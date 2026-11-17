El Gobierno ha anunciado este martes, tras celebrarse una reunión interministerial en la Moncloa para abordar el recrudecimiento de la crisis migratoria de El Hierro, que aprobará una "ayuda inmediata" de cinco millones de euros para el "refuerzo sanitario y el impacto socioeconómico" de la isla. Un monto que se suma a los 15,18 millones anunciados la semana pasada para recursos de acogida, atención en costa y derivaciones. "Al Gobierno de Canarias no ha venido ni un euro", ha criticado el presidente de las islas, Fernando Clavijo, al término del encuentro.

"Canarias no se merece esta falta de previsión. El Gobierno de España no puede alegar que tenía desconocimiento de lo que iba a ocurrir, porque los propios servicios de inteligencia del Gobierno de España ya lo estaban advirtiendo. Si Canarias lo sabia, obviamente el Gobierno de España tenia que saberlo", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo de las islas en una rueda de prensa tras el encuentro.

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor, que ha presidido el encuentro, ha destacado en otra comparecencia que las relaciones diplomáticas se han intensificado "al más alto nivel" con los gobiernos de Senegal, de Gambia y otros países de África. "Al objeto de que se puedan contener la salida desde esos países de origen y, por supuesto, la solicitud del Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) en esos países de origen para que sea efectivo con el avión que se queda en Senegal y evitar así que puedan tener salida desde esos países", ha afirmado. "Así que vamos a seguir trabajando con lealtad institucional y una respuesta justa, humanitaria y solidaria ante el fenómeno migratorio", ha concluido.

Llegada de 10.000 migrantes a El Hierro en lo que va de mes

Las islas han recibido 11.037 llegadas irregulares en la primera quincena de noviembre, lo que confirma el repunte migratorio experimentado en las últimas semanas después de un mes de octubre en el que accedieron 6.194 personas, según un balance publicado este lunes por el Ministerio el Interior. El pico de llegadas se registra principalmente en El Hierro, que con algo más de 12.000 habitantes, entre el sábado y el domingo llegaron más de 2.500 migrantes, la cifra más alta de rescates en los 30 años de historia la Ruta Canaria, con el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE)- con capacidad para 500 personas- completamente colapsado.

Fuentes del Ejecutivo han aportado este martes que en lo que va de noviembre han llegado a El Hierro 10.000 migrantes, una cifra que se eleva a 16.000 en el conjunto del año. Y han detallado que actualmente en la isla quedan unas 500 personas "gracias a la respuesta coordinada y rigurosa, con dispositivos y la respuesta solidaria en el conjunto del territorio". De las cinco guardamares que hay en España, tres están en Canarias para apoyar los rescates.

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Clavijo, si bien ha reconocido mejoras en la actuación, ha remarcado que estas son "absolutamente insuficientes" para poder abordar las garantías para el personal que está trabajando en primera línea con los migrantes, tanto de Salvamento Marítimo como cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil y sanitarios. "No se están teniendo las garantías suficientes para poder atender de manera digna para todas las partes, también los migrantes, esta intensidad con la que nos estén llegando", ha afirmado.

"A día de hoy seguimos sin saber si esto va a continuar o no en el tiempo, esperemos que no, pero no tenemos ninguna respuesta. Tenemos la sensación de que al final todo el mundo reconoce que esto está ocurriendo, pero los recursos y medios para prevenirlo, para actuar con seguridad y tener una política migratoria de la UE y el Gobierno de España que evite una salida de los países de emisión no está y brilla por su ausencia", ha reprochado.

Las ayudas aprobadas por el Gobierno central

Tras el mismo, se ha anunciado que se incluirá en un Real Decreto Ley urgente cinco millones de euros de "ayuda inmediata" para el "refuerzo sanitario y el impacto socioeconómico" del repunte migratorio de El Hierro. En concreto, según las fuentes, el Ejecutivo canario recibirá de "forma extraordinaria" una subvención directa de 3 millones de euros para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud derivados de la llegada de migrantes y el Cabildo de El Hierro recibirá otros 2 millones para "gastos sociales y económicos".

Estas cantidades se añaden a los 15,18 millones de la emergencia migratoria declarada la semana pasada tras una primera reunión interministerial, para "recursos de acogida, atención en costa y derivaciones". Sin embargo, este martes el jefe del Ejecutivo de las islas ha reprochado que aún no ha llegado "ni un euro" de esa partida. "Ese dinero es dinero que movilizaron para atender a sus propias necesidades, las del Gobierno de España", ha subrayado. El encuentro de hoy ha servido, según ha recalcado, para hacer balance y para transmitir lo que el Gobierno canario está viendo. "Y no ha habido ni una sola medida ni se nos ha dicho si va a haber recursos extraordinarios", ha agregado.

"Mucho nos tememos que en las próximas horas tenga que ordenar que se instale por parte del Servicio Canario de Salud y el 112 un hospital de campaña con recursos canarios precisamente para poder aliviar la presión asistencial desde el punto de vista sanitario que estamos teniendo", ha expresado.

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Las tres propuestas del Ejecutivo canario

Ante la prensa, Clavijo ha señalado las a su juicio "tres soluciones" razonables. Por un lado, que se contrate a Cruz Roja para que preste servicio en el CATE, como "ya lo ha hecho en el pasado". Asimismo, ha criticado que el Gobierno central no sea "capaz" de contratar un hospital de campaña que se pueda montar al lado de ese centro. Ni tampoco ve impedimento para que la Unidad Militar de Emergencias pueda actuar y colocar dentro o fuera del CATE personal medico asistencial.

"La respuesta (en la reunión) ha sido que Canarias siga esforzándose. Si lo tenemos que hacer, lo haremos porque obviamente no vamos a permitir que la población de El Hierro se vea más perjudicada aún de lo que está ocurriendo. Pero también nos gustaría que la explicación del Gobierno de España fuese un poquito más razonada", ha sentenciado.

En materia de intervención de la UE, Clavijo ha recordado la petición de activar una serie de mecanismos, entre ellos en materia de Frontex: "El reglamento del Frontex se esta revisando, pero es que el que está en vigor permite que el Frontex se despliegue en los países emisores, en Senegal y Gambia", ha enfatizado.

"Si bien nos gustaría que cuanto antes se modificase el reglamente y lo tienen que hacer las instituciones europeas, la realidad es que el que está en vigor, como ha ocurrido en el pasado, permiten misiones conjuntas con cuerpos y fuerzas de seguridad de los países de la UE con los de los países (emisores). Con lo cual, no entendemos por qué esas misiones conjuntas en Gambia y Senegal no se están desplegando", ha incidido, convencido de que "lo ideal" es que sea en esas naciones de origen de los migrantes "donde se actúe para que no tengan que salir", pero también con "cooperación, desarrollo y diplomacia".

Entre otras cuestiones, ha solicitado también la activación de la agencia de asilo de la UE. "Y se nos informó que se había solicitado esa activacion en Ceuta pero que el volumen de producción es de 1 o 2 entrevistas al día y eso no era suficiente. que el ministerio estaba haciendo 100 entrevistas al día y no les parecía operativo activar la agencia europea de asilo".

Por otro lado, el presidente canario ha revelado que ha preguntado si se han solicitado los fondos de solidaridad. "Se nos ha dicho que sí, que muchas de las mejoras que se están haciendo de las instalaciones están siendo con fondos europeos. Y en cuanto al acceso europeo al mecanismo de protección civil, que tampoco se había activado, que no se consideraba necesario", ha añadido.