España se medirá a Francia en los cuartos de final de la UEFA Nations League. Así lo ha determinado el sorteo celebrado en Nyon (Suiza). El combinado de Luis de la Fuente jugará la ida en Mestalla (Valencia) el jueves 25 de marzo y la vuelta en territorio galo el domingo 28. La Final Four se disputará en terreno neutral entre el 9 y el 13 de junio de 2027. En semifinales, el ganador del duelo a doble partido entre España y Francia se enfrentará al vencedor del enfrentamiento entre Países Bajos y Portugal.

Los bombos han decidido reeditar las semifinales de la Nations 2025, que concluyó con triunfo español por 5-4. Antes, se vieron las caras enla final de 2021 de la competición, que el conjunto galo de Deschamps terminó ganando por 2-1, tras dar la vuelta al partido con dos goles de Benzema y Mbappé. Fuera de la Nations, en la memoria siguen otros enfrentamientos entre ambos, como en la Eurocopa de 2024, en la que España ganó por 2-1, con goles de Dani Olmo y Lamine Yamal, para lograr el pase a la final. Y, en el pasado Mundial, el combinado español pasó por encima del conjunto entonces entrenado por Deschamps con un 0-2 que sentenció su pase a la gran final contra Argentina que dio a España su segunda estrella.

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Francia llega a cuartos renovada

Francia ha cambiado mucho desde entonces, empezando por una revolución en su banquillo, al que ha llegado Zinedine Zidane. De su mano, el combinado galo ha firmado una buena actuación en la fase de grupos, logrando cuatro victorias, un empate y una derrota en los seis encuentros. Gracias a su regularidad, terminó por delante de Bélgica, segundo con 12 puntos y que se medirá a Alemania en cuartos. En su grupo también figuraba Italia, que terminó tercera con 10 puntos. Precisamente, fue contra Italia contra la que el combinado galo cosechó su única derrota en estos cuartos (3-1). Fue en la quinta jornada de la Nations. El centrocampista del Bayern Michael Olise se convirtió en la estrella de Les Bleus en esta fase, con cinco goles y dos asistencias.