Día 7: Sin mítines de Sánchez, Feijóo y Abascal Sin mitines de Sánchez, Feijóo y Abascal, unas palabras polémicas de Ayuso se cuelan en la campaña Día 8: Cara a cara entre Sánchez y Feijóo El cara a cara entre Sánchez y Feijóo y unas declaraciones de Puigdemont marcan la jornada Día 9: El ecuador de la campaña La resaca del cara a cara Sánchez-Feijóo marca el ecuador de la campaña Día 10: Los candidatos llaman a la movilización Los candidatos exhiben fuerza y apelan al voto en grandes actos de campaña

Diario de campaña del 20 de noviembre. RTVE Noticias

En el octavo día, justo en el ecuador de la campaña, los candidatos de PP, Alberto Núñez Feijóo, y de PSOE, Pedro Sánchez, retoman sus agendas tras el debate cara a cara de este jueves. El presidente del Gobierno viaja a Santiago de Compostela (A Coruña), mientras que el líder 'popular' ha volado a las Canarias para participar en dos actos: uno en El Hierro y otro en Santa Cruz de Tenerife. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, se ha desplazado a Salamanca, mientras que la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha participado en un encuentro multisectorial en defensa de los servicios públicos y la vivienda. Este viernes, la candidata de Podemos a la Presidencia, Irene Montero, y el candidato de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, celebran un acto conjunto en Madrid.

Todo esto en un día en el que se ha conocido que las peticiones de voto por correo han bajado con respecto a 2023 un 58%, pero han subido un 11,47% con respecto a las generales de 2019. Se da la circunstancia de que las elecciones de 2023 fueron en julio, en pleno verano y en época de vacaciones. Sin embargo, en 2019, los comicios se celebraron también en noviembre. Según un comunicado de Correos, se han admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo de ciudadanos que desean ejercer por este sistema su derecho al voto el 29-N.

Feijóo viaja a Canarias para mostrar su apoyo por la presión migratoria El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este viernes a las islas Canarias para mostrar su apoyo a esta autonomía que sufre en las últimas semanas una gran presión migratoria. Ha comenzado la jornada en El Hierro, visitando el puerto de La Restinga, a donde han llegado cerca de 10.000 inmigrantes en cayucos este mes de noviembre. En declaraciones a los medios, Feijóo ha prometido la creación de un "mando único en inmigración" si llega a la Moncloa para dar una respuesta coordinada al problema migratorio, pues ha señalado que "el Gobierno tiene que ser responsable de sus competencias, y su competencia es la seguridad de las fronteras". Feijóo ha responsabilizado al Gobierno de Sánchez de que en los últimos ocho años hayan llegado más de 400.000 inmigrantes de manera irregular y ha culpado de ello al "efecto llamada" que hace la política migratoria del Ejecutivo. "Cuando alguien llega de manera irregular no puede tener derechos", ha subrayado. El candidato 'popular' ha abogado por una inmigración "regular" y "ordenada" y de los que "vienen a aportar" y para ello, ha planteado varias medidas, entre las que ha destacado el cambiar el Código Penal para luchar contra las mafias: "Se equivocan las mafias si piensan que España es un lugar para hacer negocio". Pero además, ha prometido garantizar las fronteras de las islas, pedir la colaboración de Frontex y Europol, mantener una política "diplomática" con los países en origen para solo dar fondos a los que cooperen con la migración regular, modificar la ley del menor para hacer retornar con sus familias a los menores que han entrado irregularmente y dotar con más medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Feijóo promete la creación de "un mando único en inmigración" para coordinar la respuesta al problema migratorio Mª Carmen Cruz Martín

