La polémica instrucción de la Consejería de Educación de Madrid sobre la huelga indefinida de los docentes se ha extendido como la pólvora generando indignación entre profesores, personal educativo y familias de alumnos de todos los puntos de la Comunidad. "Es un ataque a la libertad, a nuestro derecho a huelga, un regreso al pasado", cuenta a RTVE Noticias Ana, una profesora de un colegio del norte de la Comunidad que pide usar ese nombre ficticio.

En el documento, consultado por este medio, se prohíbe a los centros educativos colocar carteles y hablar a los alumnos de la protesta, además de obligar a la "neutralidad" en la educación y a no "adoctrinar". Lo más controvertido: un formulario de denuncia que pueden emplear familias o docentes para comunicar las acciones. "Lo hemos vivido con mucha pena, muy indignados. No solamente por la huelga educativa, sino porque creo que es la punta de un iceberg que está por llegar", ha explicado Lucía, otra compañera que también pide que se use otro nombre.

Los docentes comenzaron la huelga el pasado 14 de octubre para reclamar, entre otras cosas, la bajada de ratios, es decir, el número de alumnos en las aulas; y de la jornada lectiva a los profesores para que puedan dedicar tiempo a la preparación de clases y correcciones. También un incremento salarial ante el incremento del coste de vida. La nueva instrucción se añade a la subida de los servicios mínimos en segundo de Bachillerato, que deberá cubrir el 50% de las horas lectivas semanales hasta el 31 de enero, el 75% hasta el 30 de abril y el 90% desde el 1 de mayo hasta final de curso.

Este viernes por la tarde, miles de profesores han vuelto a teñir de verde las calles de Madrid para protestar contra la política educativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación. La movilización —12.000 personas según delegación del Gobierno, y 70.000, según el comité de huelga— ha ocupado la Gran Vía madrileña, interrumpiendo la circulación mientras reclamaba más recursos para la enseñanza pública y la dimisión de la consejera Mercedes Zarzalejo.

Después, profesores de educación pública no universitaria se han encerrado en tres centros educativos de Getafe: dos colegios, el María Blanchard y el Miguel Hernández, y en un instituto, el León Felipe. Piden así a la consejera de Educación que se siente a negociar con el comité de huelga tras "seis semanas en las que además de haber ignorado al profesorado, vulnera nuestro derecho a la huelga aumentando los servicios de manera unilateral y aumentando la carga burocrática en los centros educativos".

Concentración frente a las consejería y manifestación

Para Raquel, docente desde hace dos años, este viernes ha sido su primer día de huelga y por la mañana se ha unido a la concentración de decenas de profesores ante la Consejería. Hasta ahora, reconoce que no había podido secundarla por motivos económicos, pero la nueva instrucción "ha sido la gota que colmado el vaso".

"Están instando al equipo directivo a ser ellos los que señalen y eso crea una distensión y una polarización en el centro. Da mucha impotencia que se suma ante la dureza de haber subido los servicios mínimos", indica tras la protesta de esta mañana, una previa de la manifestación prevista para esta tarde. "Lo sentimos como un castigo. La huelga es un pulso, nos tildan de violentos o nos ridiculizan y solo ofrecen mano dura", apunta.

Además de las concentraciones, colegios e institutos han organizado diferentes acciones locales. En el de Ana y Lucía, por ejemplo, una madre ha leído un manifiesto a favor de los profesores esta mañana en la puerta del centro, mientras los docentes han aparecido simbólicamente con la boca sellada con una cinta verde por lo que consideran "censura". También tienen carteles y otros símbolos en las instalaciones que se mantienen pese a las advertencias y a la presencia policial esta mañana en los alrededores del colegio. En el centro en el que trabaja Raquel, al sur de Madrid, también hay lazos verdes que piensan mantener.

Mediodía en RNE Huelga del profesorado madrileño: "Hay una una cerrazón total por parte de la Comunidad y la Consejería" Escuchar ahora

Desde que comenzó la huelga, la consejera madrileña, Mercedes Zarzalejo, no ha llegado a un acuerdo con el Comité de Huelga, que ha celebrado manifestaciones y otros actos de protesta ante los que ha recibido cargas policiales y detenciones. Zarzalejo también ha acusado de "acoso" a los profesores al tener que haber suspendido actos públicos y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado la huelga de "política" y se ha referido a los docentes como "coro rociero" o "garrapatas".

