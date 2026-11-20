El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este viernes la creación de un "mando único en inmigración" si llega a la Moncloa para dar una respuesta coordinada al problema migratorio y no haya, como en la actualidad, siete ministros con competencias "echándose la pelota de uno a otro".

"El Gobierno tiene que ser responsable de sus competencias, y su competencia es la seguridad de las fronteras. [...] Voy a hacer un mando único en inmigración en el próximo Gobierno de España", ha asegurado en su visita al puerto de La Restinga, en El Hierro.

Un día después del cara a cara con Pedro Sánchez, Feijóo ha viajado a El Hierro, para conocer la situación migratoria en la isla, a donde han llegado más de 10.000 inmigrantes en cayucos en lo que va de mes de noviembre. De hecho, recibe 9 de cada 10 embarcaciones que llegan a Canarias, aunque en las últimas 72 horas, la Ruta Canaria ha dado un respiro y no ha llegado ningún cayuco a la isla. "Mi obligación es estar donde hay problemas. Aquí hay una situación critica porque han entrado tantas personas como las que viven", ha justificado su presencia en la isla.

En su viaje a El Hierro, el aspirante a La Moncloa ha visitado el puerto de La Restinga, punto al que han estado llegando centenares de cayucos en las últimas semanas, y la Confradía de Pescadores.

Responsabiliza a Sánchez de una política migratoria de "efecto llamada"

Feijóo ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de que en los últimos ochos años "más de 400.000 inmigrantes han entrado de manera irregular" y "sin contar los 100.000 que invadieron Ceuta" y ha culpado de ello al "efecto llamada" que hace la política migratoria del Ejecutivo. "Cuando alguien llega de manera irregular no puede tener derechos", ha defendido. Y ha recordado que el Ejecutivo es responsable de la seguridad fronteriza

Como ya ha dicho en otras ocasiones durante esta campaña electoral, el candidato 'popular' ha abogado por una inmigración "regular" y "ordenada", vinculada a un contrato de trabajo y de los que "vienen a aportar". "El que entre en España tiene que entrar de forma regular y el que no será retornado a sus países", ha advertido.

Para ello, ha planteado varias medidas, entre las que ha destacado el cambiar el Código Penal para luchar contra las mafias que "trafican con seres humanos": "Se equivocan las mafias si piensan que España es un lugar para hacer negocio", ha avisado. Además, ha prometido que va a "garantizar las fronteras de las islas" y que él pedirá la "colaboración de Frontex y Europol", no como ha hecho Sánchez, al que ha acusado de actuar de manera "soberbia" y "frívola", pues, según él, "no ha querido la ayuda" de Europa.

También ha defendido la necesidad de mantener una política "diplomática" con los países en origen para solo dar fondos a los que "cooperen con la migración regular": "Los que no cooperen, no tendrán fondos", ha avisado. Otra de sus propuestas es la modificación de la ley del menor para hacer retornar con sus familias a los menores que han entrado irregularmente.

Y ha afirmado asimismo que dotará con "más medios" materiales y más agentes a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para "proteger" las fronteras. "Lo que ha ocurrido en Ceuta no puede ocurrir en El Hierro, ni en Canarias", ha incidido.

Por la tarde, el líder del PP ha continuado su campaña con un mitin en Santa Cruz de Tenerife, en el Auditorio Adán Martín, donde ha recordado algunas de sus medidas en materia migratoria: "Hay que averiguar la identidad de quien llega en un máximo de siete días, y la verdadera edad en un máximo de 72 horas; y hay que desplegar a las Fuerzas Armadas cada vez que lo exija la seguridad nacional", ha señalado.

Promete no dejar a Canarias "sola" si es presidente del Gobierno

Feijóo, que ha estado acompañado en Tenerife del presidente del PP canario, Manuel Domínguez, y el candidato número uno al Congreso por esta provincia, Gustavo González de Vega, se ha comprometido a no dejar a Canarias "sola" si llega a la Moncloa y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "abandono". "Si soy presidente, mi Gobierno jamás dejará a Canarias sola. A Canarias ni a ninguna parte de nuestro país", ha clamado.

Además, ha asegurado que trabajará "mano a mano" con el Gobierno autonómico canario para que el archipiélogo crezca: "Canarias necesita más vivienda, y las construiremos; más obras hidráulicas, y las ejecutaremos; necesita blindar los descuentos al transporte de los residentes, y los blindaremos", ha prometido.

Durante su intervención en Tenerife ha vuelto a repasar las medidas que ha anunciado en materia migratoria por la mañana en El Hierro. "Canarias necesita apoyo y necesita un Gobierno que ponga fin al descontrol migratorio. Vengo a comprometerme con El Hierro y Canarias", ha subrayado.

Feijóo afirma haber ganado el debate pero advierte: "Tenemos que ganar las elecciones"

Por otro lado, Feijóo se ha referido al cara a cara y se ha mostrado convencido de su victoria en el debate, aunque ha apelado igualmente a pelear "voto a voto" hasta llegar a la victoria el 29-N, porque "aún queda una semana de campaña": "Hemos ganado un debate, pero tenemos que ganar las elecciones", ha incidido.

Según Feijóo, en el debate puso a Sánchez "ante el espejo de su corrupción" y ofreció "una España mejor". "Ayer hice lo mismo que llevo haciendo estos tres años de legislatura: un relato de los hechos y de lo q ha sufrido España durante este tiempo y ofrecí la alternativa la alternativa que llevo cuatro años construyendo para hacer que nuestro país funcione", ha afirmado.

También ha señalado que "España no está condenada a la degradación del 'sanchismo', sino preparada para el cambio necesario" y ha vuelto a llamar a concentrar el voto en el PP tanto los que votaron "siempre" al partido, como a los que "dejaron de hacerlo", así como a los votantes del PSOE "desencantados" y a los que "piensan abstenerse".

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