El PSOE sostiene que Feijóo "mintió" en el cara a cara y Sánchez celebra mitin en Galicia En el espacio Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, Sánchez ha intervenido en su mitin más multitudinario hasta la fecha. En total, según el partido, han asistido 10.000 personas. En su discurso, Sánchez se ha referido al cara a cara. "La gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos es que acaba retratándose", ha dicho, volviendo a plantear la "mala política o la buena educación" como resumen del encuentro. "Después del debate queda claro: hay dos papeletas para quien quiera votar insultos y bulos, la de Feijóo y Abascal. Y hay una sola papeleta para que gane la buena política, que es la del PSOE", ha defendido, cosechando un gran aplauso de los asistentes. "Ese es el dilema: la buena política es avanzar y la mala educación es involucionar". Junto a él ha estado el secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha insistido en que Sánchez "ganó" el debate "frente a la mentira de Feijóo". "Perdió el debate, perdió la mentira frente a la verdad, perdió el insulto frente a la educación", ha dicho. Sánchez, tras el cara a cara con Feijóo: "Solo hay una papeleta para que gane la buena política, que es la del PSOE" Àlex Cabrera Por otra parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha defendido que el presidente del Gobierno ganó el debate y ha considerado que Feijóo "mintió". "La mentira y la mala educación nunca ganan nada", ha asegurado en unas declaraciones desde el País Vasco. "Ayer lo que vimos de Feijóo es el retrato de lo que es, mentiroso y maleducado. Por su boca ha salido toda la enciclopedia entera del insulto", ha asegurado. En cambio, ha dicho, Pedro Sánchez puso sobre la mesa "datos, realidades y propuestas". "Incluso (Sánchez) ofreció cuatro pactos: para la vivienda, emergencia climática, blindar las pensiones y hacer leyes que combatan mejor la corrupción. Ninguno de los pactos aceptó Feijóo", ha lamentado.

Abascal cree que en el cara a cara hubo "muchos reproches, pero pocas soluciones verdaderas" Aunque en la jornada de este jueves guardaron silencio desde Vox y su candidato a la presidencia del Gobierno —solo el diputado Carlos H. Quero se pronunció en una entrevista—, este viernes Santiago Abascal ya ha reaccionado al cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Y no ha quedado satisfecho con lo que se vio por televisión. "Faltaron mensajes muy importantes para los españoles, hubo muchos reproches, pero pocas soluciones verdaderas", ha opinado el candidato de Vox, que ha criticado que "mientras el bipartidismo debate en televisión, se excluya a la tercera fuerza política". Para él faltó hablar de "prioridad nacional, de que los españoles no sean discriminados más" y faltó un mensaje de desregulación para terminar con las zancadillas a nuestra economía". "Y faltó un claro mensaje de remigración, deportaciones y repatriación de los que han entrado ilegalmente en España", ha añadido en una atención a medios en Salamanca. Sin embargo, el candidato de la extrema derecha ha valorado el desempeño de Feijóo y ha celebrado "como si fuera yo mismo" el que lo hubiera hecho y "se ponga colorado a Sánchez y se le recuerden todas las corrupciones". "Celebro que en horario de máxima audiencia se le señale como el capo de una mafia como si lo dijese yo mismo", ha insistido. "Celebro cuando a un tirano se le pone ante su espejo y celebro que eso se haga aunque no sea yo el que lo haga en ese momento", ha expresado Abascal, que ha avisado que la semana que viene, en el debate a cuatro, tiene ganas de "representar a muchos españoles" que este jueves "no se sintieron representados". Abascal no tiene más agenda este viernes antes de recorrer de punta a punta España este fin de semana. Desde Salamanca se marcha a Sevilla, donde comenzará el fin de semana central de la campaña electoral con un acto a orillas del Guadalquivir a las 12:00 horas, para posteriormente estar este mismo sábado a las 20:00 horas en Alicante y el domingo a las 13.00 horas en Zaragoza. ““

Colau (Frente Amplio): "Tengo muchas ganas del debate a cuatro" La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha mostrado su "decepción" tras el cara a cara de este jueves, al ver que el presidente Sánchez "bajaba los brazos frente a las mentiras, provocaciones, bulos, insultos, de la derecha y la extrema derecha en la campaña”. La candidata, que también ha hecho estas apreciaciones durante una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha considerado además "especialmente decepcionante" que en ese debate no se diera respuesta al problema de la vivienda: "Vimos a un PP y un PSOE continuistas que, como llevan décadas haciendo, planteaban medidas parciales”, ha dicho. Y "lo más grave”, ha criticado, es que "ninguno de los dos candidatos hablara de la violencia machista”, precisamente el mismo día en que se conocía un nuevo asesinato de una mujer en Parla. Por todo ello, Colau ha asegurado que tiene "muchas ganas de hacer el debate a cuatro de la próxima semana”. El número dos de la lista por Barcelona, Ernest Urtasun, ha asegurado que el debate demostró que "al PSOE solo no le llega contra la derecha" y "nuestra fuerza es imprescindible". "Estos debates ya no representan a la sociedad española", ha dicho el también ministro de Cultura, ya que el sistema bipartito "ha mutado" y "los gobiernos monocolor se han terminado". Por eso, "el debate que tiene sentido es el debate a cuatro". La candidata a la presidencia del Gobierno ha asistido en Tarragona a un encuentro ciudadano con colectivos en defensa de los servicios públicos. Tras esa cita, el mismo día en que se celebra el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco ha aludido al "componente antifascista" de la campaña, y ha pedido el voto para su candidata en esa circunscripción catalana donde "Frente Amplio es la fuerza decisiva" para arrebatarle un escaño a la extrema derecha. 18.46 min Entrevista electoral 29N: Ada Colau, candidata de Frente Amplio