"Están insistiendo mucho en que esta huelga busca hacer daño determinado parte de la política de este país y no a otro. Y es evidentemente mentira. Para empezar, porque esto está convocado desde antes de que se anunciaran las elecciones. Empezó con un movimiento en Valencia antes de verano. Nos quejamos de lo que implica a nuestros niños y a nuestro día a día en nuestras vidas y en lo que va a ser el futuro", resalta, por su parte, otro profesor de un centro cercano a la sierra.

Telediario 1 Los profesores madrileños protestan contra las instrucciones sobre neutralidad de la Consejería Más de medio millar de docentes se han manifestado este viernes frente a la Consejería de Educación para protestar contra la "represión". Ver ahora

Familias madrileñas y directores exigen revocar la instrucción

En algunos equipos directivos de los centros las medidas tampoco ha sido recibida con buenos ojos. "Supone un aumento de la carga laboral en días ya complicados. Hemos pasado dos horas de nuestro tiempo hoy viendo quién había hecho huelga para el cómputo de horas", se queja un jefe de estudios en Madrid. A esto, asegura, se suma la incertidumbre de si se mantendrá la medida o no o de cómo hacer la reestructuración de las programaciones. En cuanto al formulario de denuncia, lo califica como "inaudito" y, aunque reconoce que no puede hacer huelga por temas económicos, traslada su apoyo a los compañeros ante esta situación "dañina".

En este sentido, la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (ADIMAD) ha manifestado su "profunda preocupación" por las instrucciones, asegura que "generan una grave inseguridad jurídica" y piden que se reconsideren. " Las nuevas instrucciones añaden ahora exigencias administrativas —diagnósticos de afectación lectiva, informes mensuales, coordinación de refuerzos y supervisión de medidas extraordinarias— que generan una carga burocrática difícilmente asumible y, en muchos casos, de imposible cumplimiento con los recursos actuales", han indicado en un comunicado.

El comité mixto de la huelga indefinida ha anunciado, por su parte, que impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pidiendo medidas cautelarísimas para su suspensión inmediata, tanto los nuevos servicios mínimos como las instrucciones de neutralidad y reformulación del temario. También la Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad de Madrid (Confapa) que pide la revocación de la instrucción.

El TSJM rechaza la cautelarísima solicitada por CSIF

El sindicato CSIF también presentó ante el mismo tribunal una petición similar contra los servicios mínimos, y el TSJM la ha rechazado, al menos por ahora. En un auto, la Sección Octava de lo Contencioso-Administrativo se niega a suspender por la vía de urgencia la orden de la Consejería. Todavía no se ha pronunciado sobre si esos servicios mínimos son abusivos.

CSIF alegaba que la orden entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOCM, el 19 de noviembre, y que, si no se suspendía de inmediato, los profesores designados tendrían que dar clase y su derecho de huelga quedaría vulnerado de forma irreparable. El sindicato considera inconstitucionales unos servicios mínimos que en bachillerato alcanzan el 90% del horario lectivo y exigen un profesor por cada tres grupos. A su juicio, esas cifras demuestran que la Consejería pretende boicotear la huelga. Como alternativa, proponía mantener los servicios mínimos de la orden anterior o aplicar el criterio de un auto del propio tribunal del 10 de noviembre.

La Sala no aprecia una urgencia especial que justifique decidir sin oír a la Administración. Recuerda que todos los actos administrativos se aplican de inmediato, de modo que, si ese argumento bastara, habría que recurrir siempre a la vía urgente. Reprocha además al sindicato que no precise a qué jornadas afectarían los servicios mínimos, y descarta el precedente del 10 de noviembre porque se refería a una huelga de un solo día.

Alcorcón dice 'no' a las instrucciones de esta comunidad

El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que no aplicará las instrucciones de la Consejería de Educación "que impliquen retirar carteles y pancartas con reivindicaciones sindicales legítimas". Desde el Consistorio aseguran que facilitarán el vallado y fachadas de los centros educativos municipales para que los docentes "puedan manifestarse con seguridad" y que "no permitirá que se utilice al personal municipal para silenciar al profesorado". Además, este Gobierno municipal también afirma que van a evaluar "posibles acciones legales". En palabras de su teniente alcaldesa y concejala de educación de Más Madrid, Trinidad Castillo: "Estamos retrocediendo a una etapa oscura de nuestro país en la que se pone en cuestión la libertad de expresión, la acción sindical y el derecho a huelga".