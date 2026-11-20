La historia de Laura Fuertes está llena de primeras veces.

La boxeadora gijonesa ha abierto caminos que hasta hace poco parecían inalcanzables para el deporte femenino español: fue la primera en conseguir una medalla en unMundial Élite, la primera en clasificarse para unos Juegos Olímpicos y la primera en subir al podio de unEuropeo Élite. Una colección de hitos a la que acaba de sumar una plata continental en Sofía, el pasado mes de septiembre, que la convirtió también en la primera española en disputar una final europea de esta categoría.

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Sin embargo, detrás de todas esas medallas hay una historia menos visible. La de una deportista que lleva años dedicando su vida al boxeo y que conoce el precio de la alta competición. Así lo reconoce en una nueva entrega de 'Sobre el Terreno', en el que repasa sus comienzos, el camino recorrido y los objetivos que todavía tiene por delante.

Porque, a sus 27 años, Laura Fuertes siente que aún le queda mucho por conquistar.

Unos comienzos inesperados

El deporte siempre estuvo presente en la vida de Laura Fuertes. Antes de encontrar su sitio en el cuadrilátero pasó por el karate, y tuvo siempre claro que buscaba un deporte de contacto. El boxeo terminó por conquistarla, aunque sus primeros pasos los dio acompañada: "Se apuntó mi padre conmigo para que no fuera sola. Desde ese momento me enganché".

Lo que empezó como una actividad compartida acabó convirtiéndose en una pasión y, con el tiempo, en una forma de vida.

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En 2019 llegó al equipo olímpico, donde conoció a Rafa Lozano, seleccionador nacional y figura fundamental en su desarrollo. Fuertes destaca todo lo que ha aprendido de él, tanto en el aspecto técnico como fuera del ring.

Desde entonces, su progresión ha ido acompañada de resultados históricos: el bronce mundial de Estambulen 2022, el billete olímpicoen los Juegos Europeosde2023 y su participación en París 2024, donde se convirtió en la primera boxeadora española en competir en unos Juegos. En 2026 ha añadido el oro en los Juegos Mediterráneos y la plata europea en Sofía.

Lo que no se ve

Convertirse en una deportista de referencia exige mucho más que talento. Laura Fuertes sabe que buena parte de su vida gira alrededor del boxeo y no esconde el precio que ha tenido que pagar para llegar hasta aquí: "Es la vida que he elegido, y la seguiría sacrificando para estar ahí", reconoce.

Tampoco idealiza la rutina de los deportistas de alto rendimiento. Frente a la imagen de quienes parecen vivir permanentemente motivados, recuerda que también hay días malos: "La gente piensa que a los deportistas de alto rendimiento nos apetece entrenar todos los días, con la energía al 100%... pero no es cierto", explica.

Además, los dolores forman parte de una rutina exigente: "Yo no recuerdo un día que me levante sin ningún dolor en el cuerpo".

Los Ángeles 2028, el próximo objetivo

Su trayectoria ya tiene un lugar reservado en la historia del boxeo español, pero no parece dispuesta a conformarse con lo conseguido: "Quiero conseguir más cosas que ser la primera medalla en un Europeo", afirma sobre la plata conquistada en Estambul.

Su mirada está puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el gran horizonte de una deportista que ya sabe lo que significa representar a España en la mayor cita deportiva del mundo. La primera en muchas cosas, sí, pero con hambre de nuevas conquistas. Porque si algo define a Laura Fuertes es que cada barrera que derriba se convierte en el punto de partida de la siguiente.