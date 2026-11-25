El 22 de noviembre de 1963, fecha en la que John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, un emisario del entonces presidente de los Estados Unidos se reunía con el líder revolucionario Fidel Castro para explorar la posibilidad de mejorar sus relaciones. El mismo día, un responsable de la CIA entregaba a un exmilitar cubano un bolígrafo equipado con una aguja finísima cargada de veneno. Rolando Cubela, otrora guerrillero y aliado de Castro, llevaba meses colaborando con la agencia estadounidense buscando la manera más eficaz de matar al mandatario.

Fue solo uno de los muchos métodos e intentos explorados para dar caza al comandante, que burló cientos de complots que persiguieron sin éxito borrarlo del mapa. Castro murió un día como hoy de hace ya una década, a los 90 años, y tras cerca de medio siglo en el poder a sus espaldas.

"Fueron decenas de planes, algunos de los cuales estuvieron muy cerca de tener éxito. Suman en total más de 600. Planes diferentes registrados, desde incipientes hasta bien avanzados; es decir, descubiertos en distintos niveles de ejecución", relataba Castro en una conversación recogida en el libro Cien horas con Fidel. Es difícil saber cuántos intentos de asesinato sufrió, ya que algunos se quedaron en un plan que nunca se ejecutó. Fabián Escalante, antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Cuba, contabilizó un total de 634 conspiraciones, la gran mayoría relacionadas con Estados Unidos. En documentos como los elaborados por el Comité Church del Senado estadounidense, Washington reconoció al menos ocho conspiraciones de asesinato de la CIA perpetradas entre 1960 y 1965, y, aunque no dan un número, la cifra aumenta si se cuentan sabotajes u operaciones clandestinas para desestabilizar al régimen cubano.

El líder que obsesionó a la CIA

En 1975, el Senado estadounidense elaboró una investigación pública en la que reconocen esos ocho "complots" para "asesinar a Fidel Castro" y mencionan la variedad de propuestas que se pusieron sobre la mesa, para las que recurrieron no solo a excolaboradores del comandante cubano sino también a miembros del crimen organizado. "Abarcaban toda la gama, desde rifles de gran potencia hasta pastillas envenenadas, bolígrafos envenenados, polvos bacterianos letales y otros dispositivos que superaban los límites de la imaginación", afirma el documento.

Además, en 2007, la CIA desclasificó decenas de informes que revelaban la colaboración con distintos mafiosos estadounidenses para llevar a cabo un asesinato al que se refieren como "una misión delicada que requería acciones propias de gánsteres".

Cubela fue uno de esos colaboradores. Guerrillero de la Revolución que derrotó al régimen de Fulgencio Batista y elegido después presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) se acabó "desencantando" con el Gobierno del líder revolucionario, según los archivos estadounidenses, hasta el punto de querer acabar con su vida. Fue contactado por la CIA por primera vez en marzo de 1961 y en el otoño de 1963 "expresó su deseo" de planear su "ejecución", aunque pidió "garantías" del apoyo de Washington. Además, solicitó para hacerlo algún medio técnico silencioso y "que no le hiciera perder automáticamente la vida en el intento", así que la agencia estadounidense le otorgó el mencionado bolígrafo, con una aguja epidérmica "tan fina que la víctima no notara su inserción". Para matarlo le recomendaron usar Black Leaf 40, un veneno que podía "encontrarse en el mercado".

Pero Cubela no fue el único que colaboró con la CIA. Uno de los intentos que más cerca estuvo de acabar con Castro fue el que pretendía utilizar píldoras envenenadas que el mandatario ingeriría al tomarse uno de sus batidos de chocolate favoritos. Se exploraron varios intentos que contaron con la colaboración de agentes de la mafia —como Johnny Roselli o Sam Giancana— contactados por la CIA, pero el más sonado se desarrolló en 1963 en el Hotel Havana Libre, en la capital cubana, que contó con la colaboración de Leopoldina Grau Alsina, exiliada durante la dictadura y que, aunque se definía 'anti batistiana', le movió más su rechazo al comunismo.

No especifica la fecha, pero Grau Alsina contó en una entrevista recogida por el periódico oficialista cubano Granma que recibió un paquete de la CIA con las píldoras envenenadas que servirían para acabar con Castro. Su nombre, sin embargo, no aparece en los archivos estadounidenses que mencionan este episodio, que se limitan a hablar de 'un contacto cubano' que efectuó la entrega. "Eran unas cápsulas líquidas sin sabor. Hacían efecto en el organismo entre las 12 y 24 horas después de haber sido ingeridas, además, no dejaban huella alguna", explicó Grau Alsina, que añadió que fueron entregadas a un trabajador del hotel Habana Libre que guardó la que preveía utilizar en una nevera de helados, donde permanecieron hasta que Castro hizo su aparición estelar "una noche de marzo" de 1963.

