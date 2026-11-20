Un ciclón de nombre Carlos y de apellido Alcaraz vapulea a Flavio Cobolli (6-4, 6-1) y pasa de ronda en las ATP Finals de Turín. El murciano ha estado impecable de principio a fin y no ha habido rastro ni de las molestias que pusieron en duda su continuidad en el torneo, aunque se le ha visto con un vendaje compresor en su muslo de la pierna izquierda, acompañado de una muslera de color negro. En lo relativo a su juego, Alcaraz se ha servido de un sólido servicio y un festival de winners en un partido que ha durado una hora y seis minutos.

Alcaraz superó las dudas físicas

Alcaraz se probó, saltó al campo este viernes tras haber calentado durante media hora y, de una forma u otra, despejó todas las dudas. Rompió el servicio de su rival en el primer juego, se movió con soltura, doblegó a su adversario, que no se jugaba otra cosa que darle una pequeña alegría a sus compatriotas.

Cobolli tenía ante sí la oportunidad de resarcirse de sus dos derrotas previas y salir de la competición, si ganaba al español, con un triunfo que le diera también confianza. Tras su derrota ante el estadounidense Frances Tiafoe, el transalpino rompió a llorar en rueda de prensa y lamentó no darle a su gente una victoria.

Por eso este viernes salió con todo. Seguía teniendo al público a favor, le gritaban consignas como "Daje, Flavio", una expresión coloquial del dialecto romanesco equivalente a "Vamos" que, quizás, le hacía sentir como en casa. Pero delante tenía a 'Carlitos'. Tocado, pero aun así cómodo.

Golpes certeros y prisa por cerrar

Alcaraz maravilló, de nuevo, al Inalpi Arena. Puso al fondo de la pista bolas que entraron por milímetros, que provocaron la sorpresa del público, y derechazos complicados para su rival. Agresivo y directo, el murciano tomó la iniciativa y Cobolli, por momentos, supo defenderse.

El tenista nacido en Florencia, romano de adopción, salvó dos bolas de set en el primer parcial y recortó distancias con un potente 'drive' que sorprendió incluso a Alcaraz, al que no le quedó otra que aplaudir deportivamente. Con su saque no perdonó y cerró la primera manga en cuarenta y un minutos.

Misma tónica en el segundo set. Alcaraz le rompió rápidamente el saque. A ratos, parecía que el murciano tenía prisa por cerrar el partido. Intentó no alargar los puntos y arriesgó mucho. Ejemplo de ello fue la duración del segundo parcial, veinticuatro minutos.

En 'semis' espera Shelton

Tuvo prisa por cerrar el partido y lo consiguió. Al italiano no le quedó otra más que rendirse ante él. Firmó 'Semis' y una cara sonriente en la cámara y cogió confianza de cara a la siguiente ronda, especial porque jugará contra Shelton, que contará en su equipo técnico con Ferrero, quien fue mentor del español durante siete años, los más importantes de su carrera.

"He intentado jugar de la forma más agresiva posible, golpeando la pelota tan fuerte como podía e intentando moverme lo menos posible", dijo, todavía sobre la pista.

Cobolli se fue de un torneo en el que debutaba con mucha ilusión con el casillero a cero. Sucumbió ante todos sus rivales, no se encontró y cierra una temporada positiva para él, en la que acabó entre los diez primeros por primera vez en su carrera y ganó el título en Acapulco.

Alcaraz, que, pese a los cuatro meses de baja por lesión, se hizo esta temporada con el Abierto de Australia, los torneos de Doha, Tokio y Viena, y el Masters 1000 de París, brilló de nuevo y está a dos partidos de hacerse con la también conocida como Copa de Maestros, aunque pendiente de su isquio.