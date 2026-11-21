El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado músculo este sábado en unescenario emblemático para los 'populares', la Plaza de Toros de Valencia, símbolo de las grandes victorias del partido, y ha pedido "no fiarse" de las encuestas, ni del ambiente, al tiempo que ha advertido de que el PSOE, sin mencionarle, es "capaz de todo".

"Los conocemos, son capaces de todo, y heridos son todavía más peligrosos", ha asegurado Feijóo en una Plaza de Toros de Valencia "abarrotá", como diría el cómico Duo Sacapuntas. Y es que unas 12.000 personas procedentes de todos los puntos de la Comunidad Valenciana, y también de fuera, han llenado el coso taurino.

Ha sido en el acto central de la campaña electoral, en el que Feijóo ha estado acompañado de buena parte de la plana mayor del partido -estaba su secretario general, Miguel Tellado; el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo; la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez; la portavoz en el Senado, Alicia García, y el eurodiputado Esteban González Pons, entre otros-.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en el mitin de la Plaza de Toros de Valencia.M.C.CRUZ

Feijóo ha empezado el acto dando una vuelta al ruedo, al más puro estilo torero, saludando a los asistentes, antes de comenzar el mitin, en el que también han intervenido el presidente de la Generalitat Valencia y del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca; la alcaldesa de la ciudad y candidata número uno al Congreso por Valencia, María José Catalá, y el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó.

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, saluda a los asistentes a la Plaza de Toros de Valencia.M.C.CRUZ

Pide "multiplicarse por diez" para lograr la "victoria electoral"

Feijóo ha hecho referencia al cara a cara del jueves con el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y ha asegurado que fue "una gran victoria emocional", pero ha llamado a los suyos a no "relajarse", y "culminar" el 29-N con una "victoria electoral".

"El jueves fue una gran victoria emocional, para la gente que se ha sentido abandonada, usada, robada… Pero esto no ha acabado. Tenemos que culminarlo el 29 de noviembre. No hay nada hecho", ha avisado. Por ello, ha pedido a los asistentes "multiplicarse por diez" en el último tramo de campaña para hacer llegar su mensaje y lograr la victoria.

Aprovechando que estaba en un coso taurino, Feijóo ha hecho varios símiles toreros. Así, ha asegurado que aunque llevaba "30 años en el ruedo", seguía teniendo "hambre de un novillero", y que de nada servían "los paseíllos" porque "las orejas se cortan al final" y el final, ha señalado, son las urnas del 29 de noviembre.

Feijóo no se ha referido específicamente a la dana de 2024 que dejó 234 fallecidos, pero sí que ha prometido que será un presidente que "en la desgracia" pondrá "todos los recursos del Estado" al servicio de la gente y estará "al frente" de la gestión "sin esperar" y "sin que nadie tenga que pedirlo". Las elecciones del 29-N son los primeros comicios tras la dana y servirá de termómetro para medir el posible desgaste de los 'populares' por esa catástrofe de cara a las elecciones autonómicas del año que viene.

Unas 12.000 personas en la Plaza de Toros

El PP ha llegado a este mítico escenario con la moral alta día y medio después del debate cara a cara que consideran que ha ganado su líder, y ha llenado por completo la Plaza de Toros de Valencia. Para facilitar los desplazamientos de los afiliados, los 'populares' han fletado cerca de 300 autobuses, según explicó este viernes el portavoz del comité de campaña del PPCV, Gerardo Camps.

"Está aborratada, a reventar... Como no la he visto en la vida", ha señalado a RTVE Noticias Gustavo Aznar, un hombre de mediana edad que ha acudido desde La Llosa de Ranes (Valencia) con sus hijas veinteañeras y que lleva "más de 20 años" acudiendo a los mítines del PP.

Pero además de afiliados y simpatizantes, también había votantes nuevos a los que Feijóo ha logrado convencer en los últimos días, sobre todo, tras el cara a cara. Es el caso de Jesús, que ha viajado desde Segorbe (Castellón) con una amiga para asistir a un mitin del PP por primera vez. "Lo he visto muy emocionante y que lo que dice es verdad. Pedro Sánchez me engañó en 2023 y en el debate, el presidente se quedaba sin respuestas", ha argumentado el cambio de voto.

Ambiente de la Plaza de Toros de Valencia durante el mitin de Feijóo.M.C.CRUZ

Desde La Pobla de Vallbona (Valencia), Mari Carmen y Gerard, que han acudido con amigos y sus hijos pequeños, han aplaudido el "buen ambiente" de la Plaza de Toros. "Es el reflejo de lo que la sociedad quiere. Pedro Sánchez nos abandonó a los valencianos y vamos a devolvérselo. Hay muchas ganas", han clamado al unísono.

Pero no solo han llegado de rincones de la Comunidad Valenciana, sino también desde otros puntos de la geografía española, como María del Carmen, que ha viajado desde Madrid con sus hijas de entre 7 y 8 años solo para ver a Feijóo. "Soy valenciana, aunque vivo a Madrid, y teníamos que venir", ha explicado.

Un escenario talismán

Feijóo ha vuelto a uno de los recintos que los populares' consideran su particular talismán electoral. Y es que en la Plaza de Toros de Valencia se han celebrado algunos de los grandes mitines del partido y que precedieron a las victorias de José María Aznar y Mariano Rajoy.

La Plaza de Toros de Valencia, donde se ha celebrado el mitin central del PP.M.C.CRUZ

El aspirante a la Moncloa estuvo ya en esta mítica plaza de toros en mayo de 2023, unos días antes de la cita autonómica y municipal de ese año y en la que el PP logró un resultado incontestable al imponerse al PSOE, y obtener el 31% de los votos en los Ayuntamientos y el triunfo en siete de las 12 comunidades en las que se celebraban elecciones, además de en Ceuta y Melilla.

Pero la buena sintonía con la plaza de toros de Valencia comenzó mucho antes. En 1995, los 'populares' llenaron el coso taurino tres días antes de las elecciones autonómicas y municipales. Aznar regresó a Valencia para las generales de 1996, en las que logró llegar a Moncloa, aunque cambió de localización por el estadio de Mestalla, ya que la plaza de toros se había quedado pequeña, algo que también ha reivindicado este sábado Feijóo para próximas citas.

Y Rajoy protagonizó en este escenario uno de de los grandes mitines de la campaña electoral de 2011, una semana antes de lograr la mayoría absoluta que le llevó a la Presidencia del Gobierno.

Ahora Feijóo ha llegado a Valencia después de visitar este viernes las islas de El Hierro y Tenerife buscando esa imagen de movilización a ocho días de las elecciones generales. La Comunidad Valenciana reparte 33 diputados en el Congreso y en las generales de 2023, el PP obtuvo 13 escaños. Este domingo, continuará la campaña en Murcia.

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