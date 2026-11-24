La Comisión Europea ha advertido este martes de que España corre el riesgo de incumplir "de forma sustancial" las recomendaciones fiscales para 2026 y 2027 y le ha pedido que adopte medidas para ajustar su política presupuestaria. De no hacerlo, la Comisión ha amenazado al país con abrir un procedimiento por déficit excesivo en primavera del próximo año por el exceso de deuda y el desvío de gasto.

Los paquetes con medidas de alivio por la guerra en Oriente Medio y el aumento de los sueldos de los funcionarios, especialmente en las comunidades autónomas, han provocado una subida del gasto mayor a la prevista en las anteriores proyecciones. En concreto, Bruselas calcula que España cerrará este año con un desvío de 5.100 millones este año y de 12.000 millones el que viene.

"Si se confirma, basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado evaluando el cumplimiento con el criterio de deuda. Esto podría llevar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo", ha señalado el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, en una comparecencia antes de presentar los informes del llamado Semestre Europeo en una rueda de prensa.

Dicho artículo establece que, si un Estado miembro no cumple con las recomendaciones del Consejo para reducir un déficit excesivo, este último puede formular una advertencia al Estado en cuestión para que adopte las medidas necesarias en un plazo determinado. El Consejo puede también, por mayoría cualificada, suspender determinados derechos derivados de la aplicación de los Tratados al Estado miembro de que se trate, incluyendo los derechos de voto en el Consejo.

Además de España, otros siete están en riesgo de incumplir las reglas fiscales el próximo año: Eslovenia, Países Bajos, Lituania, Luxemburgo y Malta, así como Alemania y República Checa, aunque estos dos últimos no sobrepasarían los umbrales que podrían dar lugar a un expediente.

De ellos, tan solo España y Eslovenia tienen riesgo de incumplir las reglas fiscales este mismo año. Si así se confirma, tras su revisión en primavera, la Comisión elaborará un informe que puede dar lugar a incoar un procedimiento de déficit excesivo. Para evitarlo, ha dicho Dombrovskis, ambos países deberán adoptar las medidas adecuadas en los presupuestos de 2027.

Un desvío de 5.100 millones este año

Bruselas calcula que España cerrará este año con un desvío de la senda fiscal acumulado desde 2024 equivalente al 0,9% del PIB, por encima del límite del 0,6% que contemplan las reglas presupuestarias. La diferencia de tres décimas equivale, en términos absolutos, a unos 5.100 millones de euros.

El desvío es mayor que el desfase del 0,45% que Bruselas anticipó en mayo, lo que atribuye a las ayudas adoptadas desde entonces por la crisis en Oriente Medio, pero también al mayor gasto público derivado del aumento de las plantillas de empleados públicos en las comunidades autónomas.

En el caso del próximo año, el desvío asciende hasta los 12.000 millones, sin tener en cuenta el impacto de las aprobadas en los últimos Consejos de Ministros.

Cabe recordar que España suma tres ejercicios sin presentar cuentas públicas. Los últimos se aprobaron en 2023 y, desde entonces, se han prorrogado en 2024, 2025, 2026 y, previsiblemente, se harán también durante los primeros meses de 2027 ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y el resto de partidos.

En el marco de la Unión Europea, también Bélgica y Letonia aún tienen pendiente presentar sus presupuestos para el próximo ejercicio.

Evolución de los procedimientos de déficit excesivo

En el caso de los diez procedimientos de déficit excesivos abiertos actualmente, en ocho países —Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia—, se mantiene en suspenso. Esto significa que no se adoptan nuevas medidas en el procedimiento en esta fase, pero que permanece abierto y los Estados miembros siguen sujetos a la correspondiente recomendación del Consejo. La Comisión volverá a evaluar la situación la próxima primavera, cuando estén disponibles los datos de ejecución de 2026.

En el caso de Italia, el Ejecutivo comunitario espera que el país corrija su déficit excesivo en 2026 y que se mantenga por debajo del 3% en 2027 y 2028, teniendo en cuenta la flexibilidad proporcionada por la cláusula de escape nacional para la defensa y la seguridad energética. En vista de ello, la Comisión podría considerar su derogación en la primavera de 2027, han avanzado.

Mientras que, para Bulgaria y Hungría, la Comisión considera que ambos países tienen un riesgo de no cumplimiento "grave", lo que justifica avanzar a una fase más estricta del procedimiento.

Revisión en primavera y otoño

Bruselas examina las cuentas públicas de los Estados miembros en primavera y en otoño. La revisión de primavera sirve de base para formular las recomendaciones con las que busca orientar la elaboración de los presupuestos del siguiente ejercicio.

Este año, una de las propuestas dirigidas a España fue restringir la aplicación del IVA reducido en la hostelería. Según la Comisión Europea, España hace un uso extensivo e indiscriminado de los tipos reducidos (10%) y superreducidos (4%) en sectores de enorme peso para el PIB, por lo que su evolución progresiva hacia la armonización al tipo general del 21% supondría un alivio para las cuentas.