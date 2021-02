Emprendimiento rural y pandemia: un doble salto al vacío

Trabajo y mundo rural son, en muchas ocasiones, términos que podrían invitar al desánimo de todo aquel que haya crecido bajo la premisa de que el futuro se desarrolla en las ciudades. Más aún cuando los datos aseguran que el peso económico y laboral de la denominada España vaciada o despoblada sigue en una alarmante caída libre difícil de revertir.

Si bien es cierto que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha suturado levemente la profunda herida del éxodo rural, los nuevos empadronamientos en pueblos a lo largo y ancho del país no resuelven la gran duda sobre si el emprendimiento en estos lugares es, en plena pandemia, una actividad con alto riesgo de caer en saco roto.

La nueva normalidad impuesta por el coronavirus no ha marcado la hoja de ruta de este enclave burgalés que, pese a las actuales circunstancias, sigue buscando fórmulas con las que encontrar respuestas a los interrogantes planteados por la despoblación y la COVID-19. "Ahora estamos poniendo mucho esfuerzo en un nuevo proyecto con el que poner a disposición de autónomos y emprendedores espacios de trabajo para que puedan desarrollar su actividad. Lo importante es no quedarse parados e intentar avanzar más rápido ", recalca Belisario Peña.

¿Reinventarse o soportar la tormenta?

En un tiempo en el que los negocios rurales han sufrido caídas en su facturación por las restricciones al turismo, buscar alternativas a su habitual actividad parece una opción obligada. Así lo entienden Duncan (53) y Mila (51). Británico él y burgalesa ella, apostaron hace casi 21 años por un alojamiento, entonces, poco frecuente. "Es un hotel rural especializado en cursos presenciales de inmersión lingüística", nos cuenta Mila. Con la lengua inglesa como gran reclamo, el 'Hotel Rural La Engaña', situado en el mismo Pedrosa, ha dejado de colgar el cartel de no rooms en su recepción para reforzar la apuesta online. "Antes yo daba alguna clase a través de Internet y ahora hemos aumentado muchísimo el volumen de esta modalidad", asegura Duncan.

El británico Duncan Holt frente a su negocio en Pedrosa de Valdeporres

Esta suerte de reseteo laboral no ha dejado de lado a los cursos presenciales, "aunque con grupos mucho más pequeños para cumplir con la normativa", inciden. Para esta pareja, el optimismo es una de las claves para escapar de las malas noticias: "Hay que asumir este contratiempo como un reto, ya que la evolución del modelo online nos está permitiendo desarrollar una mejor metodología de enseñanza y estamos convencidos de que continuaremos mejorando el sistema para, en el futuro, seguir ofreciendo este servicio al mismo nivel", destaca Duncan. Natural de Wolverhampton, sabe lo que es adaptarse y pelear por un sueño. "En 1996 llegué a Burgos y tras dar clases en academias y en empresas empecé a tener la idea de cambiar la forma de enseñar y mostrar una opción diferente que fuera como vivir en inglés", cuenta. Su historia, con distinto acento, tiene algunos puntos de encuentro con la de Nazaret (38). Ella también abandonó su trabajo en la ciudad, para apostar por un cambio de rumbo que la llevó a Paredes de la Nava, localidad palentina de menos de 2000 habitantes.

"Soy de la generación del estudia, vete y que te vaya muy bien para no tener que volver", relata. La vida rural no le era desconocida, ya que creció a los pies de la Sierra de la Culebra (Zamora) y el recuerdo de recoger setas con su padre le dio la idea de su actual negocio: 'EntreSetas'. El premio a la 'Excelencia a la Innovación de la Actividad Agraria' que le otorgó el Ministerio de Agricultura en 2019 no ha sido una garantía para esquivar los golpes que dejaba el avance de la pandemia. "En nuestro caso el proyecto de crecimiento se ha visto retrasado. Teníamos un plan de expansión que se ha visto trastocado y pospuesto a dos o tres años vista", insiste.

Nazaret Mateos trabajando dentro del su invernadero de setas.

Frente a este inesperado traspié, Nazaret resalta la relevancia que han cobrado las redes sociales e Internet en un tiempo en el que el tijeretazo a los mercados itinerantes y el cierre de algunos establecimientos a los que proveían de producto han marcado el ritmo de ventas. "Le dimos mucho más peso a lo online y generamos grupos de WhatsApp con clientes que nos conocían, para la distribución directa de la seta fresca a domicilio".

La posibilidad de reciclar una idea para no truncar su recorrido no siempre es sencilla ni posible de realizar. Es el caso de Cristina (53) e Iñaki (58). Tras 24 años veraneando en Quintana de los Prados (Burgos), una aldea de apenas 40 habitantes, decidieron poner en marcha en 2017 la idea que siempre habían tenido en mente: la apertura de un restaurante. Así nació 'El Petirrojo', una ilusión que cogía forma con el esfuerzo y los ahorros de esta pareja que dejó sus profesiones en Bilbao para tomar las riendas del local.

“Estamos tirando de nuestros ahorros y todo tiene un fin“

“Al principio no le dimos mucha importancia, pero a medida que pasa el tiempo la situación se vuelve dramática”, así recuerda Cristina el confinamiento de la primera ola. “Estuvimos cerrados desde el 13 de marzo al 18 de junio y malgastamos dinero porque cuando volvimos al restaurante hubo que tirar a la basura material y producto”, asevera. Para ellos, la pandemia deja un reguero de dudas sobre la posibilidad de retomar la actividad. “Ahora aguantamos, pero estamos tirando de nuestros ahorros y todo tiene un fin”, enfatiza Iñaki.