La aerolínea Plus Ultra ha anunciado la suspensión de sus operaciones aéreas hasta nuevo aviso en plena situación de preconcurso de acreedores. En el aire quedan los planes de los viajeros que ya habían comprado billetes para las próximas semanas y la incertidumbre sobre la recuperación del dinero abonado y las alternativas de viaje.

Aunque la compañía atraviesa dificultades financieras, los pasajeros siguen amparados por el Reglamento (CE) 261/2004 de la Unión Europea para los vuelos con salida desde la UE y para los que llegan a territorio comunitario desde un tercer país cuando son operados por una aerolínea europea. En España, la autoridad encargada de velar por estos derechos es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Una compañía al borde de la quiebra

La suspensión de los vuelos llega en un momento especialmente delicado para Plus Ultra. La aerolínea se encuentra en preconcurso de acreedores, un mecanismo previsto por la legislación española que permite a una empresa con dificultades financieras negociar con sus acreedores para evitar la apertura de un concurso de acreedores y tratar de garantizar su continuidad.

La compañía ha ido reduciendo progresivamente su actividad durante las últimas semanas hasta cancelar todas las rutas que mantenía operativas entre España y Latinoamérica, que unían Madrid y Tenerife con Caracas, una semana después de suspender las conexiones de Madrid con Lima y Buenos Aires.

El futuro de Plus Ultra depende en gran medida de las negociaciones con sus acreedores y, especialmente, con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En 2021 recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas creado durante la pandemia. Aunque ha abonado 12 millones en intereses, sigue pendiente la devolución del préstamo principal.

El incremento de los costes operativos y el encarecimiento del combustible han terminado de ahogar a la compañía, que ha propuesto un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a entre 210 y 270 puestos de trabajo, hasta el 40% de su plantilla de 663 empleados en el centro de trabajo de Madrid.

Un rescate que acabó en los tribunales

Los problemas de Plus Ultra han estado acompañados durante años de una fuerte controversia política y judicial. El rescate de la SEPI durante la pandemia fue cuestionado por distintos partidos políticos y terminó llegando a los tribunales, donde se investigan presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública.

La investigación instruida en la Audiencia Nacional ha situado en el centro de la causa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Según los autos judiciales y los informes de la UDEF, el juez José Luis Calama investiga una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de la aerolínea. El expresidente ha rechazado las acusaciones y el procedimiento continúa abierto.

Las pesquisas también han puesto el foco en antiguos responsables de la compañía. En diciembre de 2025 fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, en una operación de la Fiscalía Anticorrupción ejecutada por la UDEF. Ambos están siendo investigados en relación con el préstamo público recibido por la compañía durante la pandemia.

La presión judicial ha coincidido con cambios en la dirección de la empresa. Martínez Sola y Roselli presentaron su dimisión y el accionista minoritario Hugo Castaño asumió las funciones que desempeñaban ambos directivos.

Reembolso o transporte alternativo: la primera elección del pasajero

Cuando una compañía cancela un vuelo, el afectado tiene derecho a elegir entre dos opciones: recuperar íntegramente el importe del billete o ser transportado a su destino mediante una alternativa ofrecida por la aerolínea en condiciones equiparables.

La normativa europea establece que, si se opta por el reembolso, este debe realizarse en un plazo máximo de siete días. Sin embargo, los expertos recuerdan que la situación económica de la empresa puede dificultar o retrasar el cobro efectivo si finalmente deriva en un procedimiento concursal.

En caso de que el pasajero acepte un transporte alternativo y deba esperar varias horas o incluso pernoctar, la compañía también está obligada a prestar asistencia, incluyendo comida, bebida, alojamiento y transporte entre el hotel y el aeropuerto cuando sea necesario.

La tarde en 24h Enrique García (OCU) sobre Plus Ultra: "Si hay concurso de acreedores, los consumidores tienen difícil cobrar la deuda" Ver ahora

¿Se puede reclamar una indemnización?

Según la normativa europea, además del reembolso o la reubicación los pasajeros pueden tener derecho a una compensación económica de entre 250 y 600 euros, en función de la distancia del vuelo y del momento en que se comunicó la cancelación. La normativa europea establece que ésta no procede cuando la aerolínea informa de la cancelación con al menos 14 días de antelación.

"El reglamento de la UE da derecho a compensaciones, que no se pagarán solo si el aviso de esa cancelación se produce con 14 días de antelación. En resumen, todos aquellos pasajeros que han visto sus vuelos cancelados y no han recibido ese aviso con 14 días de antelación, además del reembolso del billete tienen derecho a esas compensaciones", explica Enrique García, portavoz de la OCU, durante una entrevista para La Economía en 24 Horas.

Qué hacer si se compró el billete directamente a Plus Ultra

Los viajeros que adquirieron sus billetes a través de la página web de la compañía deberían presentar cuanto antes una reclamación formal solicitando el reembolso o, en su caso, la compensación correspondiente. Según la OCU, la reclamación debe dirigirse en primer lugar a la propia aerolínea a través de sus canales de atención al cliente. Es recomendable conservar toda la documentación disponible, como la reserva, justificantes de pago, correos electrónicos recibidos y cualquier comunicación de cancelación enviada por la compañía. Esta documentación será necesaria para futuras reclamaciones.

Ante el riesgo de insolvencia de la aerolínea, los consumidores también pueden consultar con su entidad bancaria la posibilidad de iniciar una retrocesión del cargo, conocida como chargeback. Este procedimiento permite reclamar el importe pagado por un servicio que finalmente no se ha prestado. Para ello conviene contactar cuanto antes con el banco y aportar el billete, el justificante del pago y la comunicación de cancelación del vuelo. Las asociaciones de consumidores recomiendan actuar con rapidez, ya que algunas entidades aplican plazos específicos para tramitar este tipo de solicitudes.

La situación cambia si el vuelo formaba parte de un viaje combinado contratado a través de una agencia e incluía otros servicios, como alojamiento o transporte. En esos casos, la responsabilidad recae sobre el organizador del viaje, que debe ofrecer una solución alternativa o proceder al reembolso conforme a la normativa de viajes combinados. El consumidor no queda desprotegido por el hecho de que la aerolínea suspenda su actividad.

Si la compañía no responde a la reclamación o no atiende la solicitud en el plazo de un mes, los pasajeros pueden acudir gratuitamente a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Antes de hacerlo es imprescindible haber reclamado previamente a la aerolínea y conservar una prueba de esa reclamación. AESA puede pronunciarse sobre el cumplimiento de los derechos previstos en el Reglamento europeo y emitir resoluciones vinculantes para las compañías aéreas.

El principal riesgo: la situación financiera de la aerolínea

La mayor incertidumbre para los afectados no está tanto en el reconocimiento de sus derechos, sino en la posibilidad de que la compañía disponga de recursos suficientes para cumplirlos. "Lo lógico es que la compañía hiciera frente a esas obligaciones muy claras de reembolso y de compensación. El problema está en si la compañía no hace frente a ellas porque su situación patrimonial es muy confusa", advierte el portavoz de la OCU.

García recuerda además que, si la situación deriva en un concurso de acreedores, los consumidores pueden encontrarse en una posición poco favorable para recuperar su dinero. "Por desgracia, la experiencia nos dice que en este ámbito los consumidores tienen muy difícil obtener el pago de esa deuda. Hay otras entidades mucho antes y normalmente los fondos no dan para todos". Según la organización, la normativa europea reconoce los derechos de los pasajeros, pero no existe un mecanismo específico que garantice el cobro cuando una aerolínea entra en insolvencia.