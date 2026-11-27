Una chaqueta que llevamos semanas mirando, un móvil que empieza a quedarse antiguo o ese electrodoméstico que llevamos tiempo pensando en renovar. Noviembre se ha convertido en el momento de echar cuentas, comparar precios y decidir qué compras merecen la pena adelantar. El Black Friday ya no es solo una jornada de descuentos, se ha instalado en el calendario comercial y, para muchos consumidores, funciona como la primera parada de las compras navideñas.

"No hay ninguna duda de que el Black Friday forma parte de nuestras vidas", afirma Javier Acebo, Insights Director de Publicis Groupe España, aunque también reconoce a RTVE Noticias que ha podido perder parte de la sorpresa que despertaba en sus primeras ediciones.

Un año más se acerca esta fecha marcada en rojo en muchas casas y de nuevo vuelve a generar interrogantes: ¿Cuánto dinero estamos dispuestos a gastar? ¿Qué productos despiertan más interés? ¿Y hasta qué punto seguimos comprando por las ofertas o buscamos, cada vez más, garantías de que realmente estamos ante una buena oportunidad?

El gasto medio no se reduce respecto al año pasado

Las previsiones dibujan a un consumidor que mantiene su interés por la campaña, aunque mira con más atención el presupuesto. El informe Black Friday. Luces y sombras en un escenario complejo: 2026, elaborado por Eduardo Irastorza, profesor de Planificación Estratégica en la OBS Business School y autor del estudio, sitúa el gasto medio previsto en unos 210 euros por persona.

Según Irastorza, la cifra se mantendrá aproximadamente en los niveles del año pasado. Una estabilidad que, a su juicio, se explica porque los hogares adelantan parte de las compras navideñas al disponer de una renta más ajustada. Además, también es un factor clave que muchas personas aprovechan las promociones para acceder a productos que en otras fechas pueden resultar más caros.

En cambio, el estudio NaviBlack 2026 de Publicis Groupe España ofrece otra estimación algo menor, en este caso señala 139 euros de gasto medio previsto frente a los 129 euros de 2024. En cualquier caso, ambas fotografías apuntan a una campaña en la que el consumidor no renuncia a comprar ni reduce el gasto en ninguno de los casos, pero con un objetivo común que se basa en intentar sacar el máximo partido a su dinero.

Ropa, tecnología y cultura, entre los grandes reclamos

La ropa y el calzado continúan ocupando un lugar destacado en la cesta de deseos. En el estudio de Publicis, un 55% de los encuestados muestra interés por estas categorías. Los dispositivos electrónicos aparecen muy cerca, con un 47%, mientras que la cultura alcanza el 41%. Son porcentajes de interés declarado, no de compras finalmente realizadas, pero permiten identificar qué productos atraen más la atención durante estas fechas.

Eduardo Irastorza coincide en señalar que la moda sigue siendo una de las grandes protagonistas y destaca también el peso de la tecnología, especialmente en la antesala del Cyber Monday. Sin embargo, advierte de que la campaña está ampliando su alcance. En esta línea, apunta que sectores como los cruceros, el turismo, la belleza o los gimnasios aprovechan noviembre para presentar servicios y captar nuevos clientes.

“No necesitan aliviar sus almacenes, sino simplemente presentarse al mercado”, explica el profesor de OBS. El Black Friday se ha convertido así en un escaparate para actividades que van mucho más allá de la electrónica o las prendas de vestir.

En el caso de Publicis, el interés por la ropa y el calzado aumenta hasta el 80% cuando se pregunta también por las compras navideñas. Por ello, el informe distingue entre los productos más asociados a cada momento. Los dispositivos electrónicos, la cosmética y los electrodomésticos se relacionan más con el Black Friday frente a los juguetes, la cultura y la alimentación que se vinculan más con la Navidad. En el caso de la ropa, el calzado y los productos del hogar, muy cotizados, mantienen un interés similar en ambos periodos.

El descuento ya no basta: el consumidor quiere confiar

La avalancha de promociones no significa que cualquier rebaja convenza. El comprador recibe cada vez más mensajes comerciales, está acostumbrado a las ofertas y compara antes de decidir. Javier Acebo, además, resume este cambio con una advertencia “el consumidor es cada vez más difícil de engañar y también de impresionar”.

La confianza en el establecimiento es, según NaviBlack 2026, el principal factor de decisión en prácticamente todas las categorías analizadas, por delante incluso del grado de descuento. La excepción está en los perfumes, las cremas y los artículos de belleza, donde las facilidades de devolución ocupan el primer puesto. El precio sigue importando, pero la promoción tiene que resultar creíble y llegar acompañada de garantías.

La cautela también aparece en las respuestas de los expertos. Irastorza recuerda que algunos anuncios prometen rebajas del 50% o incluso del 60%, pero aconseja a los consumidores que "deben estar seguros de que sus precios no han sido sobrevalorados en fechas anteriores". Su recomendación es acudir a establecimientos y plataformas que ofrezcan garantías, tanto en las compras presenciales como en internet.

El perfil que dibujan los estudios es, por tanto, el de un comprador que no se deja llevar únicamente por el porcentaje que aparece en una etiqueta. Investiga, compara y busca controlar lo que gasta. En NaviBlack 2026, un 58% afirma que investiga cada compra navideña y un 54% asegura que quiere controlar más su presupuesto que en años anteriores. Además, el 72% dice que no contempla recurrir a opciones de financiación o facilidades de pago durante el Black Friday.

