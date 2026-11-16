Las últimas elecciones legislativas de Israel han dejado al todavía primer ministro, Benjamin Netanyahu, sin mayoría para gobernar, pero tampoco han dado a sus adversarios una fórmula clara para sustituirlo.

No es una situación excepcional en un país cuyo sistema electoral proporcional favorece la representación de partidos relativamente pequeños, siempre que superen el 3,25% de los votos. Un modelo que refleja la diversidad política, religiosa e identitaria de la sociedad israelí, pero que también fragmenta el Parlamento y otorga a las formaciones minoritarias un peso decisivo en la negociación de coaliciones.

En esta ocasión, las fuerzas que quieren poner fin a la etapa de Netanyahu en el poder cuentan con los apoyos parlamentarios necesarios, pero sus diferencias sobre los posibles socios y las concesiones que están dispuestas a hacer amenazan con frustrarlo.

En el centro de las negociaciones está Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor del Ejército israelí y líder del partido Yashar, a quien el presidente Isaac Herzog encargó formar Gobierno tras recibir la recomendación de 67 de los 120 diputados de la Knéset. Sin embargo, los cuatro partidos de su bloque suman solo 48 escaños, y los apoyos restantes proceden de fuerzas, como los partidos árabes, vetadas por sus principales aliados.

Así, Eisenkot puede tomar tres caminos: apoyarse en los partidos árabes, negociar con las formaciones ultraortodoxas o buscar un acuerdo con el Likud, el partido liderado desde hace décadas por Benjamín Netanyahu. Cada alternativa permitiría superar un obstáculo, pero crearía otro: o el rechazo a depender del voto árabe, el conflicto sobre el reclutamiento militar o la resistencia de Netanyahu, todavía primer ministro en funciones, a abandonar el poder.

Una vez más, las diferencias volvieron a aflorar este lunes. Avigdor Lieberman, líder de Yisrael Beiteinu, y Yair Golan, de los Demócratas, coincidieron en rechazar un Gobierno con Netanyahu, pero discrepan sobre cómo hacerlo. Mientras Lieberman quiere negociar con los ultraortodoxos y descarta depender de los diputados árabes, Golan propone aprovechar su respaldo para que Eisenkot pueda gobernar.

El líder de Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, antes de la ceremonia de juramento de los 120 miembros de la KnésetEFE

Una mayoría para el encargo, no para gobernar

Lo cierto es que las elecciones del 27 de octubre dejaron al bloque de Netanyahu con 53 escaños, ocho por debajo de la mayoría absoluta. Los cuatro partidos de la oposición —Yashar, de Gadi Eisenkot; B'Yachad, encabezado por el ex primer ministro Naftali Bennett y con Yair Lapid como número dos; los Demócratas, de Yair Golan; e Yisrael Beiteinu, de Avigdor Lieberman— suman 48 diputados. Los 19 restantes corresponden a las candidaturas árabes de Ra'am, formación islamista liderada por Mansour Abbas, y la Lista Conjunta, una alianza de partidos mayoritariamente seculares encabezada por Yousef Jabareen.

Ambas recomendaron a Eisenkot ante el presidente Isaac Herzog, elevando sus apoyos a 67. Netanyahu obtuvo 46 porque una de las dos principales formaciones ultraortodoxas, Judaísmo Unido de la Torá (de tradición askenazí), con siete diputados, no recomendó a ningún candidato.

Así las cosas, tras la decisión del presidente el pasado 8 de noviembre, Eisenkot dispone de 28 días, con una posible prórroga de 14. Si fracasa, otro candidato podría recibir el encargo o, de continuar el bloqueo, conducir a nuevas elecciones. No hay que olvidar que Israel ya encadenó cinco convocatorias entre 2019 y 2022, un precedente que pesa sobre los negociadores.

Gideon Rahat, profesor de Ciencia Política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, resume la dificultad de un proceso sometido a múltiples decisiones simultáneas: "Les doy escenarios, pero el titular es la incertidumbre", afirmó en una reciente intervención ante el Club de la Prensa Extranjera de Israel.

La vía minoritaria y el respaldo árabe

Eisenkot podría intentar investir un Gobierno con los 48 diputados de sus cuatro partidos y ampliar después los apoyos. La legislación israelí exige para la investidura más votos a favor que en contra, no necesariamente 61. Si votaran a favor esos 48 parlamentarios, los 46 que recomendaron a Netanyahu lo hicieran en contra y los 26 diputados árabes y de Judaísmo Unido de la Torá se abstuvieran, la investidura prosperaría por mayoría relativa.

El propio Mansour Abbas ha expresado este martes sus reservas sobre esa posibilidad. "Un Gobierno minoritario sin los ultraortodoxos es un escenario muy peligroso. No tiene ninguna posibilidad de sobrevivir", ha advertido el líder de Ra'am, que considera necesario encontrar una fórmula más amplia para sustituir a Netanyahu sin provocar otra convocatoria electoral.

"De esta forma podría conseguirse un Gobierno minoritario. Después se puede intentar formar otro mayoritario, pero ya tendría capacidad para actuar", señala al respecto Rahat. Sin embargo, el exministro de Defensa, Lieberman, rechaza una fórmula que dependa del apoyo árabe y teme que su fragilidad termine beneficiando a Netanyahu, mientras que el más a la izquierda, Golan,defiende explorar una coalición con esas formaciones.

Lo cierto es que Ra'am, liderado por Mansour Abbas, ya participó en el Gobierno de Naftali Bennett y Yair Lapid entre 2021 y 2022 mientras que la Lista Conjunta nunca ha integrado un Ejecutivo israelí. Eisenkot ya ha fijado condiciones para que ese escenario pueda volver a repetirse: reconocer a Israel como Estado judío, democrático, liberal e igualitario; aceptar los principios de la Declaración de Independencia; apoyar el servicio militar, nacional o civil para todos; y reconocer a Hamás como organización terrorista, respaldando el desmantelamiento de sus capacidades militares y de gobierno.

Rahat valora que Eisenkot establezca exigencias políticas en vez de excluir a sus interlocutores solo por ser árabes. Pero entrar en una coalición, señala, o respaldarla desde fuera, son compromisos diferentes. Un Gobierno minoritario, afirma, debería negociar leyes y presupuestos sin una mayoría estable. Por otro lado, tampoco sería sencillo sustituirlo mediante una moción de censura, que exige 61 diputados dispuestos a apoyar un Ejecutivo alternativo, aunque una disolución parlamentaria o un bloqueo presupuestario podrían desembocar igualmente en nuevas elecciones.

Telediario 1 Los ultraortodoxos israelís protestan contra su reclutamiento La mayoría de los religiosos de Israel reniega del servicio militar Ver ahora

Los ultraortodoxos: el precio de los trece escaños

La segunda vía para Gadi Eisenkot pasa por atraer a las dos formaciones ultraortodoxas. Los siete escaños de Judaísmo Unido de la Torá elevarían el bloque de Eisenkot a 55 y los seis de Shas (sefardíes) completarían los 61. Pero no mantienen la misma posición: la primera ha tenido contactos con el entorno de Eisenkot, aunque niega avances sustanciales, mientras Shas sigue alineado con Netanyahu.

El principal desacuerdo es el reclutamiento militar. Eisenkot y sus aliados reclaman un reparto más igualitario de las obligaciones, especialmente tras la prolongada movilización de reservistas por los últimos conflictos, mientras los ultraortodoxos buscan preservar las exenciones para estudiantes de seminarios religiosos. Lieberman, profundamente laico y enfrentado durante años a esas formaciones, acepta ahora negociar, sin que exista un compromiso sobre cómo resolver la disputa. Para él, todo, menos los árabes en el Gobierno.

Gideon Rahat sostiene que los dirigentes religiosos podrían reconsiderar su posición si comprobaran que un Ejecutivo alternativo puede salir adelante sin ellos. "Si se convencen de que hay una mayoría sin ellos, podrían decidir que les conviene incorporarse", explica. "Podrían, por ejemplo, influir en las decisiones que afectan a sus comunidades y conservar capacidad de veto".

No obstante, la cuestión va más allá del número de estudiantes exentos. Según el experto, los sectores ultraortodoxos más fundamentalistas "temen que sus jóvenes queden expuestos al mundo moderno y que aumente la probabilidad de que abandonen su comunidad". Rahat ve también un interés compartido en prolongar el desacuerdo: los dirigentes religiosos ganan tiempo y Netanyahu conserva su alianza. "No olvidemos que Netanyahu es muy bueno ganando tiempo", resume.

El Likud y el obstáculo de Netanyahu

¿Y cuál sería la tercera posibilidad en el fragmentado espectro político israelí? La respuesta está en el "Gobierno de unidad" que propone Netanyahu: una posible alianza entre su formación, el Likud, con Yashar, B'Yachad e Yisrael Beiteinu. Juntos reunirían 67 diputados sin necesitar a los partidos árabes ni a los ultraortodoxos. En este punto, Rahat considera que las diferencias ideológicas no son insalvables: "No hay muchas diferencias ideológicas entre ellos". Sin embargo, dice, el gran obstáculo está en el liderazgo: "Netanyahu nunca renunciará a ser primer ministro".

Bibi, "el mago", como durante años se le ha conocido en Israel, ha vuelto a presentar la unidad como una respuesta a las amenazas exteriores, especialmente la iraní, su obsesión de las últimas décadas. El domingo, negociadores del Likud, Yashar y B'Yachad anunciaron que seguirían hablando, pero aún sin acuerdo sobre quién encabezaría el Ejecutivo.

Yashar ha insistido en que sea el Likud de Bibi el que se incorpore a un Gobierno dirigido por su líder, Eisenkot, y no a la inversa. La desconfianza también se alimenta del precedente de 2020: el acuerdo de rotación entre Netanyahu y Benny Gantz se rompió sin que el primero cediera el poder.

A esas diferencias se suma ahora la controversia sobre el posible uso político de una denuncia de fraude electoral. Según una investigación del popular programa Uvda, del Canal 12 israelí, el jefe de gabinete de Netanyahu, Ido Norden, contactó con la cúpula policial la víspera de las elecciones del 27 de octubre para denunciar una supuesta compra de votos a favor del árabe Ra'am. Norden remitió a los agentes no a una "fuente de inteligencia" como dijo, sino a un antiguo colaborador de la oficina del primer ministro. Según la investigación periodística, las sospechas transmitidas condujeron a la detención, sin orden judicial, de tres activistas árabes horas antes de abrir los colegios y con la Policía diciendo que había encontrado sobres con dinero.

Eisenkot acusó el domingo a Netanyahu y su entorno de representar una "amenaza tangible, directa e inmediata" para la democracia israelí y rechazó que el primer ministro permaneciera al frente del Gobierno.

Líderes de lols principales partidos en Israel durante una foto conjunta en la KnésetAFP

El culebrón del supuesto fraude

Netanyahu utilizó el episodio para acusar a los partidos árabes de estar robando las elecciones. Horas después, los tres detenidos fueron puestos en libertad sin cargos. Por su parte, la oficina del primer ministro reconoce que Norden trasladó las sospechas a la Policía, pero niega cualquier intervención indebida.

Por su parte, los políticos árabes señalados, Mansour Abbas y dirigentes de la Lista Conjunta, han solicitado investigar la actuación del entorno de Netanyahu. El jefe de la Policía ordenó este lunes una revisión interna, pero la fiscal general, Gali Baharav-Miara, y el fiscal del Estado han pedido detenerla mientras estudian el alcance de una posible investigación penal.

En paralelo, el Likud mantiene su intención de recurrir los resultados electorales, ya certificados. Sin embargo, el presidente del Comité Electoral Central, Noam Sohlberg, ha comunicado este martes, de acuerdo con el jefe del Shin Bet, David Zini, que hasta ahora no existen pruebas de compra de votos a una escala capaz de alterar el resultado de las elecciones. Las pesquisas, no obstante, continúan, centradas también en posibles actividades subversivas e injerencias extranjeras.

La primera prueba será en la Knéset

El pulso entre los dos bloques se ha trasladado este martes a la Knéset. El Likud ha presentado al diputado Ofir Katz para disputar la presidencia del Parlamento a Matan Kahana, candidato de Eisenkot, después de que este rechazara la exigencia de Bezalel Smotrich, líder de Sionismo Religioso, de excluir a representantes de los partidos árabes de las vicepresidencias de la Cámara.

Ra'am y la Lista Conjunta han confirmado su respaldo a Kahana, que cuenta así con los 67 apoyos de las fuerzas contrarias a Netanyahu. Por su parte, Shas ha anunciado que votará por el candidato del Likud, mientras Judaísmo Unido de la Torá ha descartado respaldar a Kahana. La votación constituye la primera gran prueba de fuerza parlamentaria de Eisenkot antes de una eventual investidura.

Mientras tanto, su bloque ya ha asumido el control de varias comisiones parlamentarias provisionales y prepara iniciativas para revertir algunas medidas de la reforma judicial que provocó multitudinarias protestas antes de los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, una mayoría capaz de actuar en el Parlamento no equivale necesariamente a una coalición dispuesta a gobernar junta.

Rahat invita a no interpretar un Gobierno minoritario como un fracaso. "Un Gobierno minoritario puede considerarse casi un ideal desde el punto de vista democrático, porque limita al poder ejecutivo", sostiene. No eliminaría el riesgo de parálisis, pero obligaría a construir acuerdos sucesivos. Esa es la paradoja de Eisenkot: dispone de varias combinaciones numéricas para llegar al poder, pero todavía no de una mayoría política acordada que le permita ejercerlo.