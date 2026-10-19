Un juez estadounidense ordena el arresto de Raúl Castro por el ataque a las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996
- Según el medio Nuevo Herald, la orden de arresto fue firmada el viernes al considerar que existen indicios suficientes
- EE.UU. imputó a Raúl Castro en mayo, en plena campaña de la Administración Trump contra el Gobierno nada de Cuba
Un juez de Miami firmó una orden de arresto el viernes contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes de que conspiró con espías para efectuar el asesinato en 1996 de cuatro aviadores voluntarios cubano-estadounidenses de la organización Hermanos al Rescate, tal y como ha anunciado el fiscal general de Florida, James Uthmeier. Estados Unidos imputó al exmandatario el pasado mayo por este caso, en plena campaña de la Administración Trump contra el régimen de Cuba.
"Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos, y Florida jamás dejará de exigir responsabilidades por esa conspiración comunista [...] Los espías del régimen de Castro operaban en nuestras comunidades, proporcionaban información a La Habana y contribuyeron a que pilotos civiles se convirtieran en blanco de los MiG cubanos", ha anunciado Uthmeier, que ha subrayado que su país sigue luchando "por la justicia" para las víctimas del ataque, Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr, tres ciudadanos estadounidenses y uno con residencia legal permanente en EE.UU.
La orden judicial se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en un incidente que desencadenó uno de los capítulos más tensos de las relaciones entre Washington y La Habana. Como represalia, el Ejecutivo de Bill Clinton ordenó sanciones contra el Gobierno cubano, pero no llegó a presentar cargos penales contra los hermanos Castro.
La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha subrayado que la orden de arresto "marca un paso histórico hacia la rendición de cuentas" por los asesinatos y ha defendido que las familias de las víctimas la comunidad cubanoamericana han cargado con "esta profunda pérdida y se han negado a que la búsqueda de justicia se desvanezca".
Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha definido la orden de arresto como "un patético circo miamense, con trasfondo electoral" y que "no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico".
El ataque a las avionetas de Hermanos al rescate
El 24 de febrero de 1996, las fuerzas cubanas derribaron dos avionetas desarmadas que volaban operadas por miembros de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami que operaba en el estrecho de Florida para auxiliar a los llamados balseros. El Gobierno cubano justificó su ataque porque acusaba a la organización de lanzar panfletos anticastristas sobre La Habana.
Para entonces, Raúl Castro era ministro de Defensa y su hermano, el expresidente Fidel Castro, reconoció públicamente que ambos dieron "órdenes generales" para evitar que las avionetas lanzaran propaganda, pero no para que fueran derribadas. Sin embargo, hace meses El Nuevo Herald desveló un audio en el que Raúl Castro asumía su responsabilidad. "A cinco generales se le dio la facultad y yo decía 'traten de tumbarlo arriba del territorio' [...] Túmbenlo en el mar cuando se aparezcan", se escucha decir al exmandatario en un encuentro con periodistas grabado en junio de 1996.
La Habana siempre ha defendido que el ataque se perpetró en aguas nacionales, mientras que Estados Unidos defiende que se llevó a cabo en aguas internacionales, una versión que fue respaldada más tarde por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU.
La imputación de Raúl Castro
El pasado 20 de mayo, en un acto en la Torre de la Libertad de Miami, el fiscal General en funciones, Todd Blanche, anunció la "imputación" de Castro, de 94 años, y de otro cinco altos cargos castristas por "conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses". "Estados Unidos y Donald Trump no olvida ni olvidará a sus ciudadanos", aseguró Blanche, que defendió que las víctimas, eran "civiles desarmados" que llevaban a cabo "misiones humanitarias de rescate y protección". "Si matas a estadounidenses, te perseguiremos", añadió.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, tachó la imputación de "acción política, sin ningún basamento jurídico" y afirmó que con ella Washington solo buscaba "engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar".
El presidente cubano, que acusó a Washington de "manipular" los hechos, asegura que su país actuó en "legítima defensa" y que "no violó el derecho internacional" en un ataque que se perpetró "tras sucesivas y peligrosas violaciones" del espacio aéreo cubano por "connotados terroristas".
El anuncio de la imputación llegó en plena campaña de sanciones, bloqueo petrolero y amenazas por parte de EE.UU. a Cuba, y en medio de la profunda crisis económica y energética que arrastra Cuba desde hace años. Aunque Washington dice estar abierto al "diálogo", la segunda jefa de misión de la Embajada de Cuba en Estados Unidos, Tanieris Diéguez, denunció hace unos días en una entrevista a EFE que no había avances hacia negociaciones con la Administración Trump y denunció que Washington ejercía un "castigo colectivo" al restringir el suministro de petróleo a su pueblo.
EE.UU. elevó la presión sobre Cuba tras la captura de Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, aunque la campaña de sanciones contra la isla coincidió con varios contactos entre el Ejecutivo estadounidense y el Gobierno castrista, por ahora sin resultados.