Noviembre adelanta la Navidad

La campaña se ha convertido también en una oportunidad para repartir el gasto de las fiestas que se aproximan en el próximo mes de diciembre. El informe de OBS Black Friday. Luces y sombras en un escenario complejo: 2026 recoge que un 75% de los compradores aprovechará el Black Friday para adelantar compras navideñas y que 7 de cada 10 prevén hacerse un autorregalo. En NaviBlack 2026, el dato marca la misma tendencia, ya que 6 de cada 10 entrevistados aseguran que utilizarán estas fechas para anticipar parte de sus compras de Navidad.

Para Irastorza, el sentido de la campaña ha cambiado. En sus inicios, el Black Friday estaba ligado a la liquidación de existencias, pero después se extendió a otros mercados como una forma de preparar las nuevas colecciones. Ahora, considera, se ha convertido en una especie de adelanto de las fiestas, especialmente para adquirir aquello que ya se necesita. Las compras racionales, compras de cosas que necesitamos, son en Black Friday y "las compras emocionales todavía las dejamos para Navidad", explica el profesor de Planificación Estratégica en la OBS Business School.

Una distinción que ayuda a entender por qué noviembre gana peso en el calendario de consumo, aunque no consigue desplazar a diciembre en lo que representan las fiestas para los hogares. De hecho, NaviBlack 2026 señala que un 71% considera la Navidad la época de mayor gasto familiar. Acebo define esta relación como el "pistoletazo de salida de las compras navideñas". En esa diferencia conviven dos formas de comprar, la planificación de noviembre y la experiencia de regalaren diciembre.

La campaña, además, se ha alargado mucho más allá de su fecha original. Lo que comenzó como una jornada se convirtió en una semana y hoy las promociones aparecen desde principios de noviembre y se prolongan, en ocasiones, hasta Navidad. Para Irastorza, esa extensión puede terminar desdibujando su identidad y defiende que el Black Friday conserve una oportunidad diferenciada sin convertirse simplemente en otra temporada de rebajas.

La dimensión de este movimiento comercial también se aprecia en la logística. El informe de OBS prevé que se movilicen 125 millones de paquetes en España hasta el comienzo de la Navidad. Un volumen que da una idea de la magnitud que han alcanzado las compras por internet durante estas semanas y del esfuerzo que exige atender la demanda.

Comprar por internet, pero también tocar el producto

El comercio electrónico mantiene su protagonismo, aunque la tienda física sigue teniendo un papel importante. Entre quienes prevén comprar durante el Black Friday, el 84% recurrirá al canal online y el 73% también acudirá a establecimientos físicos, según NaviBlack 2026. Las cifras muestran que buena parte de los consumidores combina ambas opciones porque consulta, compara o compra desde casa, pero también se acerca a las tiendas cuando necesita ver el producto antes de decidirse.

Acebo considera que el crecimiento de las compras por internet no implica la desaparición del comercio presencial. Hay productos que el consumidor ya conoce y puede adquirir directamente en una web, mientras que en otros casos sigue necesitando comprobar cómo son, verlos de cerca o tocarlos. Esa dimensión gana todavía más importancia durante la Navidad, cuando acudir a las tiendas forma parte de la experiencia de las compras.

Desde OBS Business School, Eduardo Irastorza defiende que el comercio tradicional debe adaptarse a ese escenario híbrido. "La tienda tiene que reinventarse", sostiene. La tienda física ya no puede limitarse a entregar productos, tiene que ofrecer atención personalizada y una experiencia que justifique la visita. El objetivo, añade, es "seducir, convencer, encantar al cliente" y conseguir algo que una transacción por internet no garantiza por sí sola, su lealtad y su confianza.

La inteligencia artificial entra en el proceso de compra

Y como nos tiene acostumbrados en los últimos años, la tecnología también está modificando la manera de elegir. La inteligencia artificial ya ha entrado de lleno en nuestra forma de comprar. Irastorza, profesor de planificación estratégica en OBS Business School, distingue entre varios usos, que ya forman parte del presente. "En una primera fase lo estamos empleando de forma muy básica como comparador de precios. En una segunda, para recibir más información acerca de los productos que compramos", explica. Más adelante, plantea un escenario futuro en el que podríamos llegar a preguntar a estos sistemas qué necesitamos o recibir recomendaciones para renovar un dispositivo o adquirir algo que llevamos tiempo valorando a partir de nuestros hábitos, compras anteriores o los artículos que tiene.

Javier Acebo observa que la IA ya puede intervenir en distintos momentos de la decisión “actúa como inspirador para el que está en un momento inicial de una compra” y también a modo de cierre como una última comprobación o incluso como vía para llegar directamente a la página de un producto. No se trata únicamente de encontrar una oferta, sino de acompañar en el recorrido del consumidor hasta elegir.

En definitiva, el Black Friday ya no se limita a un viernes de descuentos. Se ha extendido por el calendario, ha incorporado nuevos sectores y ha transformado los hábitos de compra. Pero, entre tanta oferta y nuevas herramientas, el consumidor sigue teniendo que resolver las mismas cuestiones que en los últimos años: decidir qué necesita, cuánto está dispuesto a gastar y si realmente merece la pena comprarlo. Por mucho que cambien los tiempos, el dilema podemos resumir que es el mismo, valorar si quiero comprarlo por la oferta o porque lo necesito aún sin la oferta.