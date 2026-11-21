Carlos Alcaraz ya está a solo un partido de poder añadir a su palmarés sus primeras ATP Finals tras imponerse en una espectacular semifinal a Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6. En un partido lleno de alternativas y puntazos, todo llegó igualado al tie-break del tercer y definitivo set cuando, entonces sí, el temple y la calidad del murciano marcó diferencias para ganar ese desempate con cierta claridad (7-1).

Alcaraz fue de menos a más y ha sido a partir de la segunda manga cuando ha encontrado el juego que no había conseguido desplegar en el inicio. Buscará este domingo un título que no ha logrado aún y se le resistió el año pasado, cuando cayó ante Jannik Sinner, ante el actual número uno del mundo, Alexander Zverev, ganador de la otra semifinal ante Daniil Medvedev por 7-6 y 6-4

Por su parte, Shelton, nuevo pupilo de Juan Carlos Ferrero a partir de la próxima temporada, murió en la orilla y se quedó cerca de firmar una de las victorias más importantes de su carrera, en un torneo que disputó por segunda vez, mejorando rotundamente su actuación en en la anterior edición, cuando no cosechó ni un triunfo.

El Alcaraz de noviembre no se presenta al primer set

Casi dos semanas después de que estos dos tenistas ya brindasen un gran espectáculo en la final del Masters 1000 de París , Alcaraz saltó a la pista del Inalpi Arena de Turín aún respirando en el ambiente sus excelentes sensaciones en el partido del día anterior contra el italiano Flavio Cobolli, dejando atrás las especulaciones de los periodistas sobre su estado físico, que criticó en rueda de prensa en la víspera.

Tras su partido contra el transalpino, resuelto con mucha facilidad en poco más de una hora, hoy tenía enfrente un rival al que se enfrentó cinco veces en el pasado, con un balance de 4-1 para el murciano. Eso sí, la única victoria de Shelton fue de las que duelen: le ganó en los cuartos de final del Abierto de Estados, este mismo año.

El escenario, respecto al último partido de fase de grupos ante Cobolli, en el que no se jugaba nada, era otro. Requería un punto más de esfuerzo. De presión. El propio 'Carlitos', de nuevo con muslera y con protección en su rodilla, manifestó que, precisamente, el hecho de haber jugado sin tensión le posibilitó soltarse más el viernes, ser más directo, agresivo.

Shelton, al inicio, supo leer el encuentro y jugó bien sus cartas. Aprovechó su saque, le rompió el primero al murciano y cogió la delantera. Significativo, sobre todo, porque Alcaraz solo enfrentó tres puntos de quiebre en todo el torneo, contra Frances Tiafoe, y los salvó.

En un primer momento, el nuevo pupilo de Ferrero neutralizó al español. Le costó encontrar la manera de adaptarse al partido al de El Palmar, que no se encontró cómodo. No le salía nada. Transcurridos 16 minutos, con 4-1 para el estadounidense, profirió un grito de rabia que provocó los ánimos del público. Fue su forma de soltar toda la tensión de estos días.

Alcaraz pudo romperle el servicio a su contrincante cuando iba 4-2 abajo hasta en dos oportunidades, pero Shelton lo defendió bien. Se mostró muy certero con sus devoluciones al saque. Cerró la primera manga en treinta y un minutos, la primera que pierde el español en esta edición de la también conocida como Copa de Maestros.

Un maestro en el alambre se gana a la afición italiana

Poco a poco, Alcaraz fue cogiendo confianza. Limitado, por no forzar la máquina, pero empezó a darle la vuelta al partido. Se repartieron los juegos, siempre con Alcaraz por delante, y Shelton comenzó a ceder más, ante la letalidad que ejerció su oponente.

Él mismo percibió que las bolas le comenzaban a entrar. Se animó, se la jugó más, arriesgó cuando tenía que hacerlo. Soltó la rabia con un par de '¡Vamos!' y levantó al público del recinto, que le correspondió. Alcaraz es muy querido en Italia, y a falta de jugador local, muchos decidieron apoyar al gran rival deportivo de Jannik Sinner.

El segundo set fue de dominio claro de Alcaraz, que consiguió llevar el partido al tercer parcial con todo abierto. Misma tónica que en los dos anteriores. Reparto de puntos en los primeros juegos hasta que Alcaraz tomó la iniciativa. Se jugaban mucho, y eso se evidenció sobre de la pista turinesa.

Shelton estuvo acertado con sus incursiones a la red, Alcaraz con sus saques. Una tercera manga muy equilibrada se resolvió en el desempate, donde podía caer de cualquier lado. Shelton celebró. Pero en el tie-break, Alcaraz no perdonó, no se puso nervioso y se llevó la victoria con autoridad tras el contundente 7-1 con el que selló ese útimo juego.

"Fue una gran, gran batalla. Cada vez que nos enfrentamos, siempre es una batalla, siempre es un espectáculo. Siempre es algo muy bonito de ver y de jugar", dijo el tenista murciano todavía sobre la pista.

Alcaraz se acerca a su primera Copa de Maestros. Encarrila, además, una racha de trece victorias consecutivas.

Mientras que Shelton, que despide la temporada después de hacerse con el Masters 1000 de Montreal y de ganar los torneos de Dallas, Munich y Stuttgart, se quedó a las puertas de clasificar a la final de un torneo que no gana un estadounidense desde que lo hiciera Pete Sampras en 1999.