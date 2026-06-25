'RTVE Responde' hablará del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia y abordará cuestiones sobre informativos

‘RTVE Responde’ abordará en su programa de este mes los objetivos del nuevo Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de RTVE de la mano de su presidenta, Marta Ribas. Además, la Defensora de la Audiencia, Beatriz Ariño, abordará las quejas y comentarios de los espectadores sobre los contenidos informativos junto a Pepa Bueno.

Revisar y mejorar los contenidos audiovisuales destinados a la infancia y la adolescencia; generar guías que ayuden a los profesionales a la hora de elaborar sus informaciones y responder a sus dudas en el trabajo diario. La presidenta del recién creado Observatorio de la Infancia y Adolescencia de RTVE, Marta Ribas, resume así en el programa ‘RTVE Responde’ los objetivos de este órgano, que ya es una realidad.

Ribas explicará cómo puede actuar el Observatorio cuando los espectadores preguntan sobre los horarios de los considerados programas familiares o el tratamiento de determinados sucesos que involucran a menores, por ejemplo. El programa se interesará también por su labor de asesoramiento a RTVE a la hora de crear contenidos específicos para los más pequeños y jóvenes y sus recomendaciones sobre dónde poner el foco en un panorama audiovisual cada vez más dominado por las redes sociales.

La Defensora, Beatriz Ariño, visitará también el plató del Telediario para entrevistar a la editora y presentadora de la segunda edición, Pepa Bueno, que responderá a algunas de las quejas y comentarios del público. ¿Siguen pesando las noticias de Madrid frente a las del resto de comunidades? Y ¿cómo se decide la apertura de un informativo y las noticias que conforman la escaleta de cada día?

‘RTVE responde’ se cuela, además, en el rodaje del programa familiar por excelencia del verano. ‘El Grand Prix’ calienta motores para su estreno en La 1.