Rufián advierte de la posibilidad de una mayoría de PP-Vox y Montero exige salir de la OTAN El cabeza de lista de ERC por Barcelona en las elecciones generales del 29 de noviembre, Gabriel Rufián, entrevistado este viernes en La Hora de La 1, ha defendido que hay que intervenir el mercado de la vivienda y ha pedido el voto para que en España "gobierne un PSOE sometido, tutelado por las izquierdas soberanistas". Rufián ha dicho que las familias tienen que "dejar de competir con grandes acumuladores" que ven la vivienda como algo "para hacerse ricos, no para vivir" y ha planteado subir los impuestos a partir de la tercera vivienda. "Hay que gravar muchísimo más a la gran riqueza", ha advertido el candidato, porque "no tiene sentido", ha dicho, que por ejemplo Repsol gane "un 325% más" mientras la gente "sufre por llenar el depósito o poner la calefacción; no tiene sentido que las familias sean quienes paguen más impuestos". Rufián (ERC) defiende intervenir el mercado de la vivienda: "Quiero un PSOE tutelado por las izquierdas soberanistas" ERC y Podemos han vuelto a exhibir unión de fuerzas en el madrileño parque Enrique Tierno Galván con un acto conjunto de Irene Montero y Rufián. El republicano ha alertado de la posibilidad de que el PP y Vox alcancen una mayoría de 210 diputados, lo que podría llevar a algunos cambios constitucionales, y "cargarse" servicios públicos como el sistema de pensiones, la educación o la sanidad. "Ilegalizaciones de partidos. Persecuciones. Encarcelamientos. Manipulación. Eso es lo que nos jugamos", ha añadido. A su vez, ha reconocido que existen personas en ERC que cuestionan la necesidad de ayudar a las izquierdas españolas, pero ha defendido la importancia de alcanzar acuerdos entre formaciones de distintos territorios. ““ Por su parte, Montero ha reclamado que España celebre una nueva votación sobre su pertenencia a la OTAN y abandone la Alianza Atlántica para "dejar de ser cómplice de los crímenes internacionales" de los presidentes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Así, se ha comprometido a "revertir el rearme" y destinar a la sanidad y la educación públicas el dinero comprometido en armamento. También ha reprochado al presidente del Gobierno que durante el debate no dedicara ninguna palabra a los últimos asesinatos machistas. La candidata de Podemos considera que esa cuestión debería haber abierto el debate y ha criticado que el feminismo solo apareciera cuando Feijóo lo mencionó para cuestionar las políticas feministas.

Nogueras (Junts) pide el voto para que "nadie pueda decidir por Cataluña" La candidata de Junts por Barcelona a las elecciones generales del 29 de noviembre, Míriam Nogueras, ha pedido el voto para su formación para "dejar claro" que "nadie va a poder decidir" por Cataluña y evitar que "desde Madrid se siga decidiendo". Entrevistada en Las mañanas de RNE, ha asegurado que la independencia es la "mejor política social que pueden tener los catalanes" para "poder disponer de las herramientas de las que dispone un Estado" porque estando su dinero en Madrid, afirma que se han invertido 162 euros por cada catalán y 452 por cada madrileño. Y ha señalado que, a lo largo de esta última legislatura, han conseguido, entre otras cosas, "recuperar competencias" y que "el debate de la oficialidad de catalán en Europa esté encima de la mesa". 14.21 min Entrevista electoral: Míriam Nogueras, candidata de Junts Por su parte, el expresident Carles Puigdemont ha vuelto a entrar en campaña. Un día después de la publicación de su entrevista en El Mundo, utilizada por Feijóo para comenzar su intervención en el debate, el dirigente de Junts ha afirmado que "todo el mundo sabe que estuvimos presentes en el cara a cara". "Eso es meterte en medio; no se puede hacer política sin Cataluña", ha celebrado durante una intervención por streaming en el acto de su partido en Lleida.

