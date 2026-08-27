Prestoso Fest: cómo traer público a un festival de música independiente en la España vaciada

Las vacas de Tino pacen habitualmente en Las Barzaniellas, en Cangas del Narcea, al lado del río Naviego, rodeadas de montañas, viñedos y huertos. Solo se escuchan los cencerros, y un poco más lejos, las gallinas de los vecinos. Pero una vez al año, en el mes de agosto, ceden este remoto lugar del suroccidente asturiano a un evento que revoluciona el concejo.

El viernes 7 de agosto suena en Las Barzaniellas El mató a un policía motorizado, una banda argentina de éxito internacional que cuenta con un Latin Grammy. Para que esto suceda, han tenido que pasar muchas, muchas cosas. La principal, que cuatro amigos decidiesen hace más de 10 años montar un festival de música independiente en su pueblo, lejos de los circuitos habituales. Y que en aquel entonces apostasen por el grupo, que estaba de gira por España, cuando todavía no eran tan conocidos. Les gustó tanto que decidieron quedarse un día más. Y años después, volver a tocar.

En el pódcast Esto merece una explicación asistimos a la novena edición del Prestoso los días 6, 7 y 8 de agosto, y te contamos cómo se organiza un festival de música independiente en un entorno natural privilegiado. Su filosofía es apostar por grupos que están empezando y traer gente hasta este fin del mundo. Cangas del Narcea está a una hora y 20 minutos de Oviedo por una carretera con bastante curvas, y año tras año, pierde habitantes.

El Prestoso empezó en Xedré, a unos 30 kilómetros de Cangas. Era un festival mucho más pequeño. Según fue creciendo, poco a poco, la producción se fue complicando y decidieron bajarlo a la villa. Pero el espíritu del festival sigue siendo el mismo.

Dani Fotógrafo

Más allá de la música El cartel habrá atraído sin duda este año a muchas de las 1.500 personas que compraron el abono: propuestas internacionales como Autocamper, Basic Partner o Sprints, artistas nacionales como Rufus T. Firefly, Ortiga, Nadadora o Standstill, y asturianos, como Lorena Álvarez, Axolotes mexicanos o From. Pero muchos de los asistentes reconocen que hubieran venido igual si tocasen otros grupos. Buscan festivales pequeños, sin aglomeraciones, vienen a descubrir grupos nuevos y, de paso, conocer la zona. El festival propone varias "actividades prestosas": visitas a bodegas para conocer la cultura vinícola, al monasterio de Corias, conocido como el Escorial asturiano, rutas a la sierra del Pando o al monte de Moal... Visita a las bodegas de Martínez Parrondo. AUDIOVISUAL MAPI Conozco a Peter subiendo por un camino de piedras en Valdebois, en pleno Muniellos. Los dos nos hemos apuntado a conocer el proyecto de Adrián Flórez, de Floreziendo, un productor de miel, que nos lleva hasta el cortín de 400 años con el que sus antepasados protegían las colmenas del ataque de los osos. Él ha venido desde Londres para conocer la tierra de su grupo favorito, Axolotes mexicanos. Lo que más le gusta del Prestoso es cómo cuidan a su público. "No me siento como alguien que solo lleva moneda". Lo hemos entendido perfectamente. Adrián Flórez, de Floreziendo, en el cortín de sus antepasados en Valdebois. SARA BLANCO

Los milagros del Prestoso El Prestoso es una iniciativa privada de estos cuatro locos por la música, y únicos responsables de lo que pase en esos días. "Una parte de la financiación es la venta de entradas, otra es la venta directa de bebidas y comidas, y la tercera es la labor de picar la puerta de administraciones públicas, patrocinios... Ahí se juega mucho de la viabilidad del Prestoso", explica Alejandro Martínez Vega, uno de los organizadores. Y añade que "la rentabilidad es emocional si no no se explica". Que este festival siga en pie después de nueve ediciones es casi un milagro, como el esquivar, por unas horas, la granizada que cayó en Cangas a las cuatro de la tarde del sábado. "Vivimos en el alambre", dice José Luis Rodríguez Mera, otro de los organizadores. El año pasado fue un incendio enfrente del prao de Tino horas después de terminar el festival. Y en Xedré todavía recuerdan aquella edición en la que los vecinos les ayudaron a sacar coches de la zona de acampada con tractores. "Nos cayó un diluvio brutal, y lo sacó la gente adelante. Estábamos destrozados, llorando. Nos decían: tranquilos, chavales, que no nos vamos a ir, nos quedamos igual. No queremos entrada y el año que viene volvemos", relata Mera. El Prestoso cuenta con un gran apoyo por parte del público, que solo falló el año que volvieron tras el parón de la pandemia, en 2022. "Todavía hay dinero pendiente que tuvimos que poner en aquella edición", recuerda Álex.

Wegow se queda con la mitad de los abonos Parecía el año pasado que podría ser un buen año para el festival: superado el bache de la pandemia, habían recuperado público y estaban vendiendo abonos, desde octubre de 2024, a través de la ticketera Wegow, para la edición de 2025. Wegow cobraba una comisión por esa venta, pero además, el dinero de las entradas se lo quedaba hasta una vez pasado el evento. Así que en el mes de mayo, cuando quiebra, desaparecen los 23.000 euros en abonos del Prestoso que ya habían vendido. Juan Gama de Cossío, de Cangas, residente en Madrid y también organizador del festival, plantea por qué no se rescata a la cultura "como se hizo con los bancos". David Cuerdo, el cuarto de este grupo de amigos, explica lo que supuso para ellos. "Creo que cerramos la edición con un presupuesto de 240.000 euros. Pues quien quiera que haga el porcentaje de lo que suponen 23.000 euros para un festival tan pequeñito como nosotros". Aún así, reconoce que quizás están un poco mal de la cabeza porque decidieron seguir adelante. "Ha habido muchas ediciones del Prestoso que en lo financiero no deberían haber sucedido”, cuenta. Prestosín baila sobre el escenario con Ortiga. Julian Rus JULIÁN RUS

El impacto en un concejo de 11.000 habitantes La rentabilidad es emocional y todo el esfuerzo merece la pena, cuenta Gama de Cossío, "cuando ves la cara de felicidad de la gente cuando se va el domingo". "En torno a un 30% de las actividades del Prestoso son gratuitas", apunta. En esta edición unas 6.000 personas han pasado en algún momento por las actividades del festival. El jueves es día de puertas abiertas y mucha gente del pueblo se acerca al recinto o a los vermús en el Ayuntamiento. Alojamientos, taxis, restaurantes... hacen su agosto durante los tres días que dura el festival. Calculan que el impacto inducido es de unos 800.000 euros. Alejandro está jubilado, fue minero, y cada año se desvive por echar una mano. Sabe hacer de todo. "Es Cangas, mirar por Cangas. Estos pueblos hay que mirar por ellos porque sino se acaba, quedarán los osos y los urogallos".