delegación de Gobierno.