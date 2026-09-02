"Ceuta es y será siempre España", el grito de una ciudad que sale a las calles para exigir una solución a la crisis
- El Día de Ceuta se tiñe de protesta en medio de la tensión social por la llegada irregular de miles de migrantes hace un mes
- Sigue aquí, minuto a minuto, las novedades en torno a la crisis migratoria en Ceuta
Como cada 2 de septiembre, este miércoles se ha celebrado el Día de Ceuta. Pero este año el ambiente festivo se ha teñido de reivindicación en uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la ciudad autónoma. Una multitudinaria manifestación con el lema "¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!" ha salido a las calles para exigir soluciones a la crisis abierta desde que hace poco más de un mes más de 70.000 migrantes, según el Gobierno, entraron de forma irregular desde Marruecos, de los que al menos 5.000 siguen en territorio ceutí mientras se determina si obtienen asilo o son retornados a su país.
La movilización, convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) y el "Foro Ceuta Siglo XXI", ha arrancado a las 19 horas desde las Murallas Reales y el acto central ha tenido lugar en la Plaza de África en torno a las 20 horas, ante el Palacio de la Asamblea, con la lectura de un manifiesto y la posterior interpretación de los himnos de España y de Ceuta. Posteriormente, una marea humana se ha trasladado por la Gran Vía y la calle Camoens para llegar a la Plaza de los Reyes y concentrarse frente la Delegación de Gobierno.
Una marcha "cívica y pacífica"
"Desde la FPAV queremos animar a todos los ceutíes a participar y a demostrar, una vez más, que Ceuta sabe estar unida cuando más lo necesita. Será una jornada para que la ciudadanía salga a la calle, de manera cívica y pacífica, y haga oír su voz. Barriadas, familias y vecinos, juntos, porque Ceuta nos importa a todos", ha indicado la organización.
Para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos que quieran participar, los autobuses urbanos han sido gratuitos durante la tarde-noche. Esta movilización llega precedida de multitud de marchas vecinales en los últimos días, algunas de las cuales han generado fuerte tensión al llegar a zonas con campamentos de migrantes. El jueves pasado se produjeron destrozos de chabolas en la playa Benítez. Un altercado que se saldó con cargas policiales. También se obstruyó el paso de un vehículo de la Cruz Roja a la playa del Trampolín, con el que se iba a repartir comida.
Los vecinos reclaman la recuperación de la normalidad en una ciudad con apenas 84.000 habitantes que se ha visto colapsada por lo ocurrido, con miles de migrantes vagando por las calles y durmiendo en campamentos improvisados. Y sobre todo exigen mayor seguridad: según la Fiscalía General del Estado, desde que comenzó la crisis se han registrado al menos 23 agresiones sexuales a migrantes, nueve de ellas a menores de entre 14 y 17 años. De los ocho presuntos autores identificados hay cuatro marroquíes, tres españoles y un belga.
Ya esta mañana se han celebrado los actos institucionales por el Día de Ceuta. También una carrera solidaria con la que multitud de vecinos han corrido con banderas y entre vítores para pedir unidos una solución a la crisis.
De forma paralela a la manifestación de este miércoles, en el resto de España la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para esta jornada concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma en todos los municipios españoles -a las que PP y Vox han llamado a participar y que el Gobierno central considera partidistas e instrumentalizadas- a las 20 horas. Pese a todo, algunos municipios socialistas han anunciado otras concentraciones al margen de la de la FEMP.