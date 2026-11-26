Un tripulante de un barco cargado de combustible ha muerto y seis más han resultado heridos leves este jueves de madrugada tras el naufragio de la embarcación cerca de Ibiza, que transportaba 7.000 toneladas de gasóleo.

El barco Med Emre, que viajaba bajo la bandera de Malta desde Algeciras hasta Barcelona, no se ha hundido por completo, sino que permanece parcialmente a flote pero volcado, según ha informado un avión de Salvamento Marítimo que ha avistado el buque siniestrado a las 09:26 horas a 19 millas al noroeste de Ibiza y a 58 millas al noreste de Jávea.

Tanto Salvamento como el Ministerio para la Transición Ecológica han asegurado que, por el momento, no se han observado indicios de contaminación en la zona del siniestro.

Además, los técnicos del Sistema de Observación Costero de Baleares (Socib) han realizado simulaciones en caso de un hipotético vertido de petróleo cuyos resultados señalan que el combustible no alcanzaría el litoral de la isla. Sus cálculos muestran una trayectoria inicial hacia el sureste, seguida de un desplazamiento hacia el este y noreste de la costa norte de la isla, sin que las partículas alcancen el litoral.

Preguntado sobre un eventual vertido, el director general de Emergencias de Baleares, Pablo Gárriz, ha señalado que "hay irisaciones en el mar, algo habitual en estos casos", pero no un vertido. Asegura, además, que Capitanía Marítima de Valencia y el armador están trabajando en un plan para reflotar el buque mercante, pero antes es necesario "garantizar la estabilidad" estructural del barco. El Govern, además, ha puesto el puerto de Sant Antoni a disposición de Salvamento Marítimo como base logística.

Una mancha que ya ha desaparecido

Capitanía Marítima había informado de la presencia de una mancha de 2,6 millas de extensión en el mar de un material oleoso e irisado, típico de gasóleo, que no ha aumentado de tamaño y que, tras horas monitoreandola, ha desaparecido. La titular del organismo, Elena Delgado, ha informado a lo largo del día de que los tanques del buque estaban intactos y que el carguero está amarrado ya a un cabo firme del buque de salvamento marítimo y, por tanto, "se evita que vaya a la deriva".

Se considera que el material de la mancha probablemente fueran residuos oleosos que permanecen a bordo del buque, pero no procede de los tanques ni de la carga. Delgado ha indicado que por la mañana del viernes se hará "una inspección técnica del buque para valorar su flotabilidad, estado de la estructura y confirmar que no hay ninguna fuga".

Tras ello, se tomará la decisión de autorizar o no el remolque de la embarcación a un puerto donde se contemplaría la extracción del combustible.

Por el momento, no se han confirmado las causas del vuelco, por lo que la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil también ha iniciado una investigación, según fuentes del instituto armado. Por ahora, los indicios apuntan a que el motivo fue el fuerte oleaje y la entrada masiva de agua.

El buque comunicó una "vía de agua y una escora de 90 grados"

El CCS de Valencia recibió una llamada de socorro a las 22:30 horas, según fuentes del Gobierno. Minutos después, el buque comunicó que tenía "una vía de agua y una escora de unos 90 grados", han añadido. El naufragio se produjo pasada la medianoche a 30 millas al noroeste de Ibiza y a unas 57 millas náuticas al este de Valencia.

A bordo iban 17 tripulantes de origen indio y turco. Siete de ellos han sido trasladados a Ibiza, seis al aeropuerto y uno directamente al Hospital Can Misses, donde se ha confirmado su muerte. El fallecido es de nacionalidad turca y tenía 46 años. Además, dos pacientes atendidos por hipotermia leve ya han recibido el alta; un hombre de 42 años y nacionalidad turca y un varón indio de 40 años.

En el aeropuerto, los seis han sido atendidos por ambulancias del SAMU 061 y, posteriormente, han sido trasladados al Hospital Can Misses (2) y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario (4), añaden fuentes del instituto armado. Todos han presentado heridas leves y la principal afección es la hipotermia, ha detallado en un comunicado el 112.

Lugar donde ha naufragado el buque 'Med Emre' cargado de combustibleEuropa PressEuropa Press

De los diez tripulantes restantes, cinco han sido trasladados a Valencia, y tres han sido hospitalizados con heridas y dolor abdominal. El resto, que padecían hipotermia, ha sido dados de alta. Los otros cinco han quedado "en buen estado" a bordo de una embarcación de rescate que intervino en la emergencia por su proximidad a la zona.

En las labores de rescate han participado tres helicópteros de Salvamento Marítimo procedentes de Palma, Valencia y Tarragona. También se ha movilizado al barco Clara Campoamor de Salvamento Marítimo, especializado en la gestión de derrames contaminantes, y un avión.

Las mañanas de RNE Naufragio de un barco en Ibiza: "No observamos contaminación en la zona" Hablamos con Elena Delgado, capitana marítima de Valencia Escuchar ahora

Activados los planes de emergencia como precaución

El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se desplazará este jueves a Valencia para hacer seguimiento del dispositivo de coordinación tras activarse varios planes de contención. Por un lado, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha puesto en marcha de forma preventiva el Plan Ribera del Mar para anticipar una posible afección al litoral; y, por el otro, se ha activado la situación de emergencia en nivel 2 del Plan Marítimo Nacional para el despliegue de medios estatales extraordinarios.

"Están ahora los buques desplazados y queremos ver si realmente hay algún problema o no (...) Los buques están allí. También tenemos los equipos preparados en el caso de cualquier situación de contingencia. Y seguimiento constante", ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aunque ha dicho que están centrados en la llegada de migrantes en cayucos a El Hierro, Canarias, también ha mostrado "la disponibilidad" de las Fuerzas Armadas, tanto en el ámbito de la Armada como del Ejército del Aire o del Ejército de Tierra "si fuera necesario".

El Gobierno de Baleares, por su parte, ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (PLATERBAL) en el nivel cero para realizar un seguimiento permanente. En Valencia, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha activado "de forma preventiva" el Plan Territorial de Emergencias (PTECV) en situación de preemergencia en todo el territorio, ha publicado Emergencias 112 de la Comunitat.

"Nosotros desde aquí lo único que podemos hacer es un seguimiento para que toda esta toma de decisiones se haga. Todo se está haciendo desde Valencia, pero hemos organizado un comité asesor técnico para ver la situación. (...) Ahora simplemente tenemos que esperar a la toma de decisiones del Ministerio de Transporte, que son los competentes", ha dicho a los medios la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, que ha añadido que han puesto "todos los medios" necesarios a disposición. Asegura que ha hablado con Cuerpo y que espera tener más información más adelante.

En área en el que el barco ha volcado es de alto valor ecológico, próxima a espacios de la Red Natura 2000 y situada en la zona del Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, según han advertido organizaciones ambientales.