Matute dice que sus rivales no son quienes defienden el autogobierno: "No nos equivocamos de trinchera" El candidato de EH Bildu por Bizkaia, Oskar Matute, ha vuelto a erigir a su formación como "dique de contención" frente a la derecha y ha recordado que sus adversarios políticos no son quienes defienden el autogobierno vasco votando a una opción política u otra, sino el que "parece que va a entrar con un bulldozer". "Nosotros no nos equivocamos de adversario o trinchera", ha aseverado en una entrevista para ETB2. Por otro lado, preguntado por el cara a cara, Matute ha considerado el debate como un "remake del de 2023", con un Feijóo queriendo "arrinconar a Sánchez" con una actitud "inquisitorial". También le ha criticado por demostrar "la soberbia del patrón" al ofrecer compromisos para la clase trabajadora "porque es generoso, no porque sea de justicia". En cuanto al candidato socialista, ha dicho que optó "por la carta de la mesura". "Pero aparentó debilidad", ha añadido Matute, para quien era necesario "confrontar modelos". ““ Asimismo, durante un acto en Bilbao, ha asegurado que es gracias a la izquierda soberanista que a día de hoy se habla de medidas como las zonas tensionadas, el aumento del 15% de las pensiones, los impuestos a los más ricos, las transferencias de competencias o las ayudas para las víctimas del amianto, entre muchas otras. "Nos definen los hechos y lo decimos con toda la humildad. Pero hay que hacer más, mucho más: hay que solucionar el problema de la vivienda, subir los salarios y bajar los precios, y garantizar las pensiones", ha expuesto.

El PNV muestra su compromiso con el autogobierno para Euskadi De autogobierno también ha hablado el PNV, que ha reivindicado este 20 de noviembre, fecha en la que se cumplen 51 años de la muerte de Franco, el valor de "la voluntad libre expresada en las urnas y el voto vasco frente al fascismo y el autoritarismo". Desde San Sebastián, la cabeza de lista del PNV por Gipuzkoa al Congreso, Maribel Vaquero, se ha comprometido con el autogobierno de Euskadi, lo que implica a su vez la custodia de "la identidad vasca, el euskera, nuestra cultura, nuestras instituciones y el derecho del Pueblo Vasco a decidir". También con la defensa de la memoria y de "los derechos humanos" y la justicia social. Vaquero también ha incidido en que "frente al fascismo y el autoritarismo, las urnas permiten al pueblo vasco expresar libremente su voluntad y decidir quién debe representarlo". ““ Por la tarde, en Getxo, el lehendakari Imanol Pradales se ha dirigido a los dos principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. En primer lugar, le ha pedido a Sánchez "menos cuentos chinos" y "menos trilerismo político". "Menos Lecturas y más autogobierno. Cumpla lo firmado y deje de jugar con la palabra dada. ¡Y pague las deudas con este país de una santa vez!", ha exclamado. A continuación, ha advertido a Feijóo que si llega con "más tricornios, banderitas y cornetas" o intenta "recentralizar", se encontrará con "la puerta de la Casa Vasca" cerrada "con mil llaves". "Y va a tener a todo un pueblo en frente y de frente", ha añadido. Tras insistir en que "no podemos esperar nada" de ambos dirigentes, ha ofrecido a su partido como "garantía" de gestión: "El PNV es quien cuida la casa".

Pontón y Rego llaman a concentrar el voto en el BNG para "frenar la involución" de derechos y luchar contra el "fascismo" La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a concentrar el voto en la formación nacionalista para "frenar la involución" en derechos y ha insistido en defender la "democracia". "Se le quiere robar el futuro a una generación", ha asegurado en un acto en el Teatro Rolalía, en A Coruña, junto al cabeza de lista al Congreso por esta provincia, Néstor Rego, y otros candidatos. "La alternativa y la esperanza para Galicia es el BNG, si queremos soluciones, que realmente haya una senda de avances en los derechos y en las libertades públicas", ha afirmado. Por su parte, Néstor Rego ha subrayado la importancia de una movilización en estas elecciones para luchar contra el "fascismo" y reivindicar derechos como el acceso a una vivienda. ““