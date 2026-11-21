El Real Madrid tuvo que remar contracorriente para conservar los tres puntos en el Santiago Bernabéu.

El Celta de Vigo puso contra las cuerdas a los blancos desde el comienzo con un gol de Pablo Durán a los cinco minutos y varias ocasiones para ampliar su ventaja. Los de Mourinho, imprecisos y lejos de su mejor versión, se marcharon al descanso por detrás en el marcador después de que Mbappé desperdiciara un penalti que podía haber cambiado el rumbo del encuentro. Courtois, con varias intervenciones de mérito, evitó que la distancia fuera todavía mayor.

La reacción madridista llegó cuando Bellingham encontró el empate en el 66' con un potente derechazo y, cuando el encuentro parecía encaminado a las tablas, apareció de nuevo Carlos Espí. El delantero español, que había entrado en el tramo final, aprovechó un rechace de Radu para firmar el 2-1 en el 85' y completar otra remontada salvadora.

Tres puntos sufridos para un Madrid que mantiene la presión sobre el Barcelona en la lucha por el liderato.

El Celta silencia el Bernabéu

El partido comenzó con un respetuoso minuto de silencio en homenaje a Jesús de Miguel.

Con el balón ya en movimiento sobre el terreno de juego, el Celta tardó apenas cinco minutos en golpear. Una combinación por la izquierda entre Javi Galán y Swedberg terminó con el pase atrás del sueco para que Pablo Durán, completamente liberado en el área, batiera a Courtois. Una jugada de tiralíneas que confirmó la buena puesta en escena de los gallegos.

El conjunto de Claudio Giráldez no se conformó con la ventaja y encontró espacios una y otra vez en la defensa madridista. Swedberg tuvo dos oportunidades clarísimas para ampliar la renta, primero con un pase atrás que no encontró de nuevo a Durán y después con un disparo que Courtois desvió con una gran intervención.

Los blancos tuvieron una oportunidad de oro para empatar cuando Cordero Vega señaló penalti por un agarrón de Javi Rodríguez sobre Mbappé, pero el francés mandó el lanzamiento por encima del larguero en el 38'.

Bellingham enciende la reacción

Mourinho movió el banquillo en busca de una reacción y dio entrada a Vinicius, Valverde y Cucurella en el 57'. El brasileño recibió una sonora ovación, aunque sus primeras intervenciones no terminaron de convencer a la grada, mientras el Celta seguía encontrando vías para hacer daño. Jutglà rozó el segundo con un disparo que se marchó junto al poste e Ilaix Moriba obligó a Courtois a firmar otra parada espectacular con una manopla abajo.

Y entonces apareció Bellingham. En el 66', Mbappé encontró al inglés en la frontal del área y el centrocampista se sacó un derechazo seco que superó a Radu para establecer el empate. Su quinto tanto en Liga devolvía al Madrid a la pelea y cambiaba el escenario de un encuentro que hasta entonces había controlado el conjunto gallego.

Con el 1-1, los blancos encontraron algo más de confianza. Camavinga rozó el segundo con un disparo desde el borde del área y Mourinho fue agotando sus cambios para buscar una victoria que todavía parecía lejana.

Espí vuelve a hacer de héroe

Endrick había entrado por Diomande y en el 78'Carlos Espí sustituyó a Camavinga para acompañar a Mbappé y Vinicius en busca de la victoria. El Celta empezó a resistir cada vez más cerca de su área hasta que la insistencia blanca tuvo premio en el 85': Vinicius puso un centro preciso al corazón del área y Espí conectó un cabezazo que Radu consiguió detener en primera instancia. El rechace, sin embargo, quedó a merced del delantero español, que no perdonó en su segundo intento y desató la euforia del Bernabéu.

El tanto volvió a confirmar el instinto goleador de un futbolista que está aprovechando al máximo sus oportunidades. Espí suma ya tres goles en Liga en apenas 9 encuentros y sin superar los 100 minutos de juego, una eficacia extraordinaria para el jugador, que ha vuelto a actuar de revulsivo. Endrick todavía tuvo tiempo de buscar el tercero, pero Radu evitó que la diferencia aumentara.

El Celta se quedó sin la victoria después de haber tenido contra las cuerdas al Madrid durante buena parte del encuentro. Los blancos, por su parte, salvaron una tarde complicada con otra aparición providencial de su delantero y sumaron tres puntos que les permiten seguir presionando al Barcelona en la lucha por el liderato liguero.

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