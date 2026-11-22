¿Qué pesa más cuando acudimos a votar: la razón o la emoción? Esta es una de las preguntas con más protagonismo sociológico en cada convocatoria electoral. ¿Y cuánto influyen en nuestra decisión factores como el miedo, la esperanza, la identidad o la ira? "Uno no solo vota por cuestiones racionales. Es decir, si votásemos por cuestiones racionales, leeríamos los programas de los candidatos y veríamos cuál es nuestro estilo de vida y a partir de ahí votaríamos al que mejore nuestro estilo de vida. Sin embargo, nadie lee los programas", explica a RTVE Noticias el psicólogo y experto en Intervención Social Sergio García Soriano.

El 29 de noviembre los españoles volvemos a las urnas. Según la última encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), a la hora de decidir el voto, el 49,1% de personas afirma que, según lo que más le convenza en ese momento, eligen a un partido u otro o no votan, mientras que el 23,5% vota siempre por la misma formación. En cuanto a las razones, el 55,8% se inclina por el partido que mejor representa sus ideas; el 37,4% lo hará por el que está más capacitado para gestionar el país y el 25,3% votará pensando en su situación económica y social personal. Le sigue el intentar evitar que ganen partidos o candidatos de derechas (21,8%), inclinación por el candidato (11,1%); que siempre ha votado por ese partido (10,8 %) y tratar de impedir que ganen partidos o candidatos de izquierdas (7,9%).

Lejos quedan cuestiones como la influencia de la campaña electoral, motivación solo para el 3,3% de los encuestados; o el programa electoral, importante solo para el 1,6%. "Si votásemos al pie de la letra, seríamos racionalistas de nuestra elección, pero en ocasiones votamos por una emoción o por una cuestión interna más relacionada con un esquema de lo que no querríamos ser, con un esquema de lo que estamos en contra. Hay veces que no votamos a favor, sino que votamos para castigar. Y en ese castigo es verdad que hay más emoción que racionalización. Por lo tanto, sí. En ocasiones podemos ser muy permeables frente a la emoción más que frente al argumento", agrega García Soriano, coordinador del grupo de Psicología, Comunicación y Política del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

El efecto de la polarización

Cada ciclo electoral tiene su letra pequeña, ya sea en cuanto a candidatos, partidos y alianzas, pero, sobre todo, en cuanto al contexto económico y social que vive el país y, por ende, sus ciudadanos.

De cara a las elecciones de este año se atisba un escenario marcado por el alto nivel de polarización política y afectiva. Ahonda en esto Marta Marín, psicóloga clínica de adultos con su propia consulta en Valencia: "Las emociones van a decidir más el voto. Hay más identificación con más fuerzas políticas y más motivaciones del miedo, la ilusión o la rabia. Me parece que son unas elecciones más emocionales, en un momento como más de polarización, de incertidumbre".

"Cuando hay polarización, las emociones tienen más peso que la que la razón. Se deja de percibir la política como una cuestión de propuestas, sino como una cuestión más de identidad. Y, además, hay una cosa que en psicología se llama sesgo de confirmación, que refuerza tus creencias. Y te cuestionas todo aquello que las contradice, entonces es como un pez que se que se muerde la cola", agrega.

Los tipos de votantes según las emociones

Llegados a este punto, ¿podemos clasificarnos atendiendo a factores psicológicos? García Soriano apunta a votantes que se anclan a "diferentes emociones". Entre ellos, uno de los más estudiadas, el miedo. "Es decir, que va a votar siempre condicionado por un temor a que ocurra algo que considere negativo. O bien a que pierde la estabilidad económica, o miedo a una futura inseguridad o que haya un cambio social que de alguna manera le perjudique", afirma el psicólogo.

Juan Antonio Pérez, catedrático de Psicología Social en la Universidad de Valencia, va más allá: "Yo creo que es clave el miedo. Ellos lo saben (los partidos). Tienen equipos muy fuertes analizando. Evidentemente, el miedo es clave para movilizar. O sea, en esta polarización afectiva y en esa competición de bloques, que no es tanto de partidos sino de bloques (...) el miedo moviliza a todos. El hecho de decir ‘que viene la derecha o que viene Vox’ moviliza también a los de Vox".

Convencido de que "no hay decisión sin emoción", remarca que los ciudadanos primero deciden a quién votan y luego justifican o racionalizan el porqué lo hacen. "Entonces, para nosotros la emoción va antes que la razón. O sea, me identifico con mi grupo, o el partidismo negativo: odio al otro bloque, al otro grupo. Entonces, primero eso y después viene la razón, el análisis", opina.

Por otro lado, García Soriano hace referencia a los votantes que se inclinan más por la ilusión o la esperanza, agarrados a una promesa de transformación, una expectativa de mejora, que busca un cambio. Pero también se puede hablar de un votante que está más anclado a la "indignación o al enfado", cuyo sufragio va a expresar un descontento o enfadado con el Gobierno, instituciones o político al que quiere castigar electoralmente.

"En esa indignación también se genera algo relacionado con un resentimiento, es decir, que piensan que los demás tienen un trato privilegiado y a partir de ahí se piensa que a ellos les ha perjudicado", expresa. Agrega un cuarto tipo, que mezcla identidad y orgullo, ya sea en parámetros de identidad nacional o por pertenencia a una comunidad o grupo social. Y no descarta un quinto y hasta sexto: un "votante nostálgico" que siempre va a idealizar el pasado y considerar que determinados cambios siempre han empeorado la sociedad y el "votante aspiracional", que va a votar en función de lo que aspira a ser, ya sea una mejora en su posición social al identificar que hay un éxito en los demás que él quiere conseguir.

