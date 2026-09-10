'El nido', un thriller donde descubrimos que el miedo también anida en casa

Hay miedos que vienen de fuera y otros que nacen en nuestro propio hogar. Así lo descubrimos en El nido, un thriller psicológico en el que su director Hugo Stuven nos cuenta una historia en la que la protección familiar se puede convertir en una forma de encierro.

En Las mañanas de RNE, Juan Ramón Lucas ha conversado con el director del film y con las actrices Michelle Jenner y Luisa Gavasa, dos de las protagonistas de esta obra en la que participa RTVE y que se podrá ver en el cine a partir de este viernes 11 de septiembre.

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La película nos cuenta la historia de Marta, una mujer obsesionada con proteger a su familia de los peligros del mundo exterior. Para ello, mantiene encerrados en casa a su madre y a su hijo pequeño. Todo parece ir bien hasta la llegada de Velasco, un hombre que despierta en Marta la oscuridad que esconde dentro.

El miedo está fuera de casa y también dentro Hugo Stuven define El nido como un thriller psicológico. Su objetivo era jugar con el espacio y con lo que el espectador no ve. En esta película el escenario es fundamental: "Una casa aislada en la montaña, pocos decorados, pocos actores". La mirada de Stuven está marcada por los clásicos. De hecho, recuerda haber visto El exorcista de pequeño y haberse empapado de cineastas como Alfred Hitchcock. Una película en la que la casa, más que ser un simple espacio, se convierte en protagonista más que un espacio. Es refugio y prisión. Somos cine Tráiler de 'El nido', thriller psicológico con Michelle Jenner, Luisa Gavasa y Pablo Derqui El próximo 11 de septiembre se estrena en cines El nido, la nueva película dirigida por Hugo Stuven. Se trata de un thriller psicológico protagonizado por Michelle Jenner, Luisa Gavasa, Pabl ... Ver ahora

Personajes que "mueven las tripas" Michelle Jenner se enfrentó al personaje de Marta como un reto muy exigente. La actriz recuerda que cuando Hugo Stuven le contó la historia, se quedó prendada. "Llevaba mucho tiempo buscando una historia así", nos confiesa. El guion confirmó lo que pensaba: "Me lo leí y me enamoré. Quería un buen reto". Cuando se enfrenta a un personaje, la artista tiene una condición fundamental: "Tiene que moverme las tripas". Un oficio, el de ser actriz, que sigue enamorando a Luisa Gavasa como el primer día: "Te permite ser prostituta, reina, mártir, malvada, loca, cuerda, sin dejar de ser tú". A sus 74 años, Gavasa encontró en su personaje un papel muy distinto a otros de su trayectoria. "Me fascinó desde el primer momento", nos cuenta. Tal fue su fascinación que decidió compaginar el rodaje con una gira teatral de Chavela, algo que recuerda como un auténtico "machaque físico" aunque lo hizo por "el amor" que le produjo su personaje. Para Hugo Stuven, el director de la obra, "ha sido un gusto trabajar" tanto con ellas como con los otros protagonistas de El nido, Pablo Derqui y el niño Dylan Radley.

Entrar y salir de la ficción Interpretar personajes tan extremos también exige saber abandonar el papel cuando se apaga la cámara. Luisa Gavasa cree que "hay un momento donde tú tienes que separar muy bien la ficción de la realidad". En su caso es cuando sale del set. Michelle Jenner también coincide en ello: "Yo necesito mis ratos de echarme unas risas, destensar, soltar todo eso y volver a coger energía para entrar en esas secuencias. Son muy agotadoras tanto a nivel mental como emocional y físico". Fotograma de 'El nido't