Según relató Grau Alsina, esa noche Castro pidió su batido de chocolate como siempre hacía y el trabajador (y colaborador) a quien le habían facilitado la cápsula fue a cogerla para echársela a la bebida del mandatario. Sin embargo, en un devenir de los acontecimientos que nadie había contemplado, la pastilla se había pegado a la pared del congelador y había reventado. "En prisión [fue encarcelada por su oposición a Castro y sus vínculos con la CIA] conocí de otros casos, de otros intentos de atentado también fracasados, a veces incluso por cambios de horario, por insignificancias, por inspiraciones del propio Castro que nadie ha podido nunca explicar. Al parecer, la providencia está de su lado", afirmó Grau Alsina.

Veneno en distintos sitios

A sabiendas de la afición de Raúl Castro por el buceo, varios de los complots elaborados por la CIA estuvieron relacionados con esta actividad. Por ejemplo, el informe del Comité Church describe que el Grupo de Trabajo W —sección de la CIA encargada de las operaciones encubiertas en Cuba— estudió la posibilidad de "colocar una concha marina exótica, equipada para explotar" en una zona en la que Castro solía practicar buceo libre, una idea que, sin embargo, fue "descartada" por considerarse "poco viable".

También recoge que la División de Servicios Técnicos de la agencia estadounidense compró un traje de buceo y espolvoreó en él un hongo capaz de provocar "una enfermedad cutánea crónica". Además, preparó un equipo de respiración contaminado con el bacilo de la tuberculosis. El plan era que el abogado James Donovan, quien negoció con Castro la liberación de más de 1.000 presos tras la fallida invasión de Bahía de Cochinos, se lo entregara como regalo. Ahora bien, los documentos recogen que la entrega nunca se produjo porque el letrado alegó que ya le había obsequiado con otro traje de neopreno y afirman que el dispositivo nunca llegó a salir del laboratorio.

Fidel Castro examina un arpón durante una inmersión submarinaArne Hodalic/CORBIS/Corbis via Getty Images

Asimismo, en agosto de 1961 se entregó a un funcionario de la agencia estadounidense una caja de "los puros favoritos" de Fidel Castro, los llamados habanos, con instrucciones de rociarlos "con veneno letal". Los cigarrillos, tratados con "una toxina botulínica tan potente que una persona moriría tras llevarse uno a la boca" estuvieron listos el 7 de octubre de 1960 y, aunque los informes revelan que fueron entregados "a una persona no identificada", afirman que no quedó constatado que llegaran a las manos del comandante.

Castro aseguró que "el último plan espectacular de atentado" se produjo en el año 2000, durante la X Cumbre Iberoamericana. Mencionado también por distintos documentos oficiales estadounidenses, en él estaba involucrado el ex agente de la CIA Luis Posada Carriles, quien ya había atentado contra la vida del comandante en varias ocasiones, entre ellas, en la explosión en 1976 de un avión de Cubana de Aviación que mató a 73 personas. El objetivo era provocar una explosión mortal en el auditorio de la Universidad de Panamá, donde Castro tenía previsto intervenir, pero las autoridades panameñas incautaron los explosivos antes de que pudiera perpetrarse.

Socavar el carisma del líder de la Revolución

Pero las acciones de EE.UU. contra Castro no solo perseguían arrebatarle la vida. Cuando Castro llegó al poder tenía 32 años y una enorme capacidad retórica capaz de mover masas y la CIA era bien conocedora de su poder de persuasión. Por ello, antes de planear su muerte, intentó en varias ocasiones "socavar" su "carisma" saboteando sus apariciones públicas, con el objetivo de desencantar quizás a sus seguidores.

Entre marzo y agosto de 1960, la CIA barajó rociar su estudio de radiodifusión con una sustancia química similar al LSD y llegó a impregnar una de sus cajas de puros con otra sustancia que provocaba "desorientación temporal", con la esperanza de que fumara de ellos antes de uno de sus discursos. Otro plan, mencionado en los informes como 'La Barba', planteaba espolvorear los zapatos del dirigente comunista durante uno de sus viajes fuera del país con sales de talio, un potente depilatorio que le haría perder su icónica barba. Los agentes adquirieron la sustancia, pero tuvieron que abandonar el plan después de que Castro suspendiera su salida.

"A muchos le han metido en la cabeza la idea de que hay que hacer una gran cosa, como es asesinar a este diablo", aseguró en Cien horas con Fidel Castro, que culpó a la suerte de su supervivencia: "Algunos estuvieron bastante cerca del éxito. Contra ellos intervino a veces el azar, que también influye". El mandatario, que rehuyó a la muerte hasta los noventa, libró del mismo final a Rolando Cubela, con quien comenzamos este relato. Condenado a ser fusilado por traición al régimen castrista, en 1967 el exguerrillero esquivó ese final por petición expresa del dirigente comunista y, tras cumplir 13 años de condena, se exilió a España en 1979. A Castro, que siguió siendo la piedra angular del régimen incluso después de su muerte, le quedaban para entonces cerca de tres décadas en el poder.