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Las múltiples variables del comportamiento

¿Hasta qué punto influye el entorno en el que vivimos a la hora de elegir un candidato en las urnas? Nos contesta Pérez. "Bastante", dice. Pero advierte: "Es una idiotez decir que el comportamiento lo explicas con una variable. Siempre hay múltiples interacciones y matices. Pero, por ejemplo, si cogemos el caso de los jóvenes, los que van a votar por primera vez ahora. Este primer voto es fundamental. Lo que votan ahora va a ser ya su camino para el resto de votaciones. Somos muy fieles a votar lo mismo".

¿Y cómo van a elegir el voto estos jóvenes? "Evidentemente, hay muchos factores: el familiar es sin duda clave, los estudios lo avalan, lo que se ve, lo que se discute... Los compañeros de trabajo, de clase... también influye", opina.

En estos comicios, el catedrático ve tres grandes situaciones que dan lugar a distintos perfiles de votantes desde el punto de vista psicosocial. El primero, la intensificación de la identificación o lealtad a una formación política, pero esta vez ampliada a un bloque ideológico de partidos, a derecha o izquierda. Una identidad como "supraordinada", como meta: "Que no ganen los otros, me da igual que sea mi partido o uno de mi bloque".

Como segunda arista, identifica la dificultad de los partidos de convertir a votantes, llevarlos a su terreno si anteriormente votaron a otras formaciones, lo que deriva en la necesidad de potenciar la movilización de "los tuyos". "La gente va a ser muy poco sensible a la campaña", recalca Pérez, que cree que esta sí puede influir, pero más en movilizar que en modificar la orientación del voto.

Y en tercer lugar destaca la polarización, no de ideas o ideológica, sino la afectiva. "Es el odio al otro y la defensa de bloque a muerte y el otro como enemigo".

El poder de los indecisos

Volviendo a la encuesta preelectoral del CIS, realizada entre el 7 y 30 de octubre con un total de 45.074 entrevistas y publicada el 12 de noviembre, llama la atención la cantidad de personas que asume no saber aún a qué partido votarán: el 15,8% están indecisas, solo por debajo de los que reconocieron que elegirán al PSOE y al PP.

"Cuando estás indeciso, se deja hasta el último momento, y ahí, claro, pues vamos a decir que un factor muy importante es en el momento de coger la papeleta. Si van allí, ¿qué les viene a la mente? ¿En qué piensan? Piensan en la vivienda, piensan en Ceuta, piensan en el aborto, piensan en la corrupción... y las redes sociales, por ejemplo, cumplen su papel. Entonces, yo creo que ahí es clave qué temas están activados en esas mentes en el momento que tienen que decidir", opina Pérez.

Algo similar considera Marta Marín, ya que, "si ocurre algo que te remueve una emoción intensa, eso puede inclinar la balanza".

"Si pasa cualquier cosa, como pasó con el accidente del tren o incluso igual no algo tan relevante, pero que ves un debate de cualquier cosa que te llama la atención, entonces puede en ese momento inclinar la balanza hacia una cosa u otra", subraya, como puede ser cualquier noticia o declaraciones de última hora que te despierten más miedo, más esperanza, más confianza o más rechazo. "No es que sean más influenciables, pero sí que son personas que, como tienen aún la decisión tomada, es más fácil que en el último momento puedan inclinarse hacia un lado o hacia otro. Son más flexibles, están más abiertos", concluye.

La firma internacional YouGov publicó el 30 de octubre una encuesta sobre qué piensa la opinión pública de cara a los comicios. La vivienda es el problema que más españoles destacan: más de la mitad, el 53%, la eligen entre sus dos problemas más importantes. El siguiente más mencionado, el nivel de inmigración, lo elige un 35%. La corrupción y el fraude ocupan el tercer lugar, con un 28%.

El informe incluye la consulta a 2.175 españoles sobre qué es lo que más influye en su decisión de votar y a quién votar. Los resultados muestran que el principal factor que impulsa la decisión de voto es frenar un gobierno de derechas (14%), seguido del deseo de un cambio de gobierno (9%) y la corrupción (8%). Entre los votantes del PSOE, el 39% afirma que evitar un gobierno de derechas es lo que más les influye. Asimismo, el 22% de quienes optan por el PP y el 15% de los de Vox mencionan la necesidad de un cambio de gobierno.

"En ocasiones, hay votantes que necesitan las últimas semanas, los últimos acontecimientos para decidirse a votar. El indeciso es un indeciso tímido que necesita de otros para interpelarle y para que acuda a las urnas", complementa García Soriano, que pone como ejemplo lo sucedido en las recientes elecciones en Brasil. "Y de cómo, a pesar de las lluvias, hubo ciertos elementos y ciertos estímulos que permitieron el acercarse a las urnas y eso parece que ayudó a un cambio político. Entonces, lo que suceda en las últimas semanas es de alguna manera muy importante para que esos indecisos tímidos que saben lo que quieren hacer, pero de alguna manera están en ello o lo están elaborando, pues puedan decidirse", concluye.