La última jornada del grupo A2 de la Nations League deparó un vuelco mayúsculo en el Olímpico de Berlín.

Alemania goleó por 5-0 a Países Bajos en un duelo que enfrentaba a dos proyectos en plena reconstrucción, los de Jürgen Klopp y Xavi Hernández, y que terminó con la Mannschaft al frente de la clasificación. El conjunto germano necesitaba ganar para asegurar su presencia en los cuartos de final y lo hizo con una exhibición que desbordó por completo a la selección neerlandesa.

El encuentro tuvo dos caras muy distintas. Alemania fue creciendo hasta encontrar el gol justo antes del descanso, pero reservó su versión más contundente para una segunda mitad en la que marcó cuatro tantos más en menos de veinte minutos. Scherhant abrió la cuenta, Wirtz firmó un doblete y Schlotterbeck y Gruda se sumaron a la fiesta.

El resultado deja a los de Klopp como primeros de grupo, por delante de Países Bajos, que también consigue el billete para la siguiente ronda.

Scherhant rompe el equilibrio Alemania asumió la iniciativa desde el comienzo y se mostró más cómoda con el balón ante una selección neerlandesa que apenas encontraba continuidad en sus ataques. Los de Klopp estuvieron cerca de adelantarse en varias ocasiones. Havertz probó a Verbruggen con un cabezazo centrado y Scherhant avisó con una volea que se estrelló en el poste en el 31'. Países Bajos también tuvo su oportunidad, pero Malen no acertó a rematar un centro de Gakpo entre los tres palos cuando tenía una buena posición para marcar. La insistencia alemana encontró recompensa en el 40'. Scherhant recibió dentro del área, encaró a Dumfries y, con tiempo para armar el disparo, colocó un derechazo al palo largo imposible para Verbruggen. 01.19 min Gol de Scherhant en el minuto 41 del Alemania - Países Bajos (1-0) | Nations League Un gol de bella factura que hizo justicia a lo visto sobre el césped y permitió a Alemania marcharse al descanso por delante.

Wirtz desata la goleada Países Bajos salió con otra intención tras el descanso y estuvo cerca de igualar el marcador nada más reanudarse el juego. Dumfries cabeceó rozando el larguero y Gakpo obligó poco después a Ter Stegen a intervenir con una buena parada abajo. Pero Alemania volvió a golpear cuando los de Xavi buscaban el empate. En el 59', Wirtz robó el balón a Dumfries en la frontal, se perfiló y conectó un zurdazo colocado al palo largo para firmar el 2-0. El tanto abrió la puerta a una auténtica avalancha. Apenas seis minutos después, Schlotterbeck cabeceó en plancha una falta lateral servida por Gruda y amplió la ventaja. Y en el 70', el propio Wirtz completó su doblete con un potente derechazo tras una buena combinación entre Gruda y el centrocampista alemán. 01.34 min Doblete de Florian Wirtz en Alemania | Nations League La Mannschaft había pasado de controlar el partido a convertirlo en una goleada incontestable, con una Países Bajos incapaz de frenar el vendaval.