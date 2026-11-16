Alemania-Países Bajos ha sido, es, y será, sin duda, uno de los grandes choques que se pueden ver en el fútbol europeo. Si al peso de la historia le sumamos la urgencia alemana por no quedarse fuera de los cuartos de la Nations League y la presencia en los banquillos de Jurgen Klopp y Xavi Hernández, nos encontramos ante un duelo imperdible para el buen amante del fútbol.

La llegada de Klopp y Xavi ha revolucionado ambas selecciones, que todavía están dando sus primeros pasos de adaptación a dos pizarras entregadas por completo al fútbol ofensivo. Si bien en la 'Oranje' el concepto futbolístico de Xavi ha encajado como un guante, en la 'Mannschaft' el proceso de conversión a las ideas de Klopp aún se encuentra en una etapa más prematura. El resultado: Países Bajos ha llegado a la última jornada clasificada virtualmente para cuartos de final mientras que Alemania afronta el último partido con la necesidad ganar para no depender del resultado del Grecia-Serbia.

Klopp: "Tenemos que acostumbrarnos a que podemos ser realmente buenos"

La buena noticia para la selección germana es que jugará con el buen sabor de boca de su reciente victoria contra Serbia, en la que las sensaciones mostradas devolvieron la sonrisa a Klopp. "Tenemos que acostumbrarnos a que podemos ser realmente buenos", indicó el seleccionador tras el partido. Con tramos de posesión de más del 80%, Alemania mostró su mejor cara en la era Klopp, con un fútbol ofensivo capaz de generar ocasiones ante el bloque bajo serbio. Funcionó la pareja Kimmich-Pavlovic en el centro del campo y la apuesta por el joven Brajan Gruda, autor del definitivo 1-3.

Una victoria vital que le dio a Alemania el poder de depender de sí misma y el impulso moral por haber dado un paso más hacia la adaptación a su nuevo entrenador. Klopp, ante todo, se mostró consciente de que aún queda mucho camino por recorrer: "Por supuesto que podríamos haber marcado más goles. Pero les acabo de decir a los chicos: 'Ahora mismo eso no me importa demasiado'".

Xavi: "Esto es solo el comienzo"

Aunque si hay que hablar de moral, lo que se encontrará enfrente Alemania será a una Países Bajos flotando tras su imponente 7-0 a Grecia. Triunfo y goleada que permite a los de Xavi tener en sus manos la clasificación virtual por su poderoso golaveraje. Buscará este lunes, eso sí, una nueva victoria que les confirme como líderes de grupo en su camino a los cuartos de final de la Nations.

Y lo hará con el respaldo popular de un país históricamente enamorado del buen fútbol ofensivo, que ha encontrado en Xavi Hernández al director de orquesta que buscaba. Ha caído de pie el entrenador español, que se encumbró con la goleada sobre Grecia. “Esto es solamente el comienzo”, se atrevió a decir el seleccionador neerlandés, para regocijo de una afición holandesa desatada con la 'Xavimanía'.

“Hemos de mantener el nivel, pero estoy muy orgulloso de mis futbolistas, de cómo han ganado los espacios e interpretado la superioridad. Además hemos sido muy eficaces”, explicó Xavi tras una goleada que ha devuelto la confianza a un equipo dispuesto a todo en esta competición.

Este lunes el rival será Alemania, contra la que registraron un empate en el partido de ida. En esta ocasión, con (un poco más) de rodaje en ambas selecciones, tanto Xavi como Klopp tratarán de imponer sus pizarras en un duelo de ideas similares. "Ya veremos qué pasa contra Alemania. Será un partido diferente, nos presionarán más. Jugarán más a nuestro estilo", apuntó Xavi, que avanzó lo que puede ser el esperado choque del Olímpico de Berlín.