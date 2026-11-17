La selección española ya conoce el escenario que le espera en los cuartos de final de la Nations League. La derrota ante Inglaterra en el Metropolitano (2-3) no solo puso fin a una histórica racha de 44 partidos oficiales sin perder, sino que también privó al equipo de Luis de la Fuente del liderato del grupo A3. La Roja terminó empatada a puntos con los ingleses, ambos con 15, pero la mejor diferencia de goles otorgó a los británicos la primera plaza.

El tropiezo cambia el camino de España hacia la fase final: tendrá que enfrentarse a uno de los primeros clasificados de los otros tres grupos.

Francia, Alemania y Portugal en el horizonte

El abanico de posibles rivales de España se reduce a los campeones de los grupos A1, A2 y A4, ya que la normativa impide que dos selecciones que hayan compartido grupo vuelvan a cruzarse en cuartos. Inglaterra, por tanto, queda fuera de la ecuación.

Francia era la única que tenía el billete asegurado como primera del A1, después de cerrar la fase de grupos con 13 puntos, a la espera de los últimos encuentros. En el grupo A2, Países Bajos partía con ventaja con 11 puntos, por delante de Alemania y Grecia, ambas con 8 puntos. La selección neerlandesa dependía de sí misma y necesitaba evitar la derrota ante Alemania para certificar su liderato, mientras que los germanos necesitaban ganar y que Grecia no se impusiera a Serbia para acabar primeros.

La Mannschaft acabó firmando una de las actuaciones más contundentes de la fase de grupos (5-0). Scherhant abrió el marcador con un golazo en el 40', antes de que el doblete de Wirtz y los tantos de Schlotterbeck y Gruda completaran la 'manita' en una segunda parte arrolladora. El equipo de Jürgen Klopp no solo consiguió el billete para cuartos, sino que se hizo con el primer puesto por delante de los de Xavi Hernández. Países Bajos terminó segunda y Grecia quedó eliminada pese a su victoria ante Serbia.

Portugal certifica el liderato

El grupo A4 también estaba pendiente de resolución. Portugal lideraba con 12 puntos y tenía una posición privilegiada para terminar primera, pues le bastaba con empatar ante Gales en la última jornada. Dinamarca, segunda con 9 puntos, todavía podía dar el golpe venciendo a Noruega si los portugueses caían derrotados, pero al final ha terminado cediendo además la segunda plaza.

La selección lusa ha hecho valer la ventaja con la que llegaba a la última jornada y ha defendido el liderato ante los Dragones con una victoria más sufrida de lo previsto (2-3) terminado la primera fase con 15 puntos. El equipo dirigido por Jorge Jesús ha encabezado el grupo por delante de Noruega, que terminó segunda con 9 puntos tras una espectacular victoria en Dinamarca (2-3).

De esta forma, los portugueses se incorporan a la lista de posibles adversarios de España, que ya tiene identificados a los campeones de grupo con los que puede quedar emparejada: tres selecciones de primer nivel para una eliminatoria que exigirá a la Roja recuperar su mejor versión después de una fase de grupos en la que sumó cinco victorias y una derrota.

Próxima parada: cuartos de final

El rival de España se conocerá el próximo viernes 20 de noviembre, a las 12:00h, en el sorteo que se celebrará en la sede de la UEFA en Nyon. Al haber terminado segunda, la Roja jugará el encuentro de ida en casa en Mestalla y resolverá la eliminatoria a domicilio. Una jornada de cuartos de final a doble partido los días 25y 30 de marzo de 2027.

Los cuatro equipos que superen esa ronda accederán a la 'Final Four', prevista entre el 9 y el 13 de junio, con sede todavía por determinar. España buscará volver a estar entre los cuatro mejores de la competición en la que fue campeona en 2023 y subcampeona en 2021 y 2025.