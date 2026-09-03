RTVE y UNICEF España lanzan el Premio de Cine e Infancia en el Festival de San Sebastián

RTVE y UNICEF España presentan la primera edición del Premio de Cine e Infancia UNICEF & RTVE, un nuevo reconocimiento que nace en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián para distinguir historias que sitúan a la infancia y la adolescencia en el centro y contribuyen a ampliar nuestra mirada sobre su contexto actual: sus realidades, derechos, desafíos y aspiraciones.

“Este premio nace con el objetivo de promover que la infancia y sus distintas realidades tengan voz en el cine, y de reconocer aquellos trabajos que las abordan desde el respeto y la conciencia de sus derechos. En este contexto, ni el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia ni RTVE en su conjunto podíamos permanecer al margen de una iniciativa como esta. Por eso decidimos sumarnos a esta aventura”, explica Marta Ribas, presidenta del Observatorio e la Infancia y la Adolescencia de RTVE.

“El cine tiene una enorme capacidad para acercarnos a realidades que a veces permanecen fuera de nuestra mirada, así como para generar empatía y responsabilidad en torno a ellas. Con este premio queremos reconocer aquellas historias que hablan de la infancia y la adolescencia desde una mirada comprometida, ampliar la conversación pública sobre sus derechos y contribuir, desde la cultura, a construir una sociedad más comprometida con la infancia”, señala M.ª Ángeles Espinosa, presidenta de UNICEF España.

El Premio de Cine e Infancia UNICEF & RTVE se entregará durante el Festival de San Sebastián

El jurado de esta primera edición estará integrado por la actriz Victoria Luengo, el presidente de UNICEF Comité País Vasco, Joseba Madariaga; y la presidenta del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE Marta Ribas. Los tres serán los encargados de seleccionar la película ganadora entre las obras participantes en las distintas secciones del Festival. El premio se entregará el 25 de septiembre en el marco del Festival de Cine.

Para su elección, el jurado valorará especialmente la capacidad de las películas para ofrecer una mirada ética y comprometida con los derechos de la infancia y la adolescencia, aportar su perspectiva y voz propia, contribuir a generar reflexión y conversación social, y ampliar los imaginarios sobre niños, niñas y adolescentes.

Con este nuevo premio, RTVE y UNICEF España quieren reconocer el poder del cine para acercar miradas, generar empatía y acortar distancias sobre las temáticas que afectan directamente a la infancia y a la adolescencia hoy en día, y contribuir, desde la cultura, a la defensa de sus derechos.