Los informativos de RTVE (14,2%) crecen 1,8 puntos y tienen su mejor agosto en nueve años

Los informativos diarios de RTVE alcanzan en agosto su mejor cuota en este mes desde 2017 y se mantienen como segunda opción entre toda la oferta generalista, posición que conservan desde noviembre de 2022. Son además los informativos más contactados de todas las cadenas, con 20,3 millones de espectadores. Los informativos territoriales obtienen sus mejores registros en agosto en varios años y el Canal 24 horas logra su mejor dato histórico en agosto con un 1,4%. Por su parte RTVE Noticias consigue el mejor verano de su historia con casi 10 millones de espectadores únicos.

Los Telediarios, mejor agosto desde 2017 Los informativos diarios de RTVE, de lunes a domingo y sumando primera y segunda edición en simultáneo, registran en agosto 1.164.000 espectadores y un 14,2% de cuota, con un incremento de 159.000 espectadores y 1,8 puntos respecto a agosto de 2025. Es su mejor cuota en este mes desde 2017. Además, son los informativos más contactados de todas las cadenas, con 20,3 millones de espectadores. El ‘Telediario 1’ alcanza 1.290.000 espectadores y un 15,1% de cuota, con una mejora de 153.000 espectadores y 1,7 puntos respecto a agosto de 2025. Logra así su mejor cuota desde 2017. La edición del fin de semana registra 1.240.000 espectadores y un 15,5%, con una subida interanual de 138.000 espectadores y 1,8 puntos, y también consigue su mejor cuota en agosto desde 2017. El ‘Telediario 2’ suma 1.087.000 espectadores y un 13,5% de cuota, con un crecimiento de 236.000 espectadores y 2,7 puntos respecto al mismo mes de 2025. Son sus mejores registros en cuota en un mes de agosto desde 2017. Por su parte, el ‘Telediario Fin de Semana 2’ anota 985.000 espectadores y un 12,5%, su mejor cuota en agosto desde 2018. El ‘Telediario Matinal’ mantiene el liderazgo entre toda la oferta generalista con un 25,4% de cuota y 184.000 espectadores. Es su segundo mejor registro en cuota desde el inicio de la temporada 2025-26 y mejora en 4,4 puntos y 32.000 espectadores respecto a agosto de 2025.

La información deportiva también crece Los bloques de Deportes de los Telediarios promedian, de lunes a domingo, un 14% de cuota y 1.209.000 espectadores, con una mejora interanual de 2,1 puntos y 197.000 espectadores. De lunes a viernes, los deportes del TD1 alcanzan un 15% y 1.312.000 espectadores, 1,7 puntos más que hace un año. En fin de semana registran un 15,5% y 1.253.000 espectadores, con una subida interanual de 2,2 puntos. La información deportiva del TD2 obtiene un 13,1% y 1.140.000 espectadores de lunes a viernes, 2,8 puntos más que en agosto de 2025. En fin de semana alcanza un 12,6% y 1.121.000 espectadores, con una mejora de 0,9 puntos.

Los informativos territoriales, en máximos de audiencia El ‘Territorial 1’ alcanza 830.000 espectadores y un 13,9% de cuota. Mejora en 196.000 espectadores y 3,2 puntos respecto a agosto de 2025 y firma su mejor agosto en cuota desde 2009. El ‘Territorial 2’ registra 1.114.000 espectadores y un 12,9%, con una mejora interanual de 176.000 espectadores y 2 puntos. Es su mejor cuota en un mes de agosto desde 2018. ‘Audiencia abierta’ lidera su franja en su única emisión del mes, con 408.000 espectadores y un 19,9% de cuota. El programa mejora en 5,7 puntos respecto al mes anterior y alcanza sus datos mensuales más altos desde septiembre de 2025. Por su parte, ‘Informe Semanal’ registra 735.000 espectadores y un 9,6% de cuota. ‘Fin de semana 24 h’, en La 1 y Canal 24 horas, alcanza 276.000 espectadores y un 23,8%, con una subida de 3,5 puntos respecto al mes anterior y su mejor cuota de la serie histórica.

El Canal 24 horas, mejor agosto de su historia El Canal 24 horas obtiene en agosto un 1,4% de cuota, dos décimas más que en agosto de 2025, y alcanza su mejor dato histórico en un mes de agosto. El canal mejora además en todas las franjas del día respecto al mismo mes del año anterior, con especial crecimiento en la mañana, donde suma 0,6 puntos.