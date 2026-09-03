'Los domingos', participada por RTVE, preseleccionada para representar a España en los Oscar

‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, participada por RTVE y ganadora de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y de cinco Premios Goya, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección, ha sido preseleccionada por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Oscar, en la categoría de Mejor Película Internacional. ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, completan las tres películas seleccionadas. La Academia de Cine dará a conocer el 16 de septiembre cuál de ellas será finalmente la representante española en los Oscar 2027.

‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa

‘Los domingos’, participada por RTVE, llega a la terna después de una destacada trayectoria. La película se alzó con la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián y fue la gran triunfadora de los Premios Goya, donde consiguió cinco galardones, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Dirección para Alauda Ruiz de Azúa.

Protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz y Miguel Garcés, la película cuenta la historia de Ainara, una adolescente de 17 años que anuncia a su familia que quiere convertirse en monja de clausura. Su decisión provoca un conflicto familiar en torno a la fe, la libertad y las diferentes formas de entender la vida.

La 99ª edición de los Premios Oscar se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Antes de la gala, las candidaturas a Mejor Película Internacional pasarán por una primera selección (shortlist) y posteriormente se anunciarán las cinco nominadas definitivas.