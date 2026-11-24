El Real Madrid recibe este martes al PSV Eindhoven neerlandés en partido de la jornada 5 de la Champions League. El conjunto blanco es claro favorito con pleno de victorias en las cuatro jornadas precedentes, doce puntos, frente a los cuatro puntos del campeón de la Erredivisie, último de los 24 clasificados de momento para las eliminatorias.

Con una plantilla que acumula un valor de mercado de más de 1.500 millones frente a los 306 millones del visitante (datos de Transfermarkt), cuyo jugador más valioso es Kylian Mbappé, 200 millones, frente a los 30 millones del estadounidense Ricardo Pepi, el partido se antoja como una ocasión propicia para las rotaciones.

Sin embargo, cada vez que se menciona la visita del PSV al Santiago Bernabéu le entra un escalofrío a más de un aficionado veterano de la parroquia merengue. En total se han enfrentado en cuatro eliminatorias, ocho partidos, con un balance de tres victorias del Madrid, una del PSV y empates el resto.

Parece sencillo, pero eso se traduce en dos eliminatorias en el global para cada equipo y un ajustado 9-7 en goles. Las dos primeras eliminatorias fueron en la Copa de la UEFA de los años setenta, una la ganó el Madrid y la otra fue para el correoso PSV. La de peor recuerdo para los blancos fue la semifinal de la temporada 1987-1988, entonces todavía llamada Copa de Europa.

Dos entrenadores neerlandeses en los banquillos, aunque entonces aún se les llamaba holandeses, con un estilo similar: Leo Beenhaker entrenaba al Madrid y Guus Hiddink, que años más tarde también entrenaría a los blancos, entonces dirigía al PSV. Sobre el césped, la 'Quinta del Buitre'.

La generación que abanderaba el actual director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, marcaba la pauta en España, pero le faltaba el título más anhelado por el madridismo, que llevaba entonces más de 20 años sin celebrarlo. Aquella temporada de 1988 se antojaba propicia y un gol de Hugo Sánchez en el minuto 6 del partido de ida en el Bernabéu permitía seguir soñando.

Pero en el 19 empató Edward Linskens y enmudeció Chamartín. Parecía algo momentáneo. Cómo iba un equipo sin estrellas conocidas en España, más allá del danés Soren Lerby, aguar la fiesta. Una zaga donde despuntaba un joven central llamado Ronald Koeman se encargó de frustrar una a una las ocasiones del Madrid.

También en el partido de vuelta en Eindhoven. Butragueño tuvo una muy clara en un intento de vaselina a Van Breukelen que se fue por encima del larguero por poco; fue la que más quedó en la retina de los aficionados. El empate sin goles benefició al PSV, ya que entonces contaban los goles a domicilio en caso de igualdad global.

Romario despuntó en el PSV de 1989

El conjunto neerlandés se plantó en la final de Stuttgart (Alemania) y venció al Benfica en la tanda de penaltis, después un nuevo empate, tercero consecutivo. La maldición de Bela Gutman para los lusos volvió a cumplirse, pero esa es otra historia.

La temporada siguiente el Madrid tuvo la revancha en cuartos de final. Tras un empate 1-1 en Eindhoven, la vuelta en el Bernabéu parecía que iba por el mismo camino, pero un gol de Rafael Martín Vázquez en la prórroga otorgó la venganza a los blancos.

🔙 A horas de otro Real madrid-PSV recordamos el que se jugó en 1989



Un gol de Martín Vázquez en la prórroga dio el pase a semis al Real Madrid, dónde cayó en ante el Milan



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Pase a semifinales completado, pero estaba el AC Milan con otra quinta de holandeses -perdón, neerlandeses- en nómina... Por cierto que los dos goles del PSV en ambos partidos los marcó un delantero brasileño, por entonces aún poco conocido, de nombre Romario da Souza Faría.

En pleno siglo XX el Real Madrid seguía viviendo del recuerdo de las seis primeras Copas de Europa. Avanzado un cuarto del siglo XXI, el madridismo presume por el Viejo Continente con una pegatina en la camiseta de su equipo que representa la 'Orejona' y tiene un número 15 en su interior.

La viste una plantilla repleta de estrellas, en la que la principal preocupación es el encaje de las mismas, el debate en torno al estado de forma del brasileño Vinicius y el liderazgo de un Jude Bellingham cada vez más líder del centro del campo. El PSV sigue teniendo en sus vitrinas aquella de 1988 y menos estrellas en su plantilla actual, pero cada vez que se le menciona aparecen los fantasmas en Madrid.