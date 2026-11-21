Peter Mullan ha llevado todas las máscaras, pero su rostro y su sonrisa llevan la etiqueta ‘heroe de la clase trabajadora’ desde que en los 90 se puso a las órdenes de Ken Loach (Riff Raff y Mi nombre es Joe). De ahí, a una vertiginosa década con prestigiosos blockbusters (Braveheart), hits generacionales (Trainspotting) y una discontinua -pero aclamadísima- carrera como director con la que ha ganado el Festival de Venecia (Las hermanas de la Magdalena) y el Festival de San Sebastián (Neds).

¿Hace falta seguir para certificar la justicia del Premio de Honor del Festival de Cine de Gijón que el escocés recoge este sábado? Mullan se quita importancia y tomas precauciones: “Como a la mayoría de actores y directores, me gusta pensar que lo mejor está por venir. Mirar hacia atrás no es muy saludable en mi profesión”, opina en conversación telefónica con RTVE Noticias desde Gijón.

A sus 67 años, divide su vida profesionalmente en dos. “Las cosas me han pasado muy despacio. Tuve muchísima suerte al trabajar con Ken Loach cuando tenía 37 años y todo cambió. Recuerdo ganar con Mi nombre es Joe -donde daba vida a un parado alcohólico- un par de premios al mejor actor revelación (también ganó el premio en Cannes) y ya tenía 40 años”, apunta. “Pero antes de eso era muy feliz haciendo teatro y pequeños papeles de televisión”.

Considera a Loach un influencia capital. “Y no tanto en cuanto a su estilo de dirección, sino como actor. Más que ningún otro cineasta nos dio a mí y a muchos otros actores escoceses una gran oportunidad, permitiéndonos actuar como queríamos, en lugar de como nos lo imponían. Ken nos liberó de nuestras limitaciones y pudimos expresarnos libremente”.

Con su acento de Glasgow, señala que aunque en los últimos años ha participado en series de género fantástico como The witcher o El Señor de los Anillos: los Anillos de Poder, siente que el público le identifica precisamente con sus orígenes. “Estoy totalmente orgulloso de eso, vengo de ser el rey de los enanos y un mago, tengo esa suerte y si no sería muy aburrido, pero como actor de clase trabajadora me hace feliz”.

“Nadie me da dinero para producir películas”

Tiene una definición muy explícita para diferenciar la actuación y la dirección. “Actuar es como tener sexo y dirigir como criar a un bebé. Quiero decir que cuando actúas solo eres responsable de ti mismo y cuando diriges tienes que cuidar. Por seguir la analogía, cuando actúas eres la descendencia y tienes varias figuras paternas y maternas en tus directores”.

Si Mullan no dirige desde hace 16 años no es por pérdida de vocación. “He escrito un par de largometrajes y algunas series de televisión y me han pagado muchísimo dinero por ello, pero nadie me da el dinero luego para producirlas”, lamenta. “Pero espero volver a dirigir el año que viene, porque lo deseo con todas mis fuerzas”.

Y apunta las razones. “No creo que fuese porque sean temas polémicos, pero ahora es difícil si no encaja fácilmente en un género y, sencillamente, no encajan en el mercado. El año pasado participé como actor en Incontrolable (la película sobre el síndrome de tourette por la que Robert Aramayo ganó un BAFTA) y fue un gran éxito, pero es una de las poquísimas películas independientes escocesas que han tenido público. El Brexit acabó con mucha financiación: la salida fue un desastre para todo y especialmente para el arte y el cine independiente”.