Día 11: Último domingo de campaña Sánchez y Feijóo coinciden en Murcia, Abascal en Zaragoza y Colau en Canarias Día 12: Una semana para las elecciones La campaña entra en su recta final con una jornada marcada por el debate a ocho en RTVE Día 13: El voto exterior entra en campaña El voto exterior y el postdebate a ocho centran la campaña mientras los candidatos apuran los plazos con varias entrevistas Día 14: El 25N y las propuestas de los partidos para combatir la violencia de género centran el último miércoles de campaña

01.50 min El 25N y la violencia de género centran el último miércoles de campaña

El útimo miércoles de campaña electoral ha estado marcado por el Día de la eliminación de la violencia contra la mujer y por las propuestas de los partidos para combatir la violencia de género.

Este miércoles Pedro Sánchez ha ofrecido una entrevista en La Hora de la 1 de TVE y ha despejado su agenda para preparar el debate a cuatro de este jueves en la Academia de la Televisión. Desde el PP, el número 3 por Madrid, Borja Sémper, ha estado en RNE y el candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, participa este miércoles por la tarde en un acto en la Caja Mágica de Madrid junto a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso. El líder de Vox, Santiago Abascal, sigue la estela de este martes y no tienes actos públicos, aunque cargos del partido sí que han celebrado contactos con la militancia en Cádiz y Tudela. Por parte de Frente Amplio, Ada Colau estará en la manifestación de Madrid por el Día Internacional contra la Violencia de Género.

El PP asegura que no admitirá "ningún retroceso" en la lucha contra la violencia de género El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este miércoles que su formación no admitirá "ningún retroceso" en la lucha contra la violencia de género, si bien ha admitido que también quieren incorporar la lucha contra otras violencias. "Para el PP es sagrada la lucha contra la violencia contra la mujer. Es incuestionable. Pero además, hay otras violencias que tienen un impacto social desgarrador", ha defendido en Las Mañanas de RNE tras ser cuestionado por si posible Gobierno pactado con Vox podría afectar a la lucha contra la violencia de género, ya que este partido prefiere hablar de violencia intrafamiliar en lugar de violencia de género. El PP considera un "asalto institucional" que el Gobierno use los reales decretos como "herramienta electoral" Mª Carmen Cruz Martín Sémper ha querido dejar claro que los posibles pactos con los de Santiago Abascal "no van a desdibujar los avances que ha experimentado la sociedad española estos años". Y ha señalado que que la cifra de "47 mujeres asesinadas este año es insoportable". Por ello, ha abogado por "mejorar el sistema de reacción y protección a las mujeres, reforzar la capacidad de la Policía Nacional y Guardia Civil en la persecución del delito, ampliar la prisión permanente revisable para los agresores sexuales y asesinos y reforzar el sistema Viogen". El PP ha emitido un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que ratifica su "compromiso con todas las mujeres que sufren violencia". "Es un problema que nos concierte a todos y exige la implicación de toda la sociedad", señalan. Asimismo sostienen que el Estado "no puede fallarles" y recriminan al Gobierno de Sánchez "los problemas producidos" en las pulseras antimaltrato y las "consecuencias" de la llamada 'ley del solo sí es sí. El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido con una de las mujeres que ha sufrido los fallos de las pulseras antimaltrato, a la que le ha prometido que si llega al Ejecutivo hará "una auditoría completa del escándalo de las pulseras". Por otro lado, Feijóo participará este miércoles por la tarde en un acto electoral en el Estadio Manolo Santana de la Caja Mágica junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la número 2 al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Cayetana Álvarez de Toledo, por cierto, ha estado este miércoles en Madrid delante del edificio en el que José Luis Ábalos alquiló un "pisito" a "una de sus amantes". "Estamos en la zona cero de la degradación socialista. Lo dije en el Congreso y lo repito aquí en el lugar del crimen. Toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: El Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España". "Ninguna mujer con dignidad puede hoy votar al Partido Socialista", ha dicho. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial y candidata número 4 en la lista del PP por Madrid, Alma Ezcurra, asimismo, ha denunciado también "la tración a las mujeres del PSOE", la "hipocresía" y la "doble moral" de los socialistas ante las puertas del Parador de Teruel.

El PSOE promete aprobar las leyes contra la violencia vicaria y contra la trata En este 25 de noviembre, el PSOE ha lanzado un manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el que se compromete a cumplir el 100 % del Pacto de Estado y a aprobar las leyes contra la violencia vicaria, abolicionista de la prostitución y contra la trata. Asimismo, los socialistas explican que proponen 500 medidas para los próximos cuatro años en materia de igualdad. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, también se ha referido a esta jornada en una entrevista en La Hora de la 1. "La violencia de género es la expresión mas cruel de la desigualdad que sufren nuestras mujeres", ha afirmado, a la vez que ha criticado el discurso de la extrema derecha que dice que "la violencia de género no existe". Sánchez, en la misma entrevista, también ha respondido sobre los casos de corrupción que han cercado al PSOE en esta legislatura y ha admitido que le hizo "mucho daño" José Luis Ábalos. Asimismo, ha defendido que su Gobierno es "íntegro" y que sus ministros han dedican "muchas horas al servicio público". "Yo elijo a mucha gente, durante mis años de Gobierno he nombrado a entre 54 y 56 ministros de mi país", ha sostenido, para insistir en la "integridad" de su Ejecutivo. Sánchez admite que Ábalos le ha hecho "mucho daño" y critica que PP y Vox pongan en cuestión la limpieza del proceso electoral Àlex Cabrera Sánchez ha vuelto ha criticar a PP y Vox por poner en cuestión la limpieza del proceso electoral y les pide que acepten los resultados del 29 de noviembre. "Estamos viendo que el PP y Vox están de los nervios con la movilización. Que lo haga Vox... ¿pero que lo haga el PP? Están poniendo en duda la limpieza del sistema electoral", ha alertado. "Les inquietan las urnas de cartón de los consulados ante la participación que está habiendo", ha dicho Sánchez, en referencia a algunos comentarios de miembros del PP.

Abascal vuelve a tener agenda liberada y Fúster planea abordar la violencia machista "desde otro punto de vista" El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a tener por segundo día consecutivo liberada la agenda de cara al debate de este jueves. Sin embargo, se ha publicado una entrevista en 'El Debate' en la que ha asegurado que "tiene sensaciones positivas" de cara al 29 de noviembre, pero ha vuelto a sembrar la duda sobre el proceso electoral y dice que está "inquieto" por "las trampas de Sánchez". Sin Abascal en liza, han sido los segundos espadas del partido los encargados de tener agenda. El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha afirmado que existe violencia machista, pero ha planteado que hay que " abordarla desde otro punto de vista". En declaraciones a los periodistas este miércoles en Cuenca, Fúster ha recordado en este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, a todas aquellas "que sufren la violencia", a sus hijos y a todas las familias que sufren "esa lacra y esa tragedia". "No somos negacionistas de nada. Lo que queremos es precisamente ampliarlo todo, no quedarnos solamente con la idea de la violencia machista que por supuesto existe y que hay que erradicar", ha expresado. Por su parte, la portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha atendido a los medios de comunicación en La Línea de la Concepción, Cádiz. Millán ha asegurado que a partir del 29 de noviembre hay que reinstaurar "la ley el orden" contra el narco "en Cádiz y en toda España" y ha acusado al Gobierno de haber "premiado al delincuente y castigado al trabajador honrado".Millán también ha asegurado que "el Gobierno ha traicionado a todos los gaditanos colocando como cabeza de lista a Marlaska, el ministro que ha desmantelado el OCON-Sur y la lucha contra el narco en la provincia de Cádiz y a Albares, el ministro artífice del acuerdo de Gibraltar que está suponiendo el hundimiento definitivo para la provincia".