Cuba autoriza la creación de empresas privadas de más de 100 trabajadores como parte de su transformación económica

El Consejo de Estado de Cuba ha publicado este miércoles el Decreto-Ley 133 que da luz verde a la constitución de empresas privadas con más de 100 trabajadores, una nueva figura que se suma a las ya existentes mipymes (micros, pequeñas y medianas) nacidas en 2021.

Estas empresas privadas llevarán por siglas S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada), si hay varios propietarios; o S.U.R.L. (Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada) cuando haya un único dueño.

Con la publicación en la Gaceta Oficial, la norma entra en vigor siete días después, y es parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno cubano.

¿A qué están autorizadas estas nuevas empresas? Las compañías podrán abrir locales o establecimientos secundarios en cualquier otra provincia del país. Tendrán que realizar todo el movimiento de dinero en cuentas bancarias corrientes y comercializar productos y servicios en pesos cubanos, excepto si hay alguna ley que permita divisas en su actividad. Antes de que las empresas sean aprobadas, el Banco Central exige que los socios depositen el capital inicial en una cuenta transitoria. Deben certificar la procedencia lícita de los fondos. Entre los derechos y libertades del negocio, tendrán autonomía para fijar precios, aunque respetando reglas y límites gubernamentales, podrán decidir el salario de los trabajadores y, aunque se permitirá importar o exportar directamente, necesitarán una autorización del Ministerio de Comercio Exterior. También podrán asociarse con capital extranjero. ¿Indestructibles? Cómo se derrumba una dictadura Victor D'Avigneau Con respecto a la propiedad de las mismas, podrán ser cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior, y extranjeros residentes. No se permitirá ser dueños o administradores a funcionarios o dirigentes del Estado y del Gobierno, ni a personas con deudas o condenadas por delitos incompatibles con el negocio a abrir. La ley también establece que las empresas han de tener "una responsabilidad social" con la que ayuden a la comunidad. En cuanto a las cooperativas, estas también podrán expandirse geográficamente, exportar e importar con autorización del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) y deberán realizar su actividad en pesos cubanos. Expertos alertan de que las nuevas sanciones de EE.UU. a Cuba pueden convertir la isla en una "Gaza silenciosa"