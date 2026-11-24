El Betis sigue sumando en Europa. El conjunto de Manuel Pellegrini se llevó los tres puntos de Bratislava tras imponerse por 0-2 al Slovan, en un encuentro que tuvo dos caras muy distintas.

Después de una primera parte espesa, en la que los verdiblancos encontraron dificultades para hacerse con el control y generar peligro, la aparición del Cucho Hernández cambió el rumbo de la noche. El colombiano, que regresaba a la titularidad, firmó los dos tantos del partido, ambos de cabeza, y convirtió el viaje a Eslovaquia en una nueva alegría europea.

La victoria supone el cuarto triunfo del Betis en cinco jornadas de la Champions y refuerza su posición en la clasificación. Los andaluces supieron corregir sus problemas con el balón, encontraron profundidad por las bandas y terminaron manejando el partido a su antojo. El Slovan, que llegaba sin haber puntuado y con un solo gol a favor en la competición, volvió a quedarse sin premio y continúa en el último puesto.

El Slovan se hace fuerte en casa

El arranque no fue sencillo para los de Pellegrini. El Slovan encontró espacios para correr y puso a prueba a Álvaro Valles en el 13', cuando tuvo que achicar con rapidez para evitar el tanto de Sporar en un mano a mano. Al Betis le estaba costando enlazar pases en la medular y salir con limpieza desde atrás. Bernal y Deossa apenas conseguían dar continuidad al juego, mientras Isco y Abde trataban de aportar algo de claridad. El Cucho también dejó un primer aviso con un disparo desde la izquierda del área que se marchó por muy poco.

Antony empezó a activarse con el paso de los minutos y protagonizó, junto a Abde, la ocasión más clara hasta entonces. El brasileño lanzó el contragolpe y encontró al marroquí en el área, pero Takac respondió con una gran mano para mantener el empate.

El Slovan también amenazó a balón parado, aunque fue el Betis quien amplió la ventaja justo antes del descanso: Ángel Ortiz puso un centro desde la derecha y el Cucho apareció en el área para conectar un testarazo inapelable.

Dos cabezazos del Cucho

El Betis regresó del vestuario con otra energía. Abde empezó a encontrar espacios por la izquierda y el balón pasó a circular mucho más cerca del área eslovaca. Isco asumió el mando y volvió a ejercer de brújula para los suyos, hasta que en el 57' llegó el segundo golpe. El malagueño botó un córner desde la derecha y el Cucho atacó el primer palo y cruzó de cabeza el balón al fondo de la red. Doblete del colombiano, otra vez por arriba, y partido muy encarrilado.

El delantero firmó así su tercer tanto en esta edición de la Champions y se convirtió en el máximo goleador del Betis en el torneo. Su regreso tras la lesión no pudo ser más productivo: dos remates de cabeza, dos goles y una actuación decisiva. Pellegrini decidió sustituirlo poco después, junto a Isco, dando entrada a Fidalgo y Parrott.

Valles también tiene su revancha

Con el marcador a favor, los verdiblancos fueron ganando terreno y controlando cada vez más el encuentro, mientras el Slovan fue perdiendo capacidad para discutir el dominio visitante. Parrott estuvo cerca de sumarse a la fiesta con un remate de espaldas que se marchó rozando el palo y Deossa también buscó portería con un potente zurdazo.

La noche dejó además motivos para la reivindicación de otros protagonistas. Valles, señalado por el error que propició el empate del Sevilla en el derbi, sostuvo al Betis en el momento más delicado con su intervención ante Sporar.

El Slovan lo intentó hasta el final, pero no encontró el camino hacia la portería. El Betis cerró el partido con autoridad, sumó tres puntos más y confirmó que su aventura europea sigue tomando altura.

Resumen | Slovan Bratislava - Real Betis | Champions