‘Al cielo con ella’, presentado por Henar Álvarez, cierra temporada con la visita del dúo musical Azúcar Moreno, que ha hecho bailar a varias generaciones; y de la actriz Michelle Jenner. Además, contará con el reportero Rubén Avilés y la música de Manny Calavera.

Las primeras invitadas de la noche son las hermanas Toñi y Encarna Salazar. El dúo musical Azúcar Moreno presenta su gira ‘Únicas’ y una nueva versión de su icónico tema ‘Bandido’ con el que lograron el quinto puesto en el Festival de Eurovisión en 1990. Las hermanas Salazar repasan con Henar una trayectoria que comenzó cuando eran unas niñas y compartían escenario con sus hermanos, Los Chunguitos. Recuerdan éxitos, aventuras internacionales y un anecdotario que da para varios volúmenes.

Henar Álvarez entrevista también a la actriz Michelle Jenner, que está viviendo un momento especial gracias a la película ‘El nido’, un thriller psicológico participado por RTVE y dirigido por Hugo Stuven que le ha hecho probarse en un registro diferente a los habituales en su carrera. Actriz todoterreno, Jenner ha hecho doblaje en películas como ‘Harry Potter’; televisión (‘Isabel’, ‘Los hombres de Paco’); y ha trabajado en cine con Pedro Almodóvar. La actriz comparte con Henar una conversación marcada por el humor, la complicidad y alguna que otra batalla compartida.

No faltará el reportero más chisposo, ingenioso, amoroso… ¡y perfeccionista! Rubén Avilés, y la música de Manny Calavera.