El Ministerio del Interior ha defendido la presencia de la agencia europea Frontex en países de origen y tránsito de la migración, como sería el caso de Mauritania y Senegal, y el ministro Fernando Grande-Marlaska se lo ha trasladado "en reiteradas ocasiones" al comisario de Interior de la Unión Europea, Magnus Brunner. Así lo han aclarado este lunes a RTVE fuentes del Ministerio del Interior después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, haya anunciado que el martes exigirá a la Comisión Interministerial de Migraciones que acredite que España ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Senegal y Gambia, de donde proceden los cayucos que llegan estos días a El Hierro.

Asimismo, apuntan que Grande-Marlaska ha instado también a la modificación del reglamento que regula el funcionamiento de Frontex para "flexibilizar y facilitar los despliegues en terceros países". Además, recuerdan que el Ministerio del Interior aplica desde hace años "una política migratoria preventiva, basada en la cooperación con los países de origen y tránsito en la lucha contra las redes de trata y tráfico de personas", y que hay agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil trabajando en las costas africanas, "una gestión en origen que evita el 40 por ciento de las salidas anuales".

Así, España cuenta con 40 miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil en Mauritania, además de dos embarcaciones, un helicóptero y 14 vehículos todoterreno. Los mismos agentes de ambos cuerpos están desplegados en Senegal, donde también hay cuatro embarcaciones y un helicóptero, además de vehículos todoterreno.

Para el presidente canario, "la situación, lejos de mejorar, ha empeorado" tras la última interministerial del pasado martes, convocada para evaluar medidas adicionales ante este repunte migratorio "insólito", tal y como lo ha calificado el delegado del Gobierno en el archipiélago, Anselmo Pestana, también presente en el encuentro.

Récord de llegadas diarias de cayucos

Desde el fin de semana, Canarias ha batido un triste récord de llegadas diarias de cayucos, con el foco puesto en la pequeña isla de El Hierro, de algo más de 12.000 habitantes, a donde entre el sábado y el domingo llegaron más de 2.500 migrantes en la cifra más alta de rescates en los 30 años de historia la Ruta Canaria, con el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) herreño- con capacidad para 500 personas- completamente colapsado.

Este lunes, otras 134 personas, entre ellas siete mujeres y dos menores, que viajaban en el primer cayuco de la semana que se ha aproximado a la costa herreña, han desembarcado en el muelle de La Restinga.

La llegada de cayucos no ha cesado durante este mes de noviembre en El Hierro, que ha recibido alrededor de 10.000 migrantes en un total de 96 embarcaciones, lo que ha derivado en la declaración de la Emergencia Migratoria en Canarias por parte del Gobierno. Durante el resto del año a la isla habían llegado 66 embarcaciones.

El domingo la cifra total del día se elevó a 1.467 personas llegadas a Canarias en nueve cayucos, ocho a El Hierro y uno a Tenerife, y a 3.047 el balance del fin de semana. Hasta ahora, la cifra más alta de personas rescatadas en un solo día fue la de 1.461 el 7 de noviembre de 2020, cuando el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, era el epicentro de las llegadas al archipiélago.

Estas embarcaciones, que llegan en condiciones precarias, proceden principalmente de Senegal, Gambia, Mauritania y Guinea y las duras travesías pueden durar entre cuatro días y una semana.

Canarias: "La situación, lejos de mejorar, ha empeorado"

"La situación, lejos de mejorar, ha empeorado", ha dicho Clavijo, para afirmar que "los compromisos adquiridos en esa interministerial no se han cumplido en su totalidad". "Seguimos esperando los refuerzos sanitarios necesarios para abordar la situación en El Hierro, cuyos servicios asistenciales están sometidos a muchísima presión", ha remarcado Clavijo.

El presidente canario ha valorado que Salvamento Marítimo haya desplegado nuevos buques en la isla, pero ha denunciado "que las tripulaciones están teniendo que empalmar unas jornadas tras otras". Asimismo, ha criticado que la vía diplomática anunciada para frenar las salidas desde Gambia y Senegal "no ha servido de nada, más bien todo lo contrario, ya que han salido muchos más".

Este mismo lunes, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que buscará apoyo de la UE por la crisis migratoria ya que esta situación también "incumbe" a la Unión Europea: "Tiene también que apoyar a Canarias, a España en esta dimensión y en ese desafío".

Por su parte, el delegado del gobierno, Anselmo Pestana ha dicho que el Ejecutivo "está haciendo todo lo posible" ante las personas llegadas a El Hierro y ha calificado de "injusto" el balance de Clavijo y defiende que el Estado cumple con criterios humanitarios, informa Efe.

El Cabildo explica la "complicada" gestión y el "colapso"

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, habla de llegada "incesante" de personas procedentes de África y de la "complicada gestión de todo el proceso de atención y traslado a otras islas como Gran Canaria y Tenerife ya que "no hay ninguna posibilidad" de que se queden en la isla ya que esta "colapsaría".

Explica, en una entrevista en TVE, que los migrantes están de 12 a 24 horas en El Hierro y después son derivados a estas islas donde, apunta, también hay un problema de colapso ante la cantidad de cayucos que llegan.

El buen estado de la mar, la falta de vigilancia en las costas de Senegal y la facilidad de la ruta hasta El Hierro son algunos de los motivos que esgrime el cabildo para explicar este repunte tan elevado en los últimos días.

Los policías del CATE están "abandonados", según JUPOL

JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, se ha desplazado al CATE de la isla canaria para "conocer de primera mano" su situación. La organización ha pedido a la Dirección General de la Policía y al Ministerio del Interior refuerzos urgentes "ante la grave carencia de medios humanos y materiales que sufren actualmente los policías nacionales desplazados a El Hierro desde Tenerife, una situación insostenible para el conjunto de las Islas Canarias". "Los policías están afrontando esta situación de absoluta saturación sin los apoyos necesarios, totalmente abandonados", asegura David Bello, portavoz de JUPOL Tenerife.

"Si por culpa de la escasa dotación policial que se nos da desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Policía sucede algo, vamos a tomar las medidas y pedir la máxima responsabilidad para quien nos tiene abandonados", advierte el representante sindical.

Identificación de las personas con necesidades de protección internacional

Ante este repunte migratorio histórico, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha recordado la importancia de seguir apoyando la identificación de las personas con necesidades de protección internacional que llegan a Canarias. La organización subraya que la identificación temprana y unos procedimientos de asilo justos y ágiles son clave para proteger a quienes huyen de conflictos y violencia. Considera importante seguir reforzando el sistema de asilo en España para garantizar que quienes necesitan protección internacional puedan acceder a ella mediante procedimientos agiles, justos y eficaces, al tiempo que se ofrecen respuestas adecuadas a las personas que no necesitan protección internacional, de conformidad con la legislación española y europea, incluido el retorno cuando corresponda.

"Aunque todavía estamos analizando los perfiles de las personas que han llegado en los últimos días, sabemos que entre ellas hay personas que huyen de conflictos, violencia e inestabilidad en países como Mali, Burkina Faso, Sudán y Somalia, y que pueden necesitar protección internacional, personas refugiadas. También llegan mujeres y niños, incluidos menores no acompañados, cuyos perfiles y circunstancias requieren una atención específica", señala Paula Barrachina, portavoz de ACNUR en España.