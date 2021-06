…y 4.000 no rebasan los 500.

Villafranca de la Sierra está a unos 60 kilómetros de Ávila. Enclavado en el valle de Corneja, es uno de los cerca de 4.000 pueblos españoles con menos de 500 habitantes, de acuerdo con los últimos datos del padrón continuo que publica el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, con sus 129 vecinos, se encuentra más cerca de la parte baja de este grupo, donde 1.372 pueblos de menos de 100 habitantes luchan por no ser borrados del mapa.

En 2020, en esta localidad abulense decidieron empadronarse 16 personas. Su llegada compensa la salida de tres vecinos que se han dado de baja, y ha hecho ganar residentes a un lugar que llevaba perdiéndolos durante al menos una década.

Villafranca, desde donde este viernes el Telediario abordará la realidad de la despoblación rural, es solo un ejemplo de una España vaciada que en el año de la pandemia ha recibido un balón de oxígeno en forma de crecimiento demográfico. Pero ¿será suficiente para evitar la desaparición de miles de pueblos?



De ser así, la excepción de 2020 supondría un cambio en una tendencia que se arrastra, al menos, desde 2013. Sin embargo, hay dudas sobre si el efecto será duradero . Para el catedrático Princesa de Asturias y catedrático de Geografía Económica de la London School of Economics, Andrés Rodríguez-Pose, parece que va a ser algo más coyuntural y su permanencia "va a depender de cómo evolucione todo después de la pandemia".

"La pandemia ha provocado la búsqueda de viviendas más grandes con espacios al aire libre y eso es más asequible fuera de las grandes ciudades", reflexiona en declaraciones a DatosRTVE la investigadora principal del Real Instituto Elcano Carmen González Enríquez. Directora de las áreas de Opinión Pública y de Migraciones, González cree que este hito expresa una tendencia a medio plazo: " Parece que se está produciendo un frenazo a la concentración en las grandes ciudades y un movimiento que refuerza la población en las ciudades intermedias y en los pueblos no muy pequeños".

En 2020, un año de confinamiento y aislamiento social por la pandemia, casi 700.000 personas han decidido abandonar las grandes ciudades . Este dato no se compensa con las altas y deja, según la estadística de cambios residenciales del INE, un saldo negativo de más de 13.200 residentes por primera vez desde 2016.

" El teletrabajo ha facilitado los cambios de residencia y es una tendencia que no va a desaparecer con la pandemia", valora Carmen González Enríquez, que ve en la digitalización de la Administración y en la regulación del teletrabajo sendas apuestas de futuro. Además, la experta pronostica una "gran resistencia" para volver a la normalidad anterior de los empleados "que han dejado de perder tiempo en traslados".

Este cambio se ha producido en detrimento de las grandes ciudades , que han frenado su tendencia ascendente desde 2014. Pero también a costa de los municipios medianos y grandes, que han ganado menos habitantes que en años anteriores. No obstante, las regiones próximas a las grandes capitales pero lejos de las áreas metropolitanas siguen registrando un fuerte crecimiento residencial .

Despoblación: una amenaza para la supervivencia de 3.000 municipios

La distribución de la población en España es un caso singular en el conjunto de Europa. Por un lado, nuestro país se caracteriza por una concentración elevada de población en los espacios habitados. Por otro, existe una alta proporción del territorio que está deshabitada. Entre medias, hay más de 3.000 localidades que están a punto de quedarse sin vecinos.

Todas ellas cumplen con los criterios que el Banco de España fija en su informe anual para considerar a estos lugares -que representan el 42 % de los municipios y acogen al 2,4 % de los habitantes- en riesgo de despoblación: tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y encadenan casi dos décadas con crecimiento negativo de su población, tanto en lo que respecta a los residentes como en el saldo de nacimientos y defunciones, según los últimos datos disponibles de 2018.

Con cuatro de cada diez localidades en riesgo de desaparecer "no se puede esperar que en cada uno de los municipios se puedan proveer todas las necesidades y todos los servicios", opina el catedrático de Geografía Económica Andrés Rodríguez-Pose. En cambio, apuesta por garantizar los accesos: "Se pueden buscar capitales de provincia y cabeceras comarcales que tengan este tipo de función y dotarlas de infraestructura es calidad".

“Una política contra la despoblación tiene que ser selectiva“

"Una política contra la despoblación tiene que ser selectiva", coincide la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Carmen González Enríquez, que aboga por apuntar a los municipios de un tamaño "salvable" y "aceptar que hay muchos otros que ya no lo son". "El coste público que tendría dotarlos de servicios imprescindibles es muy alto y no sería aceptable por la sociedad", valora.

Miembro de la Coordinadora para el desarrollo integral del Nordeste de Segovia (CODINSE) y representante de la plataforma de Revuelta de la España Vaciada, María del Mar Martín difiere: "Con las políticas adecuadas, no es fácil que un municipio se acabe de vaciar del todo, porque -dependiendo de la zona- muchos tienen 100 o 200 viviendas y, aunque solo estén ocupadas siete todo el año, hay gente que viene a pasar temporadas. La forma de vivir de hoy no es la misma de hace 50 años, cuando te mudabas y no te movías de un sitio", sentencia.

A su juicio, la reactivación del entorno rural pasaría por instalar nuevas actividades económicas lejos de los polos de concentración de las grandes ciudades. "Para repoblar la España vaciada hace falta algo más que servicios", sentencia. "Se ha vendido una cultura y una forma de hacer las cosas, pero eso se puede cambiar", afirma la activista, que defiende el reequilibrio territorial entendido como "un problema de Estado" y no como una preocupación de las personas que viven en los entornos rurales.

"General empleo y dinamizar", resume el catedrático de Geografía Económica Andrés Rodríguez-Pose, que recuerda que el talento puede surgir en cualquier parte e insiste en la necesidad de buscar las ventajas comparativas de cada territorio. Haciendo "que la actividad dependa del territorio y no al revés", el experto considera que ciudades del tamaño de León, Salamanca, Zamora, Ciudad Real, Albacete o Cuenca podrían alcanzar niveles de dinamización económica ampliamente aceptables.

"La principal empresa española que se ha creado en los últimos años es Inditex y surgió en Arteixo, un suburbio de La Coruña; una ciudad que durante los últimos 20 años ha tenido dificultades para crecer en población", ilustra.