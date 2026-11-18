Los diputados israelíes han elegido este martes a un aliado del centrista Gadi Eisenkot —encargado de formar el próximo gobierno— como presidente del Parlamento. Esto supone un revés para el bando de Benjamin Netanyahu, cuya oposición pretende desmantelar rápidamente su legado legislativo.

Matan Kahana, un exmiembro de las fuerzas especiales israelíes de 54 años, ha sido elegido con 66 votos de los 120 que componen la Knéset, gracias, en particular, al apoyo de los partidos árabes israelíes.

"Se abre un nuevo capítulo para la Knéset", que «desempeñará plena y eficazmente su papel como órgano de control" del gobierno, ha declarado Eisenkot a través de la red social X.

El diputado de Yashar ha derrotado así al nominado por el primer ministro israelí, Ofir Katz —que se ha quedado con 52 votos— gracias al respaldo de los cuatro partidos que apoyan al bloque de Eisenkot, así como de los 19 escaños que tienen los partidos árabes Raam y La Lista Conjunta.

El cargo de presidente del Parlamento es fundamental, ya que determina el calendario de las actividades parlamentarias y, por tanto, puede acelerar o retrasar los debates y las votaciones sobre proyectos de ley.

Esto cobra especial importancia dado que Eisenkot busca desmantelar cuanto antes el legado legislativo de Netanyahu, en particular una reforma judicial que sus detractores consideran antidemocrática.

Gadi Eisenkot (derecha) y el nuevo presidente de la Knéset, Matan Kahana, celebran con miembros de su partido la votaciónEFE/EPA/ABIR SULTAN

Kahana apuesta por un Parlamento alejado del "extremismo, el odio y la división"

Esta votación se produce en un clima de gran agitación política desde las elecciones legislativas del 27 de octubre, que no lograron dar una victoria clara a ninguno de los dos bandos, el de Netanyahu o el de Eisenkot. Este último ha sido designado por el presidente Isaac Herzog para formar gobierno y se encuentra inmerso en intensas negociaciones para lograrlo.

En su discurso, Kahana ha apelado por un Parlamento alejado del "extremismo, el odio y la división" y ha tenido palabras para el líder de su formación, a quien ha descrito como un hombre de "integridad absoluta que se centra únicamente en el bien de la nación".

Eisenkot "es el líder capaz de formar un gobierno que nos una", ha asegurado Kahana.

Netanyahu tacha de "desgracia eterna" la elección de Kahana

Netanyahu y su partido han calificado como una "desgracia eterna" y un "punto bajo en la historia" de la Knéset la elección de Kahana como nuevo presidente de la cámara, acusando al bloque liderado por Eisenkot, Naftali Bennett y Avigdor Lieberman de apoyarse en "partidarios del terrorismo" para hacerse con el control de la asamblea.

"Esta noche se ha nombrado de forma unilateral a un presidente de la Knéset con los votos de partidarios del terrorismo. Es un punto bajo en la historia de la Knesset", ha denunciado Netanyahu en un comunicado difundido en sus redes tras la votación celebrada este martes, en alusión al respaldo de los 19 diputados de las formaciones árabes Raam y La Lista Conjunta que permitió a Kahana imponerse al candidato oficialista, Ofir Katz.

La elección de Kahana ha tenido lugar tras una sesión de seis horas protagonizada por el obstruccionismo del partido de Netanyahu, de acuerdo a las informaciones del diario israelí Times of Israel, con diputados del Likud que han sido llamados al orden en repetidas ocasiones al acusar al bloque de Eisenkot de apoyarse en "partidarios del terrorismo".

De hecho, los aliados de Netanyahu abuchearon a los diputados árabes cuando estos votaron a favor de Kahana. El primer ministro saliente acusa, casi a diario, a los dos partidos árabes representados en la Knéset de fraude electoral masivo, alegando la compra de votos con dinero procedente de Catar.

Sin embargo, medios de comunicación israelíes han informado de que la investigación abierta sobre estas acusaciones se inició a partir de una denuncia e información proporcionadas por colaboradores de Netanyahu, lo que pone en duda su credibilidad.

"En este momento no hay pruebas de que se hayan pagado sobornos a los votantes a una escala capaz de influir en el resultado de los comicios", ha indicado este martes la comisión electoral.