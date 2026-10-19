Un juez estadounidense ordena el arresto de Raúl Castro por el ataque a las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Un juez de Miami firmó una orden de arresto el viernes contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes de que conspiró con espías para efectuar el asesinato en 1996 de cuatro aviadores voluntarios cubano-estadounidenses de la organización Hermanos al Rescate, tal y como ha anunciado el fiscal general de Florida, James Uthmeier. Estados Unidos imputó al exmandatario el pasado mayo por este caso, en plena campaña de la Administración Trump contra el régimen de Cuba.

"Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro floridanos, y Florida jamás dejará de exigir responsabilidades por esa conspiración comunista [...] Los espías del régimen de Castro operaban en nuestras comunidades, proporcionaban información a La Habana y contribuyeron a que pilotos civiles se convirtieran en blanco de los MiG cubanos", ha anunciado Uthmeier, que ha subrayado que su país sigue luchando "por la justicia" para las víctimas del ataque, Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr, tres ciudadanos estadounidenses y uno con residencia legal permanente en EE.UU.

La orden judicial se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en un incidente que desencadenó uno de los capítulos más tensos de las relaciones entre Washington y La Habana. Como represalia, el Ejecutivo de Bill Clinton ordenó sanciones contra el Gobierno cubano, pero no llegó a presentar cargos penales contra los hermanos Castro.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, ha subrayado que la orden de arresto "marca un paso histórico hacia la rendición de cuentas" por los asesinatos y ha defendido que las familias de las víctimas la comunidad cubanoamericana han cargado con "esta profunda pérdida y se han negado a que la búsqueda de justicia se desvanezca".

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha definido la orden de arresto como "un patético circo miamense, con trasfondo electoral" y que "no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico".

El ataque a las avionetas de Hermanos al rescate El 24 de febrero de 1996, las fuerzas cubanas derribaron dos avionetas desarmadas que volaban operadas por miembros de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados cubanos con sede en Miami que operaba en el estrecho de Florida para auxiliar a los llamados balseros. El Gobierno cubano justificó su ataque porque acusaba a la organización de lanzar panfletos anticastristas sobre La Habana. Para entonces, Raúl Castro era ministro de Defensa y su hermano, el expresidente Fidel Castro, reconoció públicamente que ambos dieron "órdenes generales" para evitar que las avionetas lanzaran propaganda, pero no para que fueran derribadas. Sin embargo, hace meses El Nuevo Herald desveló un audio en el que Raúl Castro asumía su responsabilidad. "A cinco generales se le dio la facultad y yo decía 'traten de tumbarlo arriba del territorio' [...] Túmbenlo en el mar cuando se aparezcan", se escucha decir al exmandatario en un encuentro con periodistas grabado en junio de 1996. La Habana siempre ha defendido que el ataque se perpetró en aguas nacionales, mientras que Estados Unidos defiende que se llevó a cabo en aguas internacionales, una versión que fue respaldada más tarde por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), dependiente